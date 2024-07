Maďarsko má vyšší státní dluh než Česko – a to je tak všecko

Jan Ziegler se pokusil vylíčit státní dluh „Orbánova Maďarska“ jako odstrašující případ řízení hospodářské politiky státu. Takže se na to podívejme bez propagandy.

Cituji závěr z článku Jana Zieglera: Fakta tedy mluví jasně. Co se týče ekonomiky, tak Maďarsko je na tom vinou Orbána, mimochodem velkého přítele Andreje Babiše, daleko hůř než Česká republika. Jestli je neschopný maďarský premiér pro někoho vzorem dokonalosti, tak je mi ho líto. Normální člověk si bere příklad z těch, co něco umí a něco dokázali.

Inu, podívejme se proto, komu dnes česká politika fandí a jak si na tom tyto státy stojí z pohledu státního dluhu – či-li, podle Zieglera, jak si země se „správnou“ politikou vlastně z pohledu státního dluhu vedou. Uvádím data z Nejzadluženější země EU, veřejný dluh k HDP: Česko, Řecko a Francie | Finance.cz

Pořadí Země Veřejný dluhy vztažený na HDP dané země ve třetím kvartálu 2007 Veřejné dluhy vztažené na HDP dané země v třetím kvartálu 2012 Veřejné dluhy vztažené na HDP dané země ve třetím kvartálu 2017 Veřejné dluhy vztažené na HDP dané země ve prvním kvartálu 2019 1 Řecko 102,20% 154,70% 177,40% 181,90% 2 Itálie 102,00% 123,20% 134,10% 134,00% 3 Portugalsko 67,60% 123,80% 132,10% 123,00% 4 Belgie 92,40% 106,10% 106,10% 105,10% 5 Kypr 54,30% 77,80% 103,20% 105,00% 6 Francie 65,80% 89,20% 98,40% 99,70% 7 Španělsko 36,90% 78,60% 98,70% 98,70% 8 Velká Británie 41,10% 83,40% 86,50% 85,30% 9 Chorvatsko 37,90% 69,10% 81,00% 74,50% 10 Rakousko 75,10% 82,30% 80,40% 72,70% 11 Maďarsko 65,00% 77,20% 74,40% 70,10% 12 Slovinsko 23,30% 48,10% 78,40% 67,90% 13 Irsko 27,50% 120,50% 72,40% 65,60% 14 Německo 64,10% 80,00% 65,10% 61,00% 15 Finsko 32,80% 51,90% 60,40% 59,30% Eurozóna 66,60% 88,90% 88,10% 85,90% Evropská unie 58,80% 83,70% 82,50% 80,70%

Naše vzory jsou na tom jednak hůře než Maďarsko a článek Zieglera je jen typickou ukázkou „výběrové“ propagandy. Cituje se to, co se hodí, co se nehodí, se zamlčí – zatluče. „Vzorové“ státy s politikou konvenující Zieglerovi jsou na tom v porovnání s Maďarskem ještě hůře a obecně psát o chybné ekonomické politice Maďarska a „zamlčet“, že Maďarsko zdaleka není nejhorší a „trumfují“ ho i státy jako Francie , to chce být vskutku „správně politicky orientovaný“.

Nad vším samozřejmě ční nenávist k „nepřátelům“, tj. stará to dobrá bolševická politika, dnes se změněným znaménkem. USA jsou bratři – ale jen ti od Joea Bidena. Maďarsko je nepřítel Bruselu, a tak mu to nandáme.

A ještě k Česku – Česko vykazuje již desetiletí z hlediska zadlužení státu jeden z nejlepších výsledků EU. Kvůli vysokému státnímu dluhu Maďarska není politika tohoto státu kritizována. Bruselská kritika směřuje na konkrétní kroky Orbánovy politiky v mezinárodní politice, kdy jedná s těmi, se kterými se nesmí jednat.

Nicméně, v případě Zieglera platí známé přísloví – Kdo chce psa bít, hůl si najde.

A ještě drobnost – Orbán pro mne není „vzorem dokonalosti“, a těmi nejsou ani Biden, Trump a Bůh ví kdo ještě.... On totiž žádný politik na světě za obdiv nestojí!