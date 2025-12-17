NATO: Jak „zlý“ Rutte a „hodný“ Trump vidí bezpečnost světa
Nedávno, počátkem prosince t.r., byla zveřejněna nová bezpečnostní strategie USA. Jak je známo z médií, z této nové strategie „vypadlo“ označení Ruska jako hlavního nepřítele USA a pro Evropu tato strategie zmiňuje následující body (vybráno z práce Gustav Sitař DOKUMENT: Americká národní bezpečnostní strategie – Neviditelný pes)
Širší přístup k Evropě by měl upřednostňovat:
- Dosažení strategické stability s Ruskem.
- Pomoc Evropě stát se skupinou svrchovaných národů, včetně převzetí odpovědnosti za vlastní obranu.
- Podpora odporu proti současnému směřování Evropy mezi evropskými národy.
- Otevření evropských trhů americkému zboží a službám.
- Budování zdravých národů střední, východní a jižní Evropy za pomoci obchodních vztahů, prodeje zbraní, politické a kulturní spolupráce.
- Ukončení představy, že NATO je neustále se rozšiřující aliance.
- Podpora ukončení nepřátelských ekonomických praktik.
V zásadě je bezpečnostní strategie USA vůči Rusku založena na uznání Ruska jako strategicky významného vojenského „hráče“ s jaderným potenciálem ekvivalentním potenciálu USA. Je také příznačné, že Rusko není líčeno jako potenciální hrozba, ale jako žádoucí partner pro USA.
Mark Rutte je generální tajemník NATO a při návštěvě Německa přednesl projev, který je naopak plný hněvu vůči Rusku a řada médií informuje o tomto projevu podle jedné z vět, které Rutte na adresu Ruska přednesl: Válka s Ruskem je za dveřmi, jsme dalším cílem, zbrojte, apeloval šéf NATO. Jako by Donald Trump hrál roli „hodného“ a Rutte „zlého“. Nicméně, pokud se člověk začte do Rutteho projevu a poté odpovědí na otázky přítomných novinářů, musí se spíše klonit k jinému názoru. Rutte hraje podle zcela jiných not, než na jaké sází americká bezpečnostní strategie.
Kompletní projev Rutteho v angličtině včetně odpovědí na dotazy novinářů na portálu NATO je zde Keynote speech | NATO Transcript . Rutte ve svém projevu i v odpovědích skutečně líčí Rusko jako stát, který se chystá přepadnout Evropu a máme tak podle něho počítat s utrpením, které za předcházejících světových válek zažili naši rodiče a prarodiče. Halí to sice do „předsváteční“ atmosféry, ale podle Rutteho je třeba „hovořit otevřeně“. A tak bych rád upozornil alespoň na jeden bod z diskuse, který se týká právě americké bezpečnostní strategie.
Matthias Gebauer z německého magazínu Der Spiegel, se totiž ptá právě na zřejmý rozpor plynoucí z Rutteho přednášky a novou americkou bezpečnostní strategií. Upozorňuje, že USA chtějí naopak s Ruskem stabilizovat vztahy, což je i v ostrém rozporu se závěry summitu NATO v Haagu.
Rutte ve své odpovědi na tyto „rozdíly“ nijak nereagoval. Ve své odpovědi se porovnání těchto dvou přístupů – amerického a „evropského“ naprosto vyhnul. Pouze zdůraznil, že při jeho první cestě do USA v březnu poté, co se Trump ujal prezidentského úřadu, byl ubezpečen v tom, že USA budou s členskými státy NATO v Evropě spolupracovat, protože Indo-pacifický a Euro-atlantický prostor je v bezpečnostních otázkách propojen.
Závěr: Z výše uvedeného porovnání americké bezpečnostní strategie a projevu Marka Rutteho v Německu lze konstatovat zcela zásadní rozpor v hodnocení současné mezinárodní bezpečnostní situace. Zatímco Rutte a všichni „velcí“ evropští členové NATO vidí Rusko už ve válce s NATO a publikují se úvahy o „přesunech“ vojáků z Německa na východ, americká strategie je založena na uznání Ruska jako partnera, s nímž by USA chtěly spolupracovat. To v podstatě vytváří i jasný signál k tomu, zda by USA přispěchaly evropským státům NATO na pomoc, pokud by na ně Rusko skutečně zaútočilo. Navíc. Americká strategie je zaměřena de facto na posilování těch politických sil v evropských státech, které jsou v zásadním odporu k současné politice EU, kterou reprezentuje zejména „Green Deal“. Mimochodem, je naprosto bizarní , pokud se EU snaží zachraňovat klima a současně se jeho nejsilnější státy chystají na válku s Ruskem, po které by z Ruska a Evropy zbyla radioaktivní spoušť a poušť.
Jan Bartoň
