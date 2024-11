Názor na Trumpa mám – říká Pavel

Pod titulkem „Názor na Trumpa mám, ale ten není relevantní, řekl studentům Pavel“ vyšla svým způsobem typická reakce progresivního prezidenta na reakcionáře Donalda Trumpa.

Petr Pavel se rozhovořil o výsledku amerických prezidentských voleb a řekl: Prezidentské volby v USA, které vyhrál republikán Donald Trump, ukázaly, jak zranitelná může být demokracie i v zemích, kde je dlouhodobě zavedená. Při debatě se studenty Střední odborné školy Dvořákova ve Znojmě to řekl prezident Petr Pavel. Způsobené je to podle něj menším zájmem a menší informovaností lidí, a tím pádem větší náchylností nechat se manipulovat, případně vystrašit. Pavel řekl, že jeho osobní názor na Trumpa nehraje roli, důležitý je zájem země, což je spolupráce s USA.

„Volby byly demokratické, občané si zvolili a pro nás to neznamená oslabení vztahů s USA,“ uvedl Pavel. Osobní názor na Trumpa má, nekomentoval jej však. „Několikrát jsem se s ním osobně setkal, viděl jsem, jak se choval, co říkal, sledoval jsem, jak vedl kampaně, jak se vyjadřuje k různým tématům. Názor jsem si na něj udělal, ale není nijak relevantní. Je prezidentem, já jsem prezidentem, a každý reprezentujeme svou zemi,“ řekl. Zájmem Česka podle něj je nevyhrocovat vztahy s USA, ale naopak se snažit o spolupráci.

Takže si to shrňme. Pavel v první části odpovědi tvrdí, že Trump vyhrál díky tomu, že jsou Američané „neinformovaní“, byli „zmanipulováni“ a „vystrašeni“. Volby ovšem byly „demokratické“ a jeho názor na Trumpa není relevantní, protože je nyní prezident a Trump bude také prezident.

Do značné míry tato argumentace odpovídá současné „progresivní Evropě“. I v EU jsou volby demokratické, ale i zde rozhoduje „menší informovanost“ (to je velmi zajímavý termín sám o sobě a stojí za to ho rozebrat), manipulace a strach. Se strachem lze souhlasit, velmi početná část voličů totiž nepovažuje ilegální migraci za „progresivní vývoj“. Lze to dokumentovat na lynčování fanoušků v Holandsku ze strany mladých imigrantů z arabského světa. Vyřvávání izraelských fanoušků sice také nebylo zrovna košer, ale to jen dokumentuje nesmiřitelnost mezi zastánci a odpůrci židovského státu.

Manipulace se ovšem dopouští zejména „progresivisté“, kteří zcela ignorují tato fakta a snaží se voliče přesvědčit, že bez imigrace (samozřejmě legální, protože imigranti pocházejí z ne bezpečných zemí) se Evropa neobejde a existují k tomu dokonce ekonomické studie. Lze se tedy naopak dotázat, kolik novodobých imigrantů v EU fakticky pracuje a kolik jich jen využívá (zneužívá??) sociální systém EU.

Pavlův názor na „menší informovanost lidí“ je pak skutečně zlatým hřebem jeho argumentace v případě výsledku amerických prezidentských voleb. Obecně se konstatuje, že Američané v USA volí podle své peněženky, tj. podle toho, jak vnímají vývoj ekonomiky. Už předvolební průzkumy naznačovaly, že inflace trápí voliče řádově více, dokonce více než ilegální imigrace do USA.

Je tedy názor Pavla na Trumpa skutečně irelevantní? V USA vyhrála podle výroku Pavla před dvěma lety prezidentské volby „odpudivá lidská bytost“. Svým způsobem je tento názor irelevantní v tom smyslu, že Trumpa nemůže urazit. V USA o Trumpovi největší zastánci Kamaly Harrisové hovořili jako o fašistovi a přidala se i Harrisová, která citovala bývalého spolupracovníka Trumpovy administrativy, který se takto o Trumpovi vyslovil. Pak sice tvrdila, že nikdy neřekla, že je Trump fašista, to za ní dělali jiní.

Položme si proto zcela jinou otázku. Zajímá Pavla názor na jeho osobu u našich voličů? A je tento názor relevantní nebo ne? Odpověď ponechávám na úsudku čtenáře.