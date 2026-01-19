Martin Kupka nový šéfem ODS, aneb nic nového pod Sluncem
Kongres ODS zvolil nového předsedu ODS. Po rezignaci Petra Fialy se jím stal jeho dlouholetý spolupracovník a vládní kolega Martin Kupka. Fiala také Kupkovi vyjádřil podporu. Kupka byl zvolen už v prvním kole, když dostal 327 hlasů, jeho soupeř Radim Ivan 138 hlasů. Kupka byl jasným favoritem volby už před volbou, když získal nominaci na předsedu v jedenácti regionech, Ivan ani na jednom regionálním sněmu podporu nezískal.
Protikandidát na předsedu, málo známý či spíše neznámý Radim Ivan, delegáty kongresu „burcoval ke změně stylu“. „My všichni se musíme změnit,“ řekl delegátům kandidát Radim Ivan. „Budete volit mezi bezpečnou minulostí a odvážnou budoucností. Změna nepočká. Budete hlasovat, jestli budete držet status quo a pomalu umírat, nebo chcete růst,“ řekl před volbou Ivan.Značku, pod níž ODS kandidovala do Sněmovny v koalici s lidovci a TOP 09, odmítl při „grilování“ delegáty i místostarosta městského obvodu Ostrava Jih Radim Ivan, který se vůči Fialovi při volbě šéfa strany vymezil. „Slibuji, že pokud se stanu předsedou, budu vám říkat vždycky pravdu, nejen po 12 letech,“ řekl na kongresu Ivan a odměnou mu byl jen velmi vlažný potlesk menšiny delegátů.
Zatímco Ivan se jasně vymezil vůči značce „SPOLU“, Kupka byl mnohem méně radikální. Prohlásil sice, že hodlá posilovat značku ODS, ale koalici SPOLU nevyloučil na krajské či místní úrovni. Je to takové „kulišácky“ moudré rozhodnutí. Sám si stanovil cíl získat na celostátní úrovni podporu dvacet procent. To je také poněkud legrační. Dnes dominující hnutí ANO má podporu přes 30 % a pokud by tedy chtěla ODS vítězit ve volbách, měla by si dát mnohem ambicióznější plán – nic menšího než porazit ANO! Místo toho chce Kupka do dvou let mít 20 %?? Jen tak pro připomenutí – Fiala ještě v létě 2025 tvrdil, že SPOLU dožene ANO v závěru předvolební kampaně. Jak to dopadlo víme.
ODS skutečně vstupuje do velmi „nejisté sezony“. Kupka jako bývalý ministr dopravy byl při tom, když mu jeho stranický kolega Stanjura „ořezal“ rozpočet dopravy, kde chyběly desítky miliard korun na stavební projekty – zejména dálnice. Pak mu finance přidaly asi polovinu, co chybělo a Kupka byl pln optimismu, jak to bude krásné. Koncem roku jsme se pak dozvěděli, že Ředitelství silnic a dálnic nemá peníze na to, aby podepsalo další smlouvy o realizaci staveb. Hnutí ANO a zejména Alena Schillerová přitom celou dobu nic než to, že jsou stavební projekty nezabezpečené finančně, neříkala. Ale podle Kupky je současná vláda spolkem „populistů a extremistů“, kterou drží pohromadě nevydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru soudnímu stíhání a basta. A „extremista“ Okamura dokonce odstranil vlajku EU ze své kanceláře. Docela by mě zajímalo, jak na to bude nynější opozice reagovat – přibydou vlajky EU v oknech sněmovny??
ODS tedy vsadila „na jistotu“ – nic zásadního se v politice ODS měnit nebude. A bývalý šéf ODS Fiala nakonec také prohlásil něco „zajímavého“. Nebude se ucházet o funkci prezidenta! Proti Petru Pavlovi by to totiž fakt nemělo žádnou cenu. I když, kdo ví. Kdyby si to nakonec Pavel „rozmyslel“, pak by i třeba kandidoval??
Pokud ODS něco po Fialovi zdědila, je tím naprostá vyprázdněnost jejího programu. V rámci koalice SPOLU se totiž na „pravicovost“ zcela zapomnělo. I bývalý předseda ODS a premiér Mirek Topolánek to s ODS nevidí nijak růžově. Andrej Babiš je starý, unavený muž, který má mesiášské komplexy, od jeho vlády nečekám nic, říká v rozhovoru pro Novinky bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek. Na kongres ODS, který o víkendu volí nové vedení, nepojede, obává se, že by tam musel na delegáty „křičet“. Názorově bližší je mu z kandidátů na předsedu Radim Ivan, očekává však vítězství exministra Martina Kupky. Výsledek kongresu je podle něj předem domluvený. Ostatně, Topolánek si nikdy nebral servítky. Nicméně, poslední premiér ODS, kterého si vážím jako „pravicového“ , byl skutečně Topolánek, Petr Nečas byl katalyzátor velkého výbuchu ODS a Fiala pak jen oportunistou s krásnými slovy a perfektní češtinou, kterou hájil i totální nesmysly (grýndýl v první řadě). Kupka byl jeho „pravá“ ruka a přesvědčený „spolčista“. Klade si cíle „reálné“ a přesto stěží dosažitelné. Za dva roky se Kupky zeptáme, zda má ODS 20% podpory, co říkáte!!
