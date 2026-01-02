Na Rusko se musí rusky! A na USA americky?

Již dlouho jsem nečetl tak „zásadní“ článek jako ten Viléma Baráka o Rusku. Jeho zásadní věty jsou na jeho konci a vlastně i v nadpisu.

Vilém Barák napsal něco, o čem stojí rozhodně zapřemýšlet, a to důkladně, nejen ho sarkasticky zkritizovat či nekriticky přijímat jako „spásné řešení“. Svou stať nadepsal Na Rusko se musí rusky. Naprosto jednostranně, zcela podle našeho rozhodnutí Závěr je podle autora jasný: Dávno měly být vypovězena nejen dvoustranná investiční ujednání s Ruskem, ale všechny mezistátní smlouvy, a ukončeno členství Ruska v kolektivních smlouvách od legalizace podpisů po Evropskou úmluvu o vydávání z roku 1957. (Jak to, že český stát dnes řeší žádosti Ruska o vydání nějaké osoby?) Je na právnících států i EU, aby žaloby Ruska nebyly přijaty k projednání, aby jakýkoliv rozsudek či nález z Ruska nebo nějaké Hotentocie přiznávající mu nároky nebyl přijat k vykonání. Ale především, bojí se snad USA žalob Íránu nebo Venezuely? Na Rusko je třeba rusky, tedy naprosto jednostranně, zcela podle našeho rozhodnutí s tím, že ruské argumenty nás nezajímají.

A přeci v tomto „zásadním“ stanovisku cosi důležitého chybí. Když vyloučit, tak samozřejmě i z OSN, z Rady bezpečnosti. A všechny státy, co s Ruskem spolupracují (Čína, Indie, Brazílie, Jižní Afrika atd.) ignorovat a ignorovat a ignorovat!! To by přeci neměl autor článku ignorovat. Vždyť Rusko se podle jisté teorie drží nad vodou právě jenom díky státům jako Čína a Indie.

Vraťme se však k meritu věci, tj. k článku pana Baráka. Naprosto souhlasím s jeho hodnocením EU jako spolku v mezinárodní politice k ničemu. USA, Čína a ani Indie neberou EU jako „FEDERACI“ (a tou přeci ani není!!!), ale když chce třeba Francie v Číně něco vyjednat, jede tam prezident Francie. Jednání „ministra zahraničí EU“ v Číně skutečně nic nezaručují a nepřinášejí.

Rusko přepadlo Ukrajinu ze zcela zřejmých důvodů, které nikdy nezakrývalo. Nechce Ukrajinu v NATO a ze všeho nejvíce touží po marginalizaci Ukrajiny jako samostatného, protirusky jednajícího státu. Na válečném poli má samozřejmě výhodu početní převahy vůči Ukrajině asi 3:1. Pokud sleduji zprávy z války, už dávno mě ztráty Ruska přestaly zajímat, prostě proto, že je to agresor. O to více však pozoruji katastrofální situaci na straně Ukrajiny včetně útěku milionů Ukrajinců do zahraničí. Jak mě má těšit, že ukrajinská komunita v Česku dnes našemu státu prospívá, když je jen malá naděje na to, že tito lidé zde po válce nezůstanou a své zemi, ze které odešli, nepomohou.

Opět se proto musím vrátit do období před ruskou agresí. Tehdejší vláda USA s nemocným Joe Bidenem se zmohla na co?? Týdny oznamovala, že Rusko na Ukrajinu vtrhne, dokonce označila i datum zahájení invaze a ta pak propukla asi týden na to. Biden pak několikrát jasně řekl, že USA do války za Ukrajinu nepůjdou, posílal zbraně (na dluh) a současná americká administrativa posílá zbraně Ukrajině za platby evropských států NATO, zejména Německa. Své jednotky na Ukrajinu neposlal ostatně žádný stát NATO.

Ukrajina své ztráty díky ruskému bombardování odhaduje v současnosti na 800 miliard dolarů (taková čísla se už objevila ale i pár měsíců po ruské invazi). S Ruskem se nejednalo a pokusy Francie byly naprosto neúspěšné. Teprve Donald Trump začal s Ruskem opět jednat a to, co je dnes vydáváno jako příslib možného mírového řešení, se rodí právě a jenom díky Trumpovi.

A důvod všeho? Pokud to pan Barák neví (minimálně o tom nepíše) , Rusko má podle různých zdrojů tolik jaderných náloží, jako USA, Francie a Velká Británie dohromady. Západ tak za časů Bidena i dnešní administrativy respektuje, že je Rusko jaderná velmoc a že právě kvůli tomu nepřipadá žádná intervence NATO na Ukrajině do úvahy. Byla by z toho zřejmě velká válka, někdy se o ní píše jako o třetí světové a zřejmě i poslední válka pro Západ a Rusko. Tato území by se totiž mohla proměnit v radioaktivní zónu násobně horších rozměrů, než byl Černobyl.

Jak tedy na Rusko? Situace je evidentní – Trump se snaží získat Rusko na svou stranu proti Číně a nabízí Rusku zajímavé obchody. Dokonce by Rusko souhlasilo s tím, aby se asi 50% aktiv Ruska na Západě v Belgii použilo k takovému účelu. Že je to hrozné? A co „příměří“ v Gaze? I tam Trump zařídil klid zbraní, protože nechtěl ztratit Saudskou Arábii a další arabské státy, které zásadním způsobem kritizovaly izraelskou ofenzivu v Gaze.

Takže závěr je více méně jasný. USA chtějí Rusko zpátky a na své straně sporu s Čínou nejen o Tchaj-wan, ale zejména o to, kdo povládne v Africe, Asii a Jižní Americe. Čína dnes skupuje africké suroviny doslova za hubičku, má technologický náskok před EU i USA a má zdroje, které udržují jí spřátelené režimy v Africe a Asii při životě. Tak se dělá světová politika současnosti a metody propagované panem Vilémem Barákem vůči Rusku jsou nesmysly , které nikdy nebudou fungovat.

Autor: Jan Bartoň | pátek 2.1.2026 8:00 | karma článku: 19,30 | přečteno: 239x

Jan Bartoň VIP

  • Počet článků 2871
  • Celková karma 27,62
  • Průměrná čtenost 1981x
Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

