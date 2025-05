Motoristé jsou na tom bledě?!

Poslední předvolební průzkum STEM ukazuje na možný výbuch Motoristů ve sněmovních volbách. A hledá se viník tohoto stavu.

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO se 32,3 procenty hlasů. V dolní komoře Parlamentu by tak obsadilo 77 křesel. Ukázal to volební model STEM, který CNN Prima NEWS zveřejnila v neděli. Do Sněmovny by se s 6,7 procenta dostalo také uskupení STAČILO!, naopak Motoristé by se 2,8 procenty neprošli. Jejich armageddon se tak potvrzuje i z jiných průzkumů, které jim sebraly šanci na vstup do Sněmovny.

Údajný „Armageddon“ Motoristů se tak podle některých průzkumů může stát realitou. Otázkou je, zda tento výsledek STEM není jenom nějakou náhodnou odchylkou a bude nutné ještě porovnat další průzkumy ostatních agentur. Nicméně, někteří komentátoři se už vážně zabývají tím, že Motoristé ztrácejí na síle.

Podle nejnovějšího předvolebního průzkumu společnosti STEM se Motoristé dál propadají, ve volbách do Poslanecké sněmovny by získali 2,8 procenta hlasů. Je to stále ještě reakce na rychlou jízdu europoslance Filipa Turka?

Jan Kubáček: Myslím, že to je kombinace dvojího. Jednak dozvuk té rychlé jízdy, ale nejen toho faktu samotného, ale spíše neschopnosti Filipa Turka se omluvit. Ukázat, že je opravdu jiný typ politika, který to má ve své výbavě. Jsem přesvědčen, že by mu to nakonec ve výsledku přineslo body navíc a posílil by preference. Mnozí by řekli, že na rozdíl od jeho předchůdců je schopen si posypat pověstný popel na hlavu a říct, že to zvoral. Pak do toho částečně promlouvá zpochybňování jeho závodnické kariéry.

V zásadě má Kubáček pravdu, protože Turkovo vystupování v posledních týdnech je skutečně „podivné“. Chlubit se vysokou rychlostí na dálnici (údajně v Německu, ale podle některých „lépe! informovaných“ zdrojů to bylo v Česku) je skutečně majstrštyk tak pro mladé, kteří na silnicích rádi riskují a často končí v nejlepším případě v příkopu, v horším smrtí. Těm snad může Turek svou jízdou imponovat. Mně osobně se Turek tímto způsobem své propagace stal nevolitelným. Pokud bych snad vážně uvažoval o podpoře Motoristů jako spolku, který celkem oprávněně kritizuje systém přeměny evropského automobilového průmyslu na tak zvaně „bezemisní“ a vyhrožuje výrobcům vysokými pokutami za neplnění, pak by byla pro mne jeho „propagace“ zcela nepřijatelná.

Nejsem si jistý, že za propadem podpory Motoristů je Turkovo „lavírování“, tj. zda bude kandidovat z pozice člena europarlamentu nebo nebude. To považuji v této chvíli za méně podstatné než ona zběsilá jízda po dálnici.

Můžeme se na tento „problém“ dívat i „optikou“ Petra Fialy, premiéra a předsedy ODS. Ten ostatně průzkumům ostentativně nevěří a usiluje o výhru koalice SPOLU, která si už řadu měsíců udržuje podporu kolem 20 % respondentů. Je jistě pravdou, že rozhodují volební výsledky a ne průzkumy, ignorování průzkumů je však podobně chybná cesta jako jejich přeceňování.

Nakonec bych se zmínil i o podpoře kdysi velké strany – ČSSD, nyní SOCDEM. Ukazuje se totiž plasticky, že bez výrazných osobností, které by voliče dokázali přitáhnout, se tato strana dál pohybuje hluboko pod pěti procenty nutných pro vstup do sněmovny. Předsedkyně strany nyní oznámila, že trpí vážnou nemocí, a proto musí nosit paruku. Přeji paní předsedkyni uzdravení, její politika však SOCDEM nepomáhá a sotva se podaří tento trend změnit.