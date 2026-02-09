Konec SPOLU bude koncem lidovců a topky?
Dominantní postavení hnutí ANO, které si v lednu udržuje prvenství se ziskem 34,5 procenta hlasů, potvrzuje nejnovější model agentury Kantar pro ČT. Na druhé pozici se s výrazným odstupem drží občanští demokraté (ODS), následovaní hnutím STAN, které si výrazně polepšilo. Naopak na hraně volitelnosti se pohybují Motoristé sobě, kteří by se v aktuálním měření do dolní komory Parlamentu dostali jen těsně.
Tolik z úvodu zprávy na iDnes.cz. Mnohem zajímavější než mírný propad Motoristů a SPD je však situace s bývalou koalicí SPOLU. Ta už podle nového vedení ODS není údajně ve hře, i když na druhou stranu se mají letošní senátní volby odehrát více méně podle koalice SPOLU, tj. v každém obvodě by se měl postavit kandidát, který by byl schopen porazit kandidáta ANO. Navíc jsou letošní senátní volby jakýmsi referendem o opozici, protože právě strany a současné opozice budou obhajovat naprostou většinu mandátů v Senátu PČR.
Nicméně, podívejme se blíže zejména na to, jak by vypadala politická scéna v Česku v Poslanecké sněmovně PČR, pokud by koalice SPOLU nebyla a volební výsledky by byly podobné průzkumu společnosti Kantar. Ukážeme si, jak by vypadalo složení poslanecké sněmovny, pokud by volby dopadly podle tohoto průzkumu. Hodnoty počtu masndátů pro jednotlivé strany a hnutí lze odhadnout poměrně přesně za předpokladu, že by volební okrsky – v případě voleb do sněmovny jsou to kraje – byly více méně rovnocené co se volební účasti a počtu voličů týče. Protože jsou ale tyto údaje nestejné, jedná se jen o odhad, který ovšem i tak naplní jisté známky věrohodnosti.
Tabulka I: Volební průzkum agentury Kantar
|Strana či hnutí
|% podpory
|Počet mandátů
|ANO
|34,5
|80
|ODS
|16
|38
|STAN
|14
|34
|Piráti
|9
|21
|SPD
|6,5
|15
|Motoristé
|5
|12
|TOP 09
|4,5
|0
|KDU-ČSL
|3
|0
|Ostatní
|7
|0
Celkem by propadlo 14,5 % hlasů pro strany, která by nepřekročily kvorum 5%. Po přepočtu těchto „ztracených hlasů“ pro strany a hnutí, které kvorum překročí, by úspěšné strany a hnutí získaly počet mandátů ve sněmovně rovněž uvedený v Tabulce I.
Strany současné vládní koalice by získaly 107 mandátů (jen o jeden méně než mají dnes), strany současné opozice by získaly 93 mandátů.
Ještě mnohem „zajímavější“ je ale srovnání počtu poslaneckých křesel pro jednotlivé strany v současné sněmovně podle výsledků voleb z podzimu 2025 a podle modelu společnosti Kantar.
|Strana či hnutí
|Počet mandátů z voleb 2025
|Počet mandátů průzkum Kantar
|ANO
|80
|80
|ODS
|27
|38
|STAN
|22
|34
|Piráti
|18
|21
|SPD
|15
|15
|Motoristé
|13
|12
|TOP 09
|9
|0
|KDU-ČSL
|16
|0
|Ostatní
|0
|0
|Celkem
|200
|200
Na rozpadu SPOLU by jasně vydělala ODS a nejvíc tratila KDU-ČSL. Pokud lidovcům dnes dává svůj hlas asi 3 % voličů, je to na pováženou. Nový předseda lidovců bude mít rozhodně co dělat.
Závěr: Pokud by se koalice SPOLU definitivně rozpadla, na poměrech sil koalice a opozice by se v zásadě nic nezměnilo, pouze by jako nejsilnější opoziční strany dominovaly ODS a STAN.
Jan Bartoň
