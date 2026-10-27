Média o rušení televizních poplatků
V neděli 25.10.2026 se na několika místech ČR demonstrovalo proti rušení TV poplatků za veřejnoprávní média. Osobně sleduji zprávy výhradně na ČT1, nicméně zajímalo mně, jak události kolem rušení TV poplatků popisují i naše privátní média – TV NOVA a CNN Prima News.
TV NOVA ve zprávách 25.10.2026 od 19,30 na prvním místě referovala o problematice umělé inteligence a její možného zneužití. Bylo to diskutováno relativně velmi dlouho a jako teprve druhý bod ve zprávách se referovalo o demonstraci na Staroměstském náměstí. I reportér NOVA se ptal demonstrujících na důvody, proč přišli demonstrovat a dostalo se mu odpovědi, že za svobodu médií a proti vládní politice.
CNN Prima News ve zprávách od 18,55 jako první bod zařadila informace o demonstraci proti vládní politice a podrobně referovala i o Nedělní partii, kde se střetli Tomio Okamura a Petr Fiala. Zazněly základní teze o názorech Okamury i Fialy. Zprávy na CNN Prima News o situaci kolem veřejnoprávních médiích byly podle mého soudu mnohem podrobnější a vyváženější, zatímco TV NOVA pojala tyto informace spíše rychlostí F1.
Zpravodajství ČT1 bylo od počátku více méně zaměřeno na demonstrace na podporu ČT a proti rušení TV poplatků. Hlavní prostor dostala demonstrace na Staroměstském náměstí, ukázala i krátké záběry z několika dalších měst, kde se za svobodu pro ČT demonstrovalo, mimo jiné i z České Lípy, kde jsem se zúčastnil i osobně.
Lze tedy konstatovat, že se privátní média o situaci kolem ČT a ČRo zajímají, TV NOVA ji poněkud upozadila za analýzu kolem využívání umělé inteligence. CNN Prima News to měla jako hlavní zprávu dne.
Současně lze konstatovat, že ze strany vlády, zejména z úst jejího předsedy, zaznělo několik zajímavých nových podnětů. Připustil, že by mohly být poplatky za veřejnoprávní média zachovány na základě dobrovolnosti. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš tvrdí, že dostal zhruba 6700 zpráv od aktivistů Milionu chvilek pro demokracii, z nichž některé mu údajně přály i smrt. Před odletem do Alžírska odmítl, že by změna financování veřejnoprávních médií ohrozila jejich nezávislost. Ve druhém čtení navrhne dobrovolné placení televizních a rozhlasových poplatků.
To je velmi významná „novinka“, která má jasný cíl. Otupit sílu demonstrací na podporu ČT s tím, že se vlastně nic neděje a že dobrovolné příspěvky od občanů mohou zvýšit příjem pro ČT i ČRo.
Považuji za zásadní pro účast lidí na demonstracích nikoli snahu vlády o převedení platby pro veřejnoprávní média z poplatků na státní rozpočet. To, co však většinu demonstrantů přivedlo na náměstí, byl průběh jednání o zrušení TV poplatků s termínem hlasování v sobotu po devíti hodinách diskuse. Okamura dokonce informoval i o tom, že právě Ústavní soud považoval v jiném případu ústavní stížnosti 9 hodin na diskusi v poslanecké sněmovně za dostatečnou. Proto tedy navrhnul pevný termín hlasování na 4:36, aby tak tuto „podmínku“ Ústavního soudu splnil.
Podle mého soudu považuji vládní politiku za minimálně nedomyšlenou. Pokud by možnost nahradit povinnost platby za veřejnoprávní média za dobrovolnou s tím, že zůstane výše podpory veřejnoprávních médií na současné úrovni (tj. nebude se vracet k podpoře veřejnoprávních médií ve výši před zvýšením poplatků) mohlo to všechno probíhat mnohem v klidnější atmosféře.
Závěr: Osobně považuji vládní politiku v oblasti rušení poplatků za veřejnoprávní média za chybnou. Nevylučuji, že se na postupu vládní koalice mohla promítnout porážka vládních stran v komunálních a senátních volbách. Babišův ústup k dobrovolnosti poplatků je jednoznačně způsoben reakcí veřejnosti. A ještě chci zdůraznit i další „kámen úrazu“ některých opozičních politiků. Nestrašme se zestátněním ČT a ČRo , když se platby převedou na stát. V tomto jednoznačně souhlasím s Miroslavem Kalouskem: Pokládám ho za zbytečný, nebezpečný a drahý, protože platit budeme dál, ale ještě s pětiprocentním úrokem. Není to ale zestátnění. Ano, hezky to zní a může to lidi zmobilizovat, ale na základě zcela nepravdivého označení. Já jsem poměrně zásadním odpůrcem té změny, ale na základě pravdivých argumentů. Zavádějící argumenty mi vadí. Myslím, že ten problém je natolik závažný, že si je nezaslouží. A tvrdit, že se jedná o zestátnění je nepravdivé a zavádějící.
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