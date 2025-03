Kurská operace

Podle všech západních zdrojů, které sledují vývoj fronty ve válce na Ukrajině se jeví, že Ukrajina ztratila kontrolu nad územím kurské oblasti, na kterou zaútočila v létě 2024.

Podle aktuálních map, které vykreslují vývoj Kurské operace, se ukrajinská armáda téměř stáhla z oblastí, které v Kurské oblasti dobyla na počátku letní ofenzivy. V této souvislosti je nutné zmínit vyjádření několika ukrajinských vojáků z této oblasti. Tyto informace zveřejnil web BBC a totožný obsah je uveden i na iDnes. K hororovému filmu přirovnali někteří ukrajinští vojáci své zážitky při ústupu ze západoruské Kurské oblasti. Stanice BBC se odvolává na vyjádření pěti bojovníků, kteří s ní komunikovali pod podmínkou zachování anonymity prostřednictvím sociálních sítí. Ukrajinští vojáci popisovali nedostatek munice, jídla i vody, útočící roje dronů, a desítky kilometrů dlouhý pěší ústup.

Dokonce i ČT zveřejnila záběry z ruské televize o dobytí největšího města, které Ukrajinci obsadili-Sudži. V Událostech na ČT dne 17.3.2025 ukázala ČT šot s ruským vojákem, který tam ukazoval českou zbraň, která zůstala ležet po ústupu. Na vývoj na frontě reagoval i prezident Volodymyr Zelenskyj . Vyměnil náčelníka generálního štábu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli novým náčelníkem Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny jmenoval generálmajora Andrije Hnatova. Na Facebooku to oznámil ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov, který Hnatova na tuto pozici doporučil. Dosavadní náčelník Anatolij Barhylevyč zaujme pozici na Umerovově ministerstvu. To lze komentovat jako přiznání toho, že ústup ukrajinské armády nebyl spořádaný a pod kontrolou vojenského velení. Ještě před několika dny generál Oleksandr Syrskyj napsal: Rusko se snaží vytěsnit ukrajinské síly z Kurské oblasti a přenést boje do Sumské a Charkovské oblasti na severu Ukrajiny. Ukrajinské jednotky proto v případě nutnosti manévrují na výhodnější pozici – prioritou je záchrana životů našich vojáků, uvedl Syrskyj. Ruské letectvo podle něj provedlo bezprecedentní množství úderů v regionu a o město Sudža, které bylo prakticky zničeno, se vedou těžké boje.

Toto je zdá se konec operace, která měla Rusko donutit stáhnout jednotky z ukrajinské fronty a ulehčit tak obranu ukrajinského území. Andor Šándor to ovšem už v září 2024 označil za „strategický omyl“. „Myslím si, že vstup do Kurské oblasti byl ze strany Ukrajinců strategický vojenský omyl. Jednak zásadně oslabili hlavní východní frontu, což je nyní vidět u Pokrovsku (informovaly např. Seznam Zprávy – pozn. red.), kde Rusové postupují, navíc ukrajinská armáda na ruském území utrpěla poměrně závažné ztráty,“ sdělil eXtra.cz bezpečnostní poradce, generál Andor Šándor.

Způsob, jakým se Rusům podařilo Kurskou operaci ukrajinské armády ukončit a svědectví ukrajinských vojáků mu po měsících dávají vlastně za pravdu. Trumf pro jednání s Ruskem tak Ukrajina ztratila.

Dnes se má podle ruské i americké strany uskutečnit telefonát mezi prezidenty USA a Ruska. Určitě se na něm bude jednat o příměří, které bylo navrženo po jednání USA a Ukrajiny v Džiddě. Rusko nyní zřejmě projeví s příměřím souhlas a podmíní ho řadou podmínek, o kterých se v médiích píše. Ty jsou pro Ukrajinu zcela nepřijatelné a naopak. Případná mírová jednání tak budou velmi složitá a mohou skončit neúspěchem tak, jak příměří v Gaze. Jak tam, tak i na Ukrajině však pokračující válka nepovede k tomu podstatnému. Záchraně Ukrajiny pro Západ a pro její rekonstrukci.