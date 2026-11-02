Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) a spor Ruska s IIHF
Court of Arbitration for Sport (CAS), sídlící v Lausanne, je nezávislá sportovní arbitrážní instituce. Nejde o soud tvořený státními delegacemi: jednotlivé státy nemají přidělená místa ani právo jmenovat „svého“ soudce. Rozhodci jsou odborníci zařazení na seznam CAS; jejich státní příslušnost neznamená zastupování příslušného státu.
https://www.tas-cas.org/en/icas/statutes
https://www.tas-cas.org/en/general-information/how-cas-works
Nad institucionálním fungováním CAS dohlíží Mezinárodní rada sportovní arbitráže (ICAS). Podle článku S4 statutu má 22 členů.
|Způsob výběru členů ICAS
|Počet
|Mezinárodní sportovní federace
|6
|Asociace národních olympijských výborů (ANOC)
|4
|Mezinárodní olympijský výbor (MOV)
|4
|Prvních 14 členů po konzultacích se zřetelem k zájmům sportovců
|4
|Prvních 18 členů z nezávislých osobností
|4
|Celkem
|22
ICAS rozhoduje o zařazení odborníků na seznam rozhodců CAS podle statutárních pravidel. Návrhy mohou přicházet od sportovních organizací; kandidáti mohou také podat přihlášku. Při obsazování konkrétního odvolacího senátu strany typicky nominují po jednom rozhodci ze seznamu a předsedu senátu jmenuje předseda odvolacího oddělení CAS. Přesný postup se řídí typem řízení a použitelnými procesními pravidly.
Spor Ruské hokejové federace a IIHF
Spis CAS 2026/A/12753: Russian Ice Hockey Federation (RIHF) proti International Ice Hockey Federation (IIHF). Jednání se uskutečnila v Lausanne 23. a 26. října 2026; výsledek byl oznámen 30. října 2026. https://www.tas-cas.org/generated/assets/lists/dceab111-07bc-435f-b5f9-de88eff9db72/CAS%20Media%20Release_12573%20et%20al_final.pdf
Složení rozhodčího senátu
|Jméno
|Země
|Funkce
|Giulio Palermo
|Itálie
|Předseda senátu
|Ismail Selim
|Egypt
|Rozhodce
|Mark Hovell
|Spojené království
|Rozhodce
Senát rozhodl jednomyslně. Podle tiskové zprávy CAS neshledal argumentaci IIHF týkající se bezpečnosti a dalších rizik dostatečně podloženou důkazy podle použitelných pravidel IIHF. Zrušil příslušné rozhodnutí Rady IIHF s okamžitou účinností.
CAS uvedl, že IIHF má umožnit účast ruských týmů na uvedených soutěžích: MS juniorů v Kanadě (26. 12. 2026 – 5. 1. 2027), MS žen do 18 let v ČR (8.–16. 1. 2027), MS mužů do 18 let v USA (22. 4. – 2. 5. 2027), MS mužů v Německu (14.–30. 5. 2027) a MS žen v Kanadě (listopad 2027). [3]
Rozhodčí senát nestanovil zvláštní režim neutrality ani nerozhodoval o organizačních důsledcích, protože tyto otázky nebyly předmětem odvolání. K 2. listopadu 2026 bylo zveřejněno rozhodnutí ve výrokové podobě, zatímco písemné odůvodnění by mělo následovat. Tisková zpráva sama upozorňuje, že právně závazné je znění písemného rozhodnutí.
Oficiální tisková zpráva CAS identifikuje všechny tři členy senátu, avšak neuvádí, kterého rozhodce nominovala Rusko a kterého IIHF.
Podle Kdo rozhodl o návratu ruských hokejistů? Mezi trojicí jmen je inspektor z UEFA - Novinky působí Giulio Palermo také ve sportovních disciplinárních strukturách včetně UEFA; Ismail Selim je právník a akademik; Mark Hovell působí v oblasti sportovního práva v britské advokátní praxi.
Zjištěné složení senátu: Itálie, Egypt a Spojené království. Rozhodnutí bylo jednomyslné. CAS není orgánem, v němž by tyto země prostřednictvím rozhodců hlasovaly; rozhodci vykonávají osobní, nezávislou rozhodčí funkci.
Vše výše uvedené dokumentuje jedno jediné. CAS rozhodl jednomyslně, byli tam dva zástupci z Evropy a jeden z arabského světa. Toho bych na hlasování tak, jak to dopadlo, tipoval okamžitě. Dva zástupci z Evropy, kteří také hlasovali pro návrat Ruska, jsou „překvapením“.
Závěr je tak velmi zřejmý. Pokud by chtěla Evropa či Kanada zabránit účasti hokejistů Ruska na mistrostvích světa, má jedinou šanci – neudělit těmto sportovcům vstupní víza. Existuje konkrétní případ. Nizozemské úřady v říjnu 2026 odmítly víza třem ruským gymnastkám pro mistrovství světa v Rotterdamu: Angelině Melnikovové, Viktorii Listunovové, Anně Kalmykovové. Tím de facto znemožnily Rusku vystoupit v nejsilnější možné sestavě. Německo, které hostí MS v hokeji příští rok, prý uvažuje i o tom, že se vzdá jeho pořádání.
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