Mediální poplatky firmám – vrchol arogance moci!

30.6.2025 byl termín přihlášení se k platbám poplatků za televizi a rozhlas firem. Upozornila mně na to dcera, která je jednatelkou firmy společně se mnou. A nestačil jsem se divit a lát.

Byl jsem mimo republiku, a tak jsem se po návratu dočkal „překvapení“. Všude se to hemžilo zprávami o tom, že firmy a OSVČ musí do konce června nahlásit stavy zaměstnanců a pokud to nenahlásí, riskují pokutu až 10000 Kč. Povinnost platit poplatky ČT a ČRo byla co se firem týče velmi „rozšířena“ a přihlásit se k platbám je podle nové zákonné úpravy povinností všech firem bez rozdílu počtu zaměstnanců. 30.6.2025 jsem tedy naše eseróčko nahlásil na web ČT a pokoušel se ho přihlásit na web ČRo, ten však byl natolik přetížen, že to nešlo, a tak jsem poslal přihlášku datovkou, abych se „vyhnul“ pokutě za nesplnění termínu.

A pro zajímavost uvádím to, co mi přišlo z webu ČT – osobní údaje nezveřejňuji. Posuďte sami:

Dobrý den, na základě přihlášky do evidence televizních poplatků Vám sdělujeme, že nesplňujete zákonné podmínky a nejste povinni platit. K vaší organizaci evidujeme tyto údaje: Jméno plátce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Typ poplatníka: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: XXXXXXXXXXXXXXXX Přihlašovací e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Přidělený variabilní symbol: XXXXXXXXXXXXXXXX Počet zaměstnanců: 1

Násobek poplatku: 0

Pronájem dopravních prostředků s TV: Ne Adresa: XXXXXXXXXXXXXXXX V případě, že vaše organizace bude mít v budoucnu více než 25 zaměstnanců, můžete svou evidenci televizního poplatku reaktivovat přímo v účtu poplatníka nebo prostřednictvím nahlášením nového počtu zaměstnanců na e-mail poplatky@ceskatelevize.cz

Dovolujeme si Vás zároveň upozornit, že veškeré změny, které mají vliv na výši televizního poplatku, jste povinni nahlásit do 15 dnů od jejich vzniku. Změnu počtu zaměstnanců oznamujete pouze v případě, že je rozhodná pro určení výše televizního poplatku podle §5 odst. 3., zákona č. 348/2005 Sb. Děkujeme

Televizní poplatky | Česká televize

Toto je naprosto „šokující“ zpráva. Nemusím nic platit, a přesto se zákonodárce „obtěžoval“ a vyhrožuje mi pokutou 10000 Kč za „nesplnění povinnosti se přihlásit“, i když podle zákona žádné poplatky platit nemusím. A z ČRo mi na mail napsali, že odpoví co nejdříve, ale protože mají mailů hodně, bude to déle trvat. A na zprávu datovkou zatím žádná odpověď nepřišla.

Přijde mi naprosto skandální, když zákonodárce zneužije svou moc a nastaví takové podmínky, které vyhrožují pokutou i v případě, že nemám povinnost nic platit. A je dvojnásob komické, když se v nějakém doprovodném textu dočtu, že se pokuty nemusím obávat i když se nepřihlásím v termínu v případě, že nemám povinnost platit poplatek ČT ani ČRo. Logická otázka pak zní – proč v tom zákoně vyhrožuje zákonodárce pokutami všem bez rozdílu! Cituji ze zákona:

§ 9 Přirážka k poplatkům

(1) Poplatník, který

a)nesplnil oznamovací povinnost podle § 8 odst. 2 až 4 ve stanovené lhůtě,

b)při plnění oznamovací povinnosti podle § 8 odst. 3 nepravdivě uvedl nižší počet zaměstnanců nebo dopravních prostředků podle § 5 odst. 7,

c)uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti platit rozhlasový nebo televizní poplatek,

d)uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení z evidence poplatníků,

je povinen zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5 000 Kč v případě, že tak učinil v souvislosti s placením rozhlasového poplatku. Pokud tak učinil v souvislosti s placením televizního poplatku, je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč.

Zákon o poplatcích za televizi a rozhlas je tak svou formulací „nesmiřitelný“ a doprovodné komentáře nás mají „uklidnit“.

Výše uvedené považuji za šokující a řádově horší než bitcoinový průšvih. Tam lze alespoň připustit možnost, že to Blažek „myslel dobře“. Na poplatkovém zákoně se podepsali všichni, co pro jeho znění hlasovali a nemohou se vymlouvat, že to mysleli dobře.

Fakt jde o všechno!? Jenom kolik času to spolkne!