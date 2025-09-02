Návrh rozpočtu 2026: Atentát na kampaň SPOLU!
Návrh státního rozpočtu na rok 2026 je „venku“. Nyní má proběhnout „diskuse“ a vláda pak má návrh rozpočtu schválit na svém zasedání koncem září. Na počátku října se konají volby do Poslanecké sněmovny PČR a rozpočet tak bude schvalovat sněmovna vzešlá z voleb. V zásadě se tedy jedná o situaci, k níž se hodí nejlépe známé heslo „Mnoho povyku pro nic“?
Z rozpočtu vyjímám tato fakta – výdaje na zbrojení a atomovou elektrárnu mají vzrůst asi o 60 miliard korun a rezort dopravy má na příští rok o 60 miliard korun méně. Návrh rozpočtu je nepřijatelný, ohrozil by běžící stavby, prohlásil Kupka. Chce o 60 miliard víc
V tomto má tedy Jan Kubáček docela pravdu. Je sotva pochopitelné logikou normálního občana, že ministr financí z ODS ořeže resort ministerstva dopravy řízené ODS a ministr dopravy tento rozpočet považuje za „nepřijatelný“. To se pánové ministři nějak nepohodli? Nebo je to divadlo pro nás, kteří na tuto bohužel tragikomedii, koukáme?
V zásadě tak má Kubáček skutečně výborný postřeh. To, co předvádějí Zbyněk Stanjura a Martin Kupka za ODS je skutečně „antikampaň“ jako hrom. Ukazuje na naprostou nespolupráci členů vlády a zásadní rozpory. Jak ukázalo zpravodajství ČT v Událostech 1.9.2025, podporu zvýšeným výdajům na zbrojení poskytl ministr za STAN. Je sice pravdou, že i ministerstvo obrany drží ODS, a Stanjura v tom „bruslí“. Ale vše je navíc poznamenáno i tím, že na počátku října proběhnou volby do sněmovny a pokud je vládní koalice projede, bude rozpočet „přepracován“ v duchu nového rozložení sil ve sněmovně.
V pozadí je kalkulace SPOLU, které sází na zahraniční politiku jako hlavní téma voleb a své voliče udržuje v tom, že právě oni jsou ti správní „prozápadní“ politici a všichni, kteří s nimi nesouhlasí, jsou nebezpeční protizápadní hazardéři. Takže právě a jenom z tohoto pohledu je zřejmé, že Stanjurův „rozpočet“ počítá s těmito emocemi a je vytvořen pro rozhodnuté voliče SPOLU. Ostatně, ani tak zvaná bitcoinová aféra s podporou SPOLU nezamávala, a i poté, co na Pavla Blažka a jeho „tým“ vyplouvají „nepěkná“ fakta, což završilo zveřejnění tak zvaného auditu.
Závěr – voliči SPOLU jsou připraveni volit tuto kandidátku v každém případě a nepříjemná fakta jsou upozaďována tvrzením, že „Babiš je horší“. Nicméně, asi čtvrtina bývalých voličů SPOLU z roku 2021 již odpadla, protože antibabišismus na ně již nefunguje. Tito bývalí voliči jsou totiž především zklamáni tím, že lze i naprosto vynikající a spisovnou češtinou vyprávět úplné politické pohádky, respektive nesmysly. A to je vyjádřeno ještě velmi eufemisticky.
Jan Bartoň
Kallasová: Rusko zaplatí válečné reparace
Velmi bouřlivé jsou komentáře čtenářů ke stanovisku šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové o tom, že Rusko bude platit válečné reparace Ukrajině.
Jan Bartoň
Češi věří tomu, že lidstvo mění klima
Podle aktuální tiskové zprávy CVVM o postoji občanů ČR ke změnám klimatu se většina občanů ČR přiklání k tomu, že lidstvo ovlivňuje klima na Zemi.
Jan Bartoň
Ukrajina: Putin je upřímný, chce Ukrajinu potupit
Poté, co dozněl mediální ohlas na setkání (do čtrnácti dnů) Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, které vyjednal americký prezident Donald Trump, se opět diskutuje na téma „neupřímný a úskočný Putin“.
Jan Bartoň
Zadržení Jiřikovského – Blažkovi připomíná „padesátá léta“
Tomáš Jiřikovský byl zadržen po nočním zátahu policie. K jeho zadržení se kriticky vyjadřuje bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a člověk na to jen nevěřícně kouká.
Jan Bartoň
Vědma Lucie, aneb jak jsem se zmýlil?
V magazínu Ona Dnes je rozhovor s Lucií Kavalírovou, alias vědmou. Tu „vědmu“ jsem nejprve zcela přehlédl a podle doprovodného podtitulku jsem očekával článek o „kvótách“ pro ženy.
|Další články autora
