Lipavský je výborný ministr…

Jan Lipavský nesouhlasí s odchodem z vlády a hodlá se zachovat tak, aby ve vládě mohl zůstat. Má údajně podat demisi, vystoupit z pirátské partaje a tím se zachránit.

Premiér Petr Fiala se opět předvedl v tom nejlepším vládním světle. Ztráty ODS v senátorských volbách bagatelizoval a prohlásil, že „vládní strany uspěly“ a vyhrály senátní volby. Inu, uspěly a ODS ztratila, ale to předsedovi ODS vlastně nevadí.

To Marian Jurečka sice také v senátních volbách „uspěl“, ale posypal si hlavu popelem a navrhnul změnu ve vedení lidovců tak, že by se jejím předsedou měl stát hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Ten poděkoval a zdrží se komentáře do jednání krajského výnoru lidovců. Tak uvidíme. Nicméně, Jurečkovo křeslo se viditelně otřásá.

Druhé kolo senátních voleb proběhlo za malého zájmu voličů, kterých dorazilo méně než 20 % zapsaných voličů. Navíc v době, kdy vládou doslova otřásá (i když to premiér bagatelizuje) odchod pirátů. Navíc se podle médií „rozohnil“, když dostal dotaz na to, proč neřekl Ivanu Bartošovi do očí, že navrhne jeho odvolání z vlády. Velmi emotivně reagoval premiér a předseda ODS Petr Fiala na dotaz, zda neměl končícímu šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi přímo z očí do očí říci, že ho chce odvolat z pozice ministra pro místní rozvoj. „Hodinu jsem s ním strávil a po stopáté mu říkal, jak jsem nespokojen s digitalizací stavebního řízení,“ řekl ke schůzce na tiskové konferenci po druhém kole senátních voleb. „Ivan Bartoš nemohl odcházet s pocitem, že je vše v pořádku,“ pokračoval Fiala. Čtyři hodiny po úterní ranní schůzce na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že navrhne prezidentovi Petru Pavlovi, aby Bartoše ke 30. září z vlády odvolal.

Bartoš nemohl odcházet s pocitem, že je všechno v pořádku, ale rovněž nemohl odcházet s pocitem, že ho Fiala za hodinu z vlády vyhodí. A jasně se rýsuje, proč to Fiala neudělal. Obával se totiž, že by po oné schůzce, na které by mu Fiala do očí řekl, že končí, Bartoš ihned vystoupil a rozpoutalo by se mediální představení. Nechal ho tedy odejít, vykládat do médií „nesmysly“ o tom, co všechno Fialovi navrhoval a jaké finance požaduje, a poté mu vyhazov z vlády Fiala zavolal.

A bonbonek politické korektnosti a slušnosti je další Fialovo prohlášení k Janu Lipavskému. Na otázku, zda nabídl nebo nabídne ministrovi zahraničí Janu Lipavskému, aby pokračoval ve funkci, až Piráti z vlády odejdou a Lipavský stranu opustí, jak deklaroval, odvětil: „Nepředbíhejme, já jsem s Janem Lipavským v kontaktu. Je výborný ministr zahraničí, a to je důležité sdělení. „Fiala řekl, že chce mít v řádu dnů definitivní podobu vládní změny.

Lipavský by se ministrem nestal, kdyby nebyl „pirát“. Piráti získali tři ministerské posty, z toho jeden spíše marginální a dva významné. Lipavskému se ministerská pozice zalíbila natolik, že se rozhodl s piráty „nedržet basu“ a oznámil, že sice demisi podá, ale současně vystoupí i ze strany. Tím by, podle komentářů respektovaných komentátorů, mohl prezident jeho demisi nepřijmout a Lipavský by pokračoval již jako „nezávislý“ ministr, popřípadě by se mohl rozhodnout vstoupit do jiné vládní strany. Pokud premiér „nechce předbíhat“ událostem, je možné, že nakonec Lipavský ani rezignaci neoznámí a pouze se distancuje od své rodné strany. Tím by se Petr Pavel „vyhnul“ nutnosti demisi nepřijímat a bylo by to „čisté jak nebe bez mráčků“.

Po odchodu pirátů z vlády se podle mnohých komentářů mohou čtyři pirátší poslanci proslavit ostrou kritikou vládní politiky. Jak říkají ústy svých známějších tváří, „tři roky drželi hubu a už toho bylo dost!“. Možná je to dokonce zachrání před vypadnutím ze sněmovny po volbách v roce 2025. Spíše však dopadnou jako někdejší „zelení“ či Věci veřejné. I v těchto případech se noví předsedové neosvědčili a strany či hnutí se rozpadly za nezájmu veřejnosti. Ale jak „zelení“ tak Věci veřejné stačily vládu, v níž zasedaly, těžce poškodit. Své by o tom mohl vyprávět Mirek Topolánek a podobně i Petr Nečas. Ten však politiku vévéček trumfnul svým záletem a ODS na to těžce doplatila a doplácí vlastně dodnes.