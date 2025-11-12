Léto Všech Svatých v Holanech na Českolipsku
V sobotu 8. listopadu bylo krásné počasí Léta Všech Svatých a přímo nás to táhlo ven k rybníkům u Holan na Českolipsku. Přímo v Holanech se nachází rybník Holanský a na západ od Holan je pak rybník Milčanský. Podívejme se nejprve na mapu.
Z Holan vede na sever společně červená a zelená turistická značka. Projde se po hrázi rybníka Holanského a pak se lze vydat dále po zelené. Nejprve projdete po můstku mezi Milčanským rybníkem a rybníkem Nohavice a poté dojdete až k Hostíkovicům, kudy vede železniční trať Česká Lípa – Litoměřice. V Hostikovících uhnete vlevo podél silnice I. třídy 15 a neznačená cesta vás dovede k občerstvení Na Tokáni. Tady je otevřeno celoročně, mimo sezónu je dobré zavolat a domluvit se telefonicky. Pak pokračuje dále na jih až narazíte na cyklostezku 3098. Opět zahnete vlevo a po několik stech metrech narazíte na červenou značku, která vás dovede ke zřícenině hradu Vítkovec. Pak pokračujete dále po červené a vrátíte se k Holanskému rybníku a jste na konci okruhu kolem Milčanského rybníka. Celkem ujdete 6,5 km a trvá to tak hodinku a půl.
Takže přijedete do Holan, auto dáte na parkoviště u hospody a vyrazíte.
Červená a zelená značka vás nasměrují na část Holany- Rybnov. Tam procházíte po hrázi rybníka Holanského. Nalevo od hráze se tyčí kostel.
Pokračujete dále a dáte se doprava po zelené a dojdete na hráz mezi rybníkem Milčanským a Nohavice.
Mezi hladinami rybníků je rozdíl asi metr a voda teče z Milčanského do Nohavice.
Poté procházíte chatovou osadou a může na vás vybafnout takovýto hlídač.
A vy pokračujete stále po zelené na Hostíkovice .
V Hostíkovicích narazíte na železniční přejezd a před ním se vydáte vlevo po neznačené cestě směrem k občerstvení Na Tokáni.
My jsme měli štěstí a bylo otevřeno kvůli krásnému počasí a dali jsme si kávu a čaj. A když budete mít štěstí, potkáte i jezdkyni na koníku.
Pak už vám zbývá jen pár set metrů k cyklostezce 3098 a po ní se dostanete opět na červenou značku. Do cíle už zbývá asi kilometr a cesta končí. A když budete mít krásné počasí tak jako my, uvidíte vrch Ronov, a ještě o kousek dál leží kopec Sedlo u Úštěku.
Nemáte chuť vyrazit do krásné české přírody? Stojí to za to!
Jan Bartoň
