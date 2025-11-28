Krize ODS se prohlubuje
Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj vlastní podcast. Stranu opouštějí i Kubovi blízcí spolupracovníci z Jihočeského kraje. „Otevřeně říkám, že jsem se rozhodl jít cestou, o které mi spousta z vás psala, abych udělal. A to je založit nový politický subjekt, subjekt, který bude postaven na tom, čemu věřím, který bude přinášet možná trochu jiný styl politiky, než na který jsme poslední roky v České republice zvyklí,“ uvedl Kuba ve čtvrtek na svém Facebooku. Politik ve videu zkritizoval fungování ODS, ze které po 22 letech odchází. O straně uvedl, že ji nelze už moc „opravit“.
Předseda ODS Petr Fiala po oznámení odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby ze strany řekl, že šlo o dlouhodobý proces. Podle dosluhujícího premiéra hejtman nevyužil toho, aby ODS ukázal dobrou alternativu. Dodal, že se Kuba neúčastnil ani předvolební kampaně.
Martin Kuba své rozhodnutí oznámil poté, co se po porážce koalice SPOLU, kde byla ODS doslova záchranou pro kolabující TOP 09 a KDU-ČSL, nic v politice ODS podle Kuby nezměnilo. Jako příklad „zajetých kolejí“ jmenoval například Marka Bendu jako „nového“ předsedu poslaneckého klubu ODS. Kuba tvrdí, že by se „nebál“ kandidovat proti Martinu Kupkovi do čela ODS, ale zřejmě chápe, že by prohrál na celé čáře. ODS je totiž natolik svázána současnou situací, že ani nekanditura Petra Fialy do čela ODS na tom nic nezmění. Kupka je totiž, logicky vzato, jakési politické „dítě“ Fialy a od jeho zvolení nelze skutečně čekat žádnou zásadní změnu v politice ODS.
O tom, že se dá politika dělat bez vnucené či vynucené koalice SPOLU, ostatně Kuba potvrdil v krajských volbách. Krajské volby na jihu Čech o uplynulém víkendu (září 2024 pozn. autora) jasně ovládla ODS. Lídr kandidátky a dosavadní hejtman Martin Kuba se svou stranou získal přes 47 procent hlasů. Jeho ODS tak bude mít 34 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Druhé skončilo v krajských volbách hnutí ANO se 17 mandáty a třetí koalice Stačilo!, která obsadí čtyři křesla. Na tomto výsledku se samozřejmě jasně podepsalo vnímání Kuby jako čitelného politika, který pro svůj kraj dělá skutečně dobrou práci. Ve všech ostatních krajích dominovalo hnutí ANO. Vítězství v krajských volbách (2024 pozn. autora) obhájilo hnutí ANO. Stejně jako před čtyřmi lety zvítězilo v deseti krajích. V jižních Čechách si vítězství připsala ODS, na jižní Moravě koalice SPOLU a v Libereckém kraji Starostové pro Liberecký kraj. Piráti zůstali v poli poražených.
Kuba pak v zásadě rezignoval na to, aby politiku ODS nějak výrazně ovlivňoval před volbami do poslanecké sněmovny. Jak „upozorňují“ současní lídři ODS, ani se na kampani SPOLU před volbami do poslanecké sněmovny neangažoval. Samozřejmě, když považoval koalici SPOLU za těžkou politickou chybu ODS v těchto volbách.
Kubovo „nové hnutí“ ale rozhodně nebude mít na celostátní úrovni na růžích ustláno. Může sice oslovit nespokojené členy ODS se současnou její politikou, ale těch je v zásadě asi tolik, jako voličů „Motoristů sobě“, kam odpadlíci z ODS přešli. ODS je ale stále ještě značkou, která většinu voličů ODS táhne. Bude tedy velmi záležet na tom, jak se k politice postaví nové vedení ODS po jejím kongresu. Bude-li pokračovat v politice „SPOLU“ – tj. rozplizlé politice „na všechny strany a antibabišismu“, půjde to s ní skutečně z kopce. Ostatně, víme, jak dopadla ČSSD, alias SOCDEM. Od 35 % k vypadnutí ze sněmovny během 20 let. A důvod? Špatná vedení strany s lidmi, kteří nebyli žádnými autoritami. ODS se na této „vlně“ také může svést. Ještě má ale šanci změnit styl, pokud to ale nedokáže, ani „SPOLU“ ji nakonec nepomůže.
Plán USA na řešení války na Ukrajině je obdobou plánu pro Gazu
Sleduji „překvapené“ reakce čtenářů na návrh smlouvy o zastavení bojů na Ukrajině. Náhradou za tyto nabídky není vítězství Ukrajiny ani Izraele.
Politické zneužívání srážek vlaků – Slovensko a Česko
Neštěstí na železnici jsou ne příliš častá, nicméně stanou se a stávají. Pokud budeme hledat příčinu ve vládní politice, může z toho vzniknout docela slušný paskvil.
Válka s Ruskem už bude v roce 2027
V Česku řešíme vládu a v Německu se už připravují na válku s Ruskem, možná už v roce 2027. Komentář hovoří o posledním létu v míru. To by plánům na další roky odzvonilo.
17. listopad nebyl komunistický puč
Slovenský premiér Robert Fico označil 17.listopad 1989 za „komunistický puč“. Je to svérázný způsob výkladu našich moderních dějin a zamlžuje pravou příčinu pádu bolševika.
Starosta New Yorku chce „zatknout“ Netanjahua
Pod palcovým titulkem „Zvolený muslimský starosta New Yorku zná první krok ve funkci: Chce zatknout Netanjahua“ se komentují plány nového starosty New Yorku
