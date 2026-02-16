Macinkův trapas alias opoziční „jasno“

Petr Macinka si na bezpečnostní konferenci v Mnichově počínal podle opozice naprosto trapně. ČT nabídla sestřih všech Macinkových „průšvihů“ a že jich bylo.

Za ostudu a trapas označili zástupci opozice sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky o demokratičnosti Evropské unie s jeho polským protějškem Radoslawem Sikorským na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Podle předsedy ODS Martina Kupky ze sebe Macinka udělal truhlíka z okresního přeboru. Český eurokomisař Jozef Síkela pak poděkoval Sikorskému za vyvracení dezinformačních nesmyslů.

Začněme tedy těmi „dezinformačními nesmysly“ – jak to označil Sikela. Ani u jednoho Macinkova argumentu to nebylo nijak doloženo. Dezinformace jsou v zásadě nesprávné či chybné informace. Je-li poledne, není půlnoc a ráno se snídá a večer večeří. Jestliže je ale jasno, pak to lze často říct i tehdy, když je na nebi pár obláčků. A když někdo tvrdí, že svítí Slunce a je zataženo, pak lže a nikoli „dezinformuje“. A právě v tom je skryto jádro pudla dlouhodobě.

Jde totiž o to, že lze stále vydávat EU za ekonomického obra, který teď údajně spí (není to náhodou také dezinformace?) - jak na bezpečnostní konferenci také zaznělo – a vše, co tvrdil ministr zahraničí USA Marco Rubio lze také „interpretovat“ či dezinterpretovat. Shodou okolností po skončení konference zavítal Rubio na Slovensko a veškerá „interpretace“ jeho návštěvy byla právě na ČT (dez)interpretována jako slovenský požadavek na dovoz levných energií z Ruska VERSUS politika USA, která naopak chce, aby EU dovážela energie z USA. Přitom Slovensko má zájem na výstavbě jaderné energetiky s podporou USA.

Evropský blok chce ukončit závislost na ruském plynu do roku 2027. Hrozí ale, že si kontinent vybuduje závislost na dovozu těkavé komodity ze Spojených států. Z nouzového řešení se stává další riziko pro celou Unii, varují evropští poslanci. Evropská sedmadvacítka dováží více než čtvrtinu zemního plynu ze Spojených států. V roce 2021 to přitom bylo pouze pět procent. Navíc kvůli připravované obchodní dohodě Bruselu s Washingtonem se závislost na amerických dodávkách LNG bude zvyšovat, varují evropští poslanci. Tvrdí, že je nezbytné, aby Unie dovoz plynu více diverzifikovala.

Mimochodem – právě Macinka poukázal na to, že Europarlament nemá právo navrhovat „evropské zákony“ – tj. nařízení, které pak musí státy po schválení Europarlamentem plnit. Tato (dez)interpretace byla právě Sikorským „vyvrácena“ tím, že toto právo má Evropská komise, a tak to je v pořádku?

Matoristé jsou na tom podle důvěryhodnosti bledě. Filip Turek a Macinka jsou na prvních místech nedůvěry. A ČT ukázala demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla, kde někteří demonstranti psali o Macinkovi jako „Nacinka“. Mimochodem, Macinka se přel se Sikorským i o to, zda je v EU stále přítomen v politice některých politiků fašismus – což podle Sikorského je – zatímco Macinka tvrdil, že fašismus už dávno skončil porážkou ve druhé světové válce.

Tím se naráží na „fašismus“ , který podle vládních stran v Německu bují v řadách AfD – nejsilnější opoziční strany v Německu. Fašismus je ovšem podle řady Američanů přímo představován současnou administrativou Donalda Trumpa. A o Marine Le Penové se to tvrdí také. Mimochodem, když se k moci dostala současná italská premiérka, mnoho komentářů ji označovalo také za fašistku. V mládí byla fašistkou, teď asi povládne Itálii. Kdo je Giorgia Meloniová? Tak zní titulek z roku 2022. Nyní je to politička EU „blízká“ Trumpovi.

Závěr: Komentáře o „dezinformačním trapasu“ Petra Macinky jsou poněkud či možná hodně přehnané. Protivládní politici dávají Macinkovi najevo svůj odpor poté, co Petr Kolář – poradce prezidenta – zveřejnil se souhlasem prezidenta Pavla zprávy, kde Macinka „vyjednával“ o Turkovi ve vládě. Ve skutečnosti Macinka podpořil Marca Rubia a právě za tuto podporu sklidil kritiku od politiků, kteří to na rozdíl od Macinky myslí s EU „dobře“. Macinku ale pochválil tým amerického prezidenta za konfrontaci s Hillary Clintonovou. Takže kostky jsou opět vrženy!

Autor: Jan Bartoň | pondělí 16.2.2026 8:00 | karma článku: 6,31 | přečteno: 59x

Další články autora

Jan Bartoň

ETS povolenky – dobrý nápad a špatná realizace?

Diskuse lídrů států EU o povolenkách na vypouštění kysličníku uhličitého je svým způsobem naprosto bizarní. Všeobecně se povolenky ETS hodnotí Bruselem pozitivně, jen ta realizace prý nejde podle plánu.

13.2.2026 v 8:30 | Karma: 17,15 | Přečteno: 213x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Poplatky za ČT nezaručují vůbec nic – natož vyváženost!

1800 zaměstnanců ČT podepsalo podle Událostí z 10.2.2026 petici na podporu koncesionářských poplatků. To má být důkazem čeho? Že je veřejnoprávní televize svatá??

11.2.2026 v 8:30 | Karma: 32,42 | Přečteno: 586x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Konec SPOLU bude koncem lidovců a topky?

Další průzkum preferencí politických stran a hnutí pro ČT ukázal jasná fakta o situaci stran bývalé koalice SPOLU. A s lidovci a topkou to nevypadá dobře.

9.2.2026 v 9:00 | Karma: 27,01 | Přečteno: 1811x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Máte doma kocoura, který chápe, co říkáte?

Máme doma kočky. Staly se už dávno součástí naší rodiny, když jsme koupili dům, v jehož sklepě bydlely před námi. A po desetiletích jsme stále mile překvapeni, když nám rozumí a chápou nás.

5.2.2026 v 8:00 | Karma: 23,87 | Přečteno: 405x | Diskuse | Společnost

Jan Bartoň

Macinka: Budu Pavla ignorovat!

Ministr zahraničí Petr Macinka zcela jasně vyjádřil svůj postoj k prezidentu Petru Pavlovi. Bude ho ignorovat. Takže se na tu budoucí „ignoraci“ podíváme.

2.2.2026 v 8:00 | Karma: 28,60 | Přečteno: 2716x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:49

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.
16. února 2026  7:20

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.
9. února 2026  15:56

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu
16. února 2026  7:17

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Hromadná nehoda uzavřela D8 u Prahy. Srazilo se tam jedenáct aut

Autonehoda na dálnici D8 na trase Praha – Německo (16. února 2026)
16. února 2026  7:52,  aktualizováno  7:58

Dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela hromadná nehoda několika nákladních a...

Hasiči zasahovali u nehody v Praze 5. Auto skončilo na boku, řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...
15. února 2026  23:12,  aktualizováno  16. 2. 7:55

Pražští hasiči zasahovali v neděli večer u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati...

Curling na ZOH 2026: Mužský tým stále čeká na výhru. Zadaří se dnes?

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...
16. února 2026  7:49

Curling na ZOH 2026 v Miláně a Cortině nabízí i českou stopu. Muži se kvalifikovali přímo díky...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Češi proti Dánům. Výhra znamená střet s Goliášem

Filip Chlapík (14) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
16. února 2026  7:42

Hokejový turnaj ZOH 2026 je v plném proudy. Muži uzavřeli skupinou prohrou se Švýcarskem. Pro české...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jan Bartoň VIP

  • Počet článků 2889
  • Celková karma 26,18
  • Průměrná čtenost 1975x
Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.