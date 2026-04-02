NATO: Článek 5 prochází zajímavými výklady i po útoku USA a Izraele na Írán
Po útoku USA a Izraele na Írán – alias Íránskou islámskou republiku – byli zabiti vrcholní představitelé režimu. Pokud ale Izrael a USA doufaly, že v Íránu vypukne „revoluce“ a režim bude svržen, evidentně se přepočítaly. Režim je mnohem pevnější a nezdá se, že by 90 % všech jeho zbraní bylo zničeno, jak tvrdily Američané těsně po zahájení konfliktu. Írán se zřejmě „poučil“ a důležité zbraňové systémy ukryl v podzemí a nechal na povrchu pro likvidaci jen zbraně staré nebo nefunkční. Jen tak si vysvětluji, že Írán dokáže stále svými raketami ničit okolní státy.
Nicméně, vývoj na íránské frontě se nevyvíjí zrovna příznivě a z úst prezidenta Donalda Trumpa zaznívají všelijaké vzkazy, od těch naznačujících ústup až po „totální“ likvidaci Íránu. Kromě toho, Izrael odmítá válku ukončit dokud „nedosáhne svých cílů“.
USA si však ústy svých vrcholných představitelů stěžují i na „neochotu spojenců v NATO“ postavit se po bok USA a „zničit Írán“. Je to zastřeno tvrzením o „průchodnost“ Hormuzské úžiny. Rád bych v této souvislosti upozornil na dle mého soudu velmi trefný komentář Trump vyhrožuje NATO, ale už nemá čím. Proč se obávat o spojenectví, které je nefunkční | Názory | Lidovky.cz.
Autor Marek Hudema v něm rozebírá právě americké hrozby spojencům v NATO v souvislosti s jejich odmítnutím podílet se na americko-izraelské vojenské akci. Hudema svůj komentář uvádí těmito slovy: Americký prezident Donald Trump nedávno prohlásil, že by Spojené státy nemusely přijít na pomoc ohroženým zemím Severoatlantické aliance, protože NATO neposkytlo USA podporu ve válce s Íránem. Údajně uvažuje také o tom, že ti, kteří dávají málo na obranu, by se nemohli domáhat zásahu NATO ve svůj prospěch. Trump tak vyhrožuje faktickým rozpuštěním Aliance. Je třeba na tyto hrozby reagovat?
A ještě uvedu závěr komentáře, s nímž se částečně ztotožňuji: Co naopak má cenu, je uvažovat o posílení evropského rozměru Aliance. Tak, aby se v případě nouze nemusela Evropa spoléhat jen na americký zásah. Přesně to ostatně žádá i Trump. Jen si přitom neuvědomuje, že v tom případě nebudou mít země NATO příliš silnou motivaci pomáhat mu kdekoliv a kdykoliv si zamane. Tím méně v případě bezcílné války mimo Evropu.
S čím nesouhlasím je Hudemův názor na „bezcílnou válku mimo Evropu“. Domnívám se totiž, že právě mimo Evropu se rýsují ty největší vojensko-politické problémy Západu. Naprosto se totiž přeceňují schopnosti Ruska zaútočit na NATO, a to má být podle jejího generálního tajemníka „zásadním nebezpečím“. USA si to nemyslí a zřejmě velmi dobře vědí, že to hlavní nebezpečí leží na východ od Ruska v komunistické Číně.
Údajná „nespolupráce“ evropských států NATO s USA proti Íránu má ostatně i jedno velmi prozaické vysvětlení. Je jím poměrně silná skupina imigrantů z muslimských zemí, kteří jednak nemají v lásce Izrael (a jejich bojůvka nedávno zapálila závod údajně spolupracující s Izraelem v Pardubicích) a ani USA. Evropské státy se silnou muslimskou komunitou jsou tak vystaveny obavám z reakce radikálních špiček z této komunity.
Nicméně, vnitropolitická situace je jen tou nejviditelnější slabinou Západu. Situace se totiž proti konci minulého století (potlačení Srbska vojenským zásahem a likvidace iráckého vůdce Husajna západní aliancí po teroristickém útoku na New York 11.září 2001) zásadně změnila. Čína je dnes ve vojenské oblasti o několik řádů výše než na počátku tisíciletí a útok na Írán nebyl v NATO vůbec diskutován – logicky by se žádný útok nakonec nekonal.
Článek 5 smlouvy NATO říká toto:
ČLÁNEK 5
Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
Není tam ani slůvko o tom, že když jeden ze států NATO napadne jiný stát mimo NATO, musí mu spojenci NATO přijít na pomoc. Vynucovat si proto „pomoc“ spojenců v takovém případě je mírně řečeno podpásovka. Společná akce NATO proti Íránu se ale nekoná, USA po dohodě s Izraelem – nečlenem NATO – zaútočily na Írán bez jakékoliv informace ostatním členům – možná o tom věděl generální tajemník NATO jako „tajnou“ informaci.
Závěr: USA proto podle smlouvy o NATO nemohou tvrdit, že členské státy NATO neplní své závazky, ony pouze neplní přání současné administrativy USA. Pokud by USA z NATO „na protest“ proti „nepomoci“ při útoku na Írán vystoupily, byla by to jen záminka, nikoliv důsledek údajné nespolupráce v rámci NATO.
Jan Bartoň
Byl Svěrák symbol komunistického režimu??
Václav Klaus, který byl jedničkou naší polistopadové ekonomické transformace z direktivně řízené ekonomiky socialismu k tržní ekonomice, se obořil na Zdeňka Svěráka a označil ho za „symbol komunistického režimu“. Podívejme se !
Jan Bartoň
Výdaje na obranu – politika a zase politika
Horké téma výdajů na obranu se opět dostalo do fáze „přesvědčování přesvědčených“ a ignorování skutečnosti. Česká republika dosáhla výdajů 2% HDP díky započtení „obranných výdajů“ jiných ministerstev.
Jan Bartoň
Válka s Íránem – je chybné kritizovat Trumpa a Netanjahua?
Válka proti Íránu a Hizballáhu má u nás zatím jen cenový šok u benzinových pump. Je však skutečně vše tak jasně černobílé v této válce, která stojí nejen miliardy dolarů, ale opět v ní umírají lidé?
Jan Bartoň
Další poplašná zpráva: Rotace Země „zpomalila“
Pod titulkem „Rotace Země za posledních 20 let výrazně zpomalila, tvrdí studie. Dopady mohou být nepříjemné“ se CNN opět zařadila mezi průkopníky poplašných zpráv o vlivu lidské civilizace na Zemi.
Jan Bartoň
Rozpočet 2026: Dva rozpočty – několik otázek
Zabrousil jsem na stránky Ministerstva financí a nalezl jsem návrh rozpočtu připravený vládou Petra Fialy a návrh rozpočtu schválený poslaneckou sněmovnou vládě Andreje Babiše. Je to poněkud matoucí čtení.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová
Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...
Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací
Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...
Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl
Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...
Prodej, louka, Střítež nad Ludinou, okr. Přerov
Střítež nad Ludinou, okres Přerov
2 990 000 Kč
- Počet článků 2903
- Celková karma 24,88
- Průměrná čtenost 1970x