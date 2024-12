Lucie noci upije, ale dne nepřidá

Vysvětlení této pranostiky je založeno na časech východu a západu Slunce od 13.12., kdy má Lucie svátek, do konce roku.

Fyzika pohybu planet kolem Slunce je známa od dob Johannese Keplera.

1. Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách (přesněji trajektoriích), v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce.

2. Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké.

3. Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin délek jejich hlavních poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce).

„Zhruba kolem 13. prosince se přihodí situace, kdy se na své dráze Země posune za jeden den ale o kousek víc než za ten předešlý. Pořád zrychluje, ale přitom se nestačí otočit dost na to, aby zvýšení rychlosti oběhu kolem Slunce vyrovnala,“ Země díky své rovnoměrné rotaci nestihne zařídit, aby Slunce zapadlo dříve než předešlý den, a to odráží první část pranostiky Lucie noci upije. Druhá polovina - „ale dne nepřidá“ - se podle Suchana začíná naplňovat další den ráno. „Popisovaný jev, který působí zvečera proti západu Slunce, působí ale i ráno proti východu Slunce, dokonce i o maličko víc, protože za tu noc Země zase o něco zrychlila, takže ráno se naplní druhá část pranostiky. „Zároveň stále platí, že až do zimního Slunovratu se den zkracuje. Krásně je zrychlení Země vidět na časech východu a západu Slunce.

Letošní rok vychází východy a západy Slunce pro Prahu podle následující tabulky:

datum východ západ délka dne 13.12.2024 7:53 16:00 8:07 15.12.2024 7:54 16:00 8:06 17.12.2024 7:56 16:00 8:04 19.12.2024 7:57 16:01 8:04 21.12.2024 7:58 16:02 8:04 23.12.2024 7:59 16:03 8:04 25.12.2024 8:00 16:04 8:04 27.12.2024 8:00 16:06 8:06 29.12.2024 8:01 16:08 8:07 31.12.2024 8:01 16:09 8:08 02.01.2025 8:00 16:11 8:11

Od svátku Lucie se sice východ Slunce posouvá až do Silvestra, Slunce ale zapadá také o několik minut později a délka pobytu Slunce na obloze se tak zkracuje až do slunovratu 21.12.2024 a teprve po něm se začíná délka dne prodlužovat.

Pranostika tak obsahuje fakta ,která jsou známa relativně krátce, několik set let a proto její stáří není zřejmě delší než znalost Keplerových zákonů.