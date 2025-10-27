Mír na Ukrajině potřebuje hlavně Ukrajina
Prezident Donald Trump se sice opět pohádal s prezidentem Volodymyrem Zelenským, ale tentokrát bez televizních kamer. Tomahawky nedal a Zelenský tak odjel s nepořízenou. V Evropě ale uspěl na sto, možná dvě stě procent. Má tak údajně vzniknout jakési společenství, kterému má předsedat sám Trump, a to má donutit Rusko ke kapitulaci. Trump se k tomu nevyjádřil.
Snaha donutit Rusko ke kapitulaci je sice z určitého úhlu pohledu pochopitelná, ale realizace tohoto plánu má vážné trhliny. Sankce na ruskou ekonomiku ze strany Západu, nyní i včetně USA, jistě ztěžují Rusku mezinárodní pozici. Rusko se ale v této věci spoléhá na to, že Čína a Indie budou ruskou ropu kupovat z ekonomických důvodů stále. Trumpovo tvrzení, že Indie přestane ruskou ropu kupovat, což mu údajně slíbil indický premiér Naréndra Módí, bylo vzápětí médii rozporováno. Sankce USA lze ostatně obejít tak, jako další sankce Západu. Rosněft prodá ropu nějaké nové ruské společnosti „sro“, která ani nemusí v Rusku sídlit, a ta to prodá Číně nebo Indii. A takových to překupníků opět jenom přibude, i v Indii nebo Číně. Stále se tedy vytváří dojem, že sankce Rusko „položí na kolena“ a Rusko dál ničí Ukrajinu.
Rusko je údajně ochotné přistoupit na příměří za podmínek, které by mu vyhovovaly. Ruské memorandum nastiňující požadavky pro zastavení bojů, které v pondělí v Istanbulu předala ruská delegace ukrajinským zástupcům, předpokládá uznání poloostrova Krym a čtyř ukrajinských oblastí, které Rusko okupuje, za ruská území. Moskva žádá i omezení počtu ukrajinských vojáků a zbraní, neutralitu Ukrajiny nebo zákaz vojenských aktivit třetích států na jejím území.
To je samozřejmě podmínka, která by znamenala kapitulaci Ukrajiny a současné vedení Ukrajiny na nic takového nehodlá přistoupit. Rusko tedy stále ostřeluje energetickou infrastrukturu. Rusko se dál bude na všech úrovních snažit zlomit odpor Ukrajiny. Jakoukoliv ochotu pozastavit nebo ukončit bojové operace v nějaké formě příměří nelze od Kremlu očekávat, konstatovala v poslední situační zprávě estonská vojenská rozvědka. Signálů je podle zpravodajců více. Od ztroskotání avizované schůzky prezidentů Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem až po cvičení ruských jaderných sil.
Rusko se zaměřuje zejména na energetickou infrastrukturu: Ruský úder potvrdil podle deníku Ukrajinska pravda náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko s tím, že na několika místech, zejména v nebytových objektech, propukly rozsáhlé požáry. Cílem byla především energetická infrastruktura. Tři ze zraněných převezly sanitky do nemocnice. Podle zástupce ředitele hlídkové policie Oleksije Bilošického musela být v důsledku ruského útoku v několika ulicích dočasně uzavřena doprava.
Velký konflikt mezi Hamásem a Izralem se podařilo ukončit díky tomu, že se Izrael vzdal „totálního zničení Hamásu“. Ten už nyní údajně uvažuje o předání moci „technické nepolitické vládě“ v Gaze. Odzbrojení Hamásu ale zatím neproběhlo a teroristé propuštění z vězení bydlí v hotelu. Izrael v rámci 20bodového mírového plánu pro Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa pustil na svobodu téměř všechny nejobávanější džihádisty, kteří měli být v jeho vězeních na doživotí. Podle deníku Daily Mail 154 z 250 propuštěných teroristů v současné době pobývá v egyptské Káhiře v pětihvězdičkovém hotelu Renaissance Cairo Mirage City, který patří do řetězce Marriott.I takto vypadá dohoda u ukončení války v Gaze. Izrael musel za ukončení bojů propustit teroristy.
Na Ukrajině se zatím míru, natož příměří, dosáhnout nepodařilo, a je otázkou, zda nás nečeká nakonec podobné „řešení“ jako v případě ukončení bojů v Gaze. Bez míru nemá Ukrajina naději na rekonstrukci. A kdo to zaplatí? Zatím se zdá, že to zaplatí zase postižená země a její spojenci. Americký prezident prohlásil, že se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem setká až pokud bude připravena k podpisu mírová smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou. Ruská vojska postupují podle zpráv z médií pomalu,ale stále. Ruské ztráty jsou prý velké, ale ty nás ani tak moc zajímat nemusejí. Vážným problémem jsou ale ztráty ukrajinských jednotek a obecně nedostatek toho, čemu se ve vojenském žargonu říká „živá síla“ na straně Ukrajiny. Rusko usiluje o zničení Ukrajiny v současné podobě. To na žádné časově blízké jednání Trumpa s Putinem nevypadá.
Jan Bartoň
Trump opět „zklamal“ Zelenského a EU?
Další jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem skončilo podle všeho pro Ukrajinu „ne tak dobře“.
Jan Bartoň
Vzniká vláda národní ostudy – ta odcházející byla príma?
Neodpustím si tentokrát komentovat komentář Alexe Švamberka, který vznikající vládu Andreje Babiše označuje za vládu národní ostudy.
Jan Bartoň
Gaza: Komentář a zprávy se „poněkud rozcházejí“
Přečetl jsem si komentář Milana Vodičky o tom, jak se Izrael spojil s Araby za zády Hamásu a jak EU „vyměkla“ a pochvalné komentáře čtenářů. Hned „vedle“ se ale píše něco jiného.
Jan Bartoň
Nesmazaný svět Filipa Turka
Pod titulkem „Odhalujeme smazaný svět Filipa Turka“ uveřejnil Deník N článek, který označuje Filipa Turka jako příznivce rasismu, a to na základě jeho statusů na sociálních sítích z minulosti.
Jan Bartoň
Fiala prohrál, a to je vše
Dramatická změna, jak jí ohlašují některé titulky, je daleko od reality. Koalice SPOLU podle předpokladů prohrála a její porážka je milosrdnější, než se nakonec předpokládalo.
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Američanům se u Číny během chvíle zřítila stíhačka a vrtulník. Trump viní palivo
Helikoptéra a bojový letoun amerického námořnictva se v neděli během půl hodiny zřítily do...
Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš informoval prezidenta Petra Pavla o dosavadních výsledcích...
Ukrajina vyslala na Moskvu desítky dronů. Rusové zachytili záhadný zelený objekt
Sledujeme online Rusko v noci na pondělí zlikvidovalo 193 ukrajinských dronů, z nichž více než tři desítky mířily na...
Peníze použiji na dovolenou. iDNES.cz čtu pravidelně, říká vítěz týdenní prémie
Velká podzimní soutěž na portálu iDNES.cz zná svého prvního týdenního výherce. Díky sbírání...
- Počet článků 2851
- Celková karma 26,96
- Průměrná čtenost 1986x