Macinkův trapas alias opoziční „jasno“
Za ostudu a trapas označili zástupci opozice sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky o demokratičnosti Evropské unie s jeho polským protějškem Radoslawem Sikorským na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Podle předsedy ODS Martina Kupky ze sebe Macinka udělal truhlíka z okresního přeboru. Český eurokomisař Jozef Síkela pak poděkoval Sikorskému za vyvracení dezinformačních nesmyslů.
Začněme tedy těmi „dezinformačními nesmysly“ – jak to označil Sikela. Ani u jednoho Macinkova argumentu to nebylo nijak doloženo. Dezinformace jsou v zásadě nesprávné či chybné informace. Je-li poledne, není půlnoc a ráno se snídá a večer večeří. Jestliže je ale jasno, pak to lze často říct i tehdy, když je na nebi pár obláčků. A když někdo tvrdí, že svítí Slunce a je zataženo, pak lže a nikoli „dezinformuje“. A právě v tom je skryto jádro pudla dlouhodobě.
Jde totiž o to, že lze stále vydávat EU za ekonomického obra, který teď údajně spí (není to náhodou také dezinformace?) - jak na bezpečnostní konferenci také zaznělo – a vše, co tvrdil ministr zahraničí USA Marco Rubio lze také „interpretovat“ či dezinterpretovat. Shodou okolností po skončení konference zavítal Rubio na Slovensko a veškerá „interpretace“ jeho návštěvy byla právě na ČT (dez)interpretována jako slovenský požadavek na dovoz levných energií z Ruska VERSUS politika USA, která naopak chce, aby EU dovážela energie z USA. Přitom Slovensko má zájem na výstavbě jaderné energetiky s podporou USA.
Evropský blok chce ukončit závislost na ruském plynu do roku 2027. Hrozí ale, že si kontinent vybuduje závislost na dovozu těkavé komodity ze Spojených států. Z nouzového řešení se stává další riziko pro celou Unii, varují evropští poslanci. Evropská sedmadvacítka dováží více než čtvrtinu zemního plynu ze Spojených států. V roce 2021 to přitom bylo pouze pět procent. Navíc kvůli připravované obchodní dohodě Bruselu s Washingtonem se závislost na amerických dodávkách LNG bude zvyšovat, varují evropští poslanci. Tvrdí, že je nezbytné, aby Unie dovoz plynu více diverzifikovala.
Mimochodem – právě Macinka poukázal na to, že Europarlament nemá právo navrhovat „evropské zákony“ – tj. nařízení, které pak musí státy po schválení Europarlamentem plnit. Tato (dez)interpretace byla právě Sikorským „vyvrácena“ tím, že toto právo má Evropská komise, a tak to je v pořádku?
Matoristé jsou na tom podle důvěryhodnosti bledě. Filip Turek a Macinka jsou na prvních místech nedůvěry. A ČT ukázala demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla, kde někteří demonstranti psali o Macinkovi jako „Nacinka“. Mimochodem, Macinka se přel se Sikorským i o to, zda je v EU stále přítomen v politice některých politiků fašismus – což podle Sikorského je – zatímco Macinka tvrdil, že fašismus už dávno skončil porážkou ve druhé světové válce.
Tím se naráží na „fašismus“ , který podle vládních stran v Německu bují v řadách AfD – nejsilnější opoziční strany v Německu. Fašismus je ovšem podle řady Američanů přímo představován současnou administrativou Donalda Trumpa. A o Marine Le Penové se to tvrdí také. Mimochodem, když se k moci dostala současná italská premiérka, mnoho komentářů ji označovalo také za fašistku. V mládí byla fašistkou, teď asi povládne Itálii. Kdo je Giorgia Meloniová? Tak zní titulek z roku 2022. Nyní je to politička EU „blízká“ Trumpovi.
Závěr: Komentáře o „dezinformačním trapasu“ Petra Macinky jsou poněkud či možná hodně přehnané. Protivládní politici dávají Macinkovi najevo svůj odpor poté, co Petr Kolář – poradce prezidenta – zveřejnil se souhlasem prezidenta Pavla zprávy, kde Macinka „vyjednával“ o Turkovi ve vládě. Ve skutečnosti Macinka podpořil Marca Rubia a právě za tuto podporu sklidil kritiku od politiků, kteří to na rozdíl od Macinky myslí s EU „dobře“. Macinku ale pochválil tým amerického prezidenta za konfrontaci s Hillary Clintonovou. Takže kostky jsou opět vrženy!
Jan Bartoň
ETS povolenky – dobrý nápad a špatná realizace?
Diskuse lídrů států EU o povolenkách na vypouštění kysličníku uhličitého je svým způsobem naprosto bizarní. Všeobecně se povolenky ETS hodnotí Bruselem pozitivně, jen ta realizace prý nejde podle plánu.
Jan Bartoň
Poplatky za ČT nezaručují vůbec nic – natož vyváženost!
1800 zaměstnanců ČT podepsalo podle Událostí z 10.2.2026 petici na podporu koncesionářských poplatků. To má být důkazem čeho? Že je veřejnoprávní televize svatá??
Jan Bartoň
Konec SPOLU bude koncem lidovců a topky?
Další průzkum preferencí politických stran a hnutí pro ČT ukázal jasná fakta o situaci stran bývalé koalice SPOLU. A s lidovci a topkou to nevypadá dobře.
Jan Bartoň
Máte doma kocoura, který chápe, co říkáte?
Máme doma kočky. Staly se už dávno součástí naší rodiny, když jsme koupili dům, v jehož sklepě bydlely před námi. A po desetiletích jsme stále mile překvapeni, když nám rozumí a chápou nás.
Jan Bartoň
Macinka: Budu Pavla ignorovat!
Ministr zahraničí Petr Macinka zcela jasně vyjádřil svůj postoj k prezidentu Petru Pavlovi. Bude ho ignorovat. Takže se na tu budoucí „ignoraci“ podíváme.
