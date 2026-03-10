Lipavský: 3. světová válka už začala
Ruský vládce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání otevřené války Ruska proti Ukrajině. Zelenskyj ujišťoval, že jeho země konflikt neprohrává, a rezolutně se ohrazoval proti případným ústupkům Putinovi. (ČTK 23.2.2026)
Současnou světovou situaci se již nebojím nazývat třetí světovou válkou. Osa zla Írán, Rusko a Severní Korea nás tímto směrem posouvá a celá společnost se podle toho musí chovat. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS to řekl někdejší ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS). Současný šéf resortu Petr Macinka (Motoristé) jeho tvrzení mírnil s tím, že zatím sledujeme pouze lokální konflikty, které ovšem dopadají na řadu zemí.
Jan Lipavský, který se uchází o členství v ODS a kterého, jak Lipavský tvrdí, ODS „testuje“, tak jen opakuje zprávy, které osobně považuji za zprávy nanejvýš poplašné a neodpovídající tomu, co se ve světě fakticky děje.
Troufnu si hned na začátek říci, že kvůli Ukrajině, Íránu a ani Tchaj-wanu žádná světová válka nevypukne. Ti, kdo hovoří s tak „jasnou vizí“ o tom, že již ve třetí světové válce jsme, nechápou, o co by ve skutečné světové válce šlo. V sázce by byl doslova a do písmene osud Země jako takové. Snaha porazit Rusko, USA nebo Čínu „na kolena“ by totiž nutně vedla podle řady válečných modelů k použití jaderných zbraní, zejména, pokud by jakákoliv jaderná mocnost cítila či byla ve stavu, kdy by jí hrozila totální porážka.
Ano, léta po roce 1989, kdy se rozpadl SSSR a s ním celý „tábor míru a socialismu“, se sice lokální konflikty vyskytovaly, byly ale krátké a Západ v nich dominoval – první i druhá válka v Zálivu nebo likvidace Jugoslávie, resp. Srbska, toho byly příkladem. Ruská agrese proti Ukrajině již naproti tomu trvá čtyři roky a Blízký východ je ve stavu války také několik let. Tyto konflikty jsou sice strašné svými dopady na životy lidí ve válkou zmítaných oblastech, ale to již bohužel svět zažíval i v časech studené války mezi SSSR a USA po konci II. světové války.
Dnešní situace je tak návratem do dob velkých válečných konfliktů válek ve Vietnamu či před tím v Koreji. Děje se tak v době internetu, a tak vidíme všechno vlastně hned, zatímco během válek v Koreji či ve Vietnamu jsme byli v tehdejším Československu odkázáni na cenzurované zprávy bolševiky ovládanými médii Rudého práva.
Po nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta se však zásadním způsobem změnila zahraniční politika Bílého domu. Začalo to celní válkou proti celému světu, paradoxně mimo Rusko. Trumpova politika tvrdě zasáhla Venezuelu, která se stala zcela závislou na tom, co jí Trump povolí. Trump na oplátku nechal u moci vládnoucí vrstvu, pouze unesl prezidenta a „náhradnice“ plní Trumpova přání na slovo. Kuba je ve stavu kolapsu a zřejmě i tady Trump nechá u moci ty, co tam vládnou, pouze se Kuba opět vrátí pod dominanci USA.
Válka proti Íránu je z větší části produktem izraelské politiky likvidace režimu, který vyhrožuje likvidací státu Izrael. Trump se rozhodl íránský režim spoluprací s armádou židovského státu zásadně oslabit. Zatím ale pozorujeme reakci trhu s ropou, která vystřelila do nových výšek a může mít zásadní dopad na ekonomiku Západu, pokud by válka trvala delší dobu. Írán ale není Venezuela nebo Kuba, je od USA daleko a íránský režim může odolávat relativně dlouho. V Íránu žádná opozice proti režimu není trpěna a režim ajatolláhů neváhá likvidovat své domácí odpůrce ve velkém, jak ukázalo potlačení demonstrací na počátku letošního roku.
Ruská agrese proti Ukrajině a válka na Blízkém východě jsou svým rozsahem sice velké lokální konflikty, ale nedomnívám se, že by Rusko, USA či Čína chtěly tyto lokální konflikty propojit v jeden velký střet, který by vedl ke konfrontaci mezi armádami USA, Ruska a Číny. USA například v reakci na rostoucí ceny ropy na světových burzách umožnily Rusku dodávat ropu do Indie. Americká vláda na třicet dnů povolila dovoz sankcionované ruské ropy do Indie. Reaguje tak na problémy s dodávkami suroviny z Blízkého východu, které jsou důsledkem války s Íránem. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.
Domnívám se, že USA, Rusko i Čína skutečně neusilují o konflikt mezi svými armádami a dávají to i najevo. Hovořit v této složité mezinárodní situaci o 3. světové válce tak, že již vypukla a probíhá, proto považuji za zcela chybnou interpretaci světové politiky. Právě obavy z možného vypuknutí skutečně velké války s Ruskem stojí v pozadí toho, že NATO na Ukrajině nezasáhlo během uplynulých čtyř let a nezasáhne ani v budoucnosti. Podobně Rusko zcela jistě nepomůže Íránu.
Světoví politici by podle mého soudu měli mnohem více času věnovat praktické politice respektování zájmů a potřeb l udržení míru. Místo záchrany klimatu by se však měli věnovat záchraně lidských životů. Místo budování obrazu nepřítele by se měli více věnovat spolupráci. Jsou jistě na světě i režimy velmi zločinné, ale zkušenost ukazuje, že rakety a izolace často nestačí na jejich porážku. Někdy se dokonce rozpadnou samy, jak ukázal rozpad SSSR a jeho satelitů.
Jan Bartoň
Otázky Václava Moravce u konce – bohužel z mého pohledu pozdě
Václav Moravec oznámil konec svého pořadu Otázky Václava Moravce alias OVM. Tento pořad už ztratil své krédo před drahným časem a bude na vedení ČT jak tomuto formátu vrátit pošramocenou pověst.
Jan Bartoň
Trump: Zelenskyj zdržuje mírovou smlouvu – už zase
Válka proti Íránu běží na plné obrátky a rozhovory o Ukrajině uvázly na mrtvém bodě. Donald Trump z toho opět viní Ukrajinu, resp. Volodymyra Zelenského.
Jan Bartoň
OSN – bezmocná či nemocná světová organizace?
OSN se opět představuje jako zcela neakceschopná instituce a je zatížena naprostou neschopností řešit války ve světě. Je to stav obdobný tomu z poválečného vývoje po II. světové válce.
Jan Bartoň
Útok na Írán – Chameneí byl zabit. Budou stačit rakety?
USA a Izrael provedly koordinovaný útok na cíle v Íránu. Byl zničen palác ajatolláha Chameneího. Ten byl spolu s dalšími vysokými představiteli Íránu zabit.
Jan Bartoň
Třetí světová válka už začala – řekl Zelenskyj BBC
Závažný rozhovor poskytl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj BBC. Tvrdí v něm, že Rusko již třetí světovou válku začalo a musí být „zastaveno“.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn
Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se...
Okolí O2 arény při MS v krasobruslení ohlídá denně stovka policistů
Aktualizujeme Policie a organizační výbor jsou na mistrovství světa v krasobruslení v Praze připraveni. Na...
Nemocnost v Olomouckém kraji stagnuje, na Prostějovsku stále epidemie
Nemocnost v Olomouckém kraji v porovnání s předchozím týdnem stagnuje. V regionu hygienici...
Zápisy do školek jsou za rohem. Rodiče mohou být klidní, v Pardubicích je místa dost
Příští týden začínají v Pardubicích zápisy do školek. A rodiče dětí, které mají trvalé bydliště v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2897
- Celková karma 25,19
- Průměrná čtenost 1971x