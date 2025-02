Knírek na tváři šéfky AfD

Těžko uvěřitelné téma otevřel zástupce CDU/CSU a tvrdí, že na tváři šéfky AfD je „knírek“, ale jen, když se na leták podívá člověk v protisvětle.

Pod titulkem Hitlerův knírek na tváři kandidátky na kancléřku. Náhoda, nebo úmysl, řeší Němci vyšel tento článek, který čerpá z německého tisku.

Kandidátka Alternativy pro Německo (AfD) na spolkovou kancléřku má na letáčku roznášeném v Lipsku knírek připomínající ten, který nosil nacistický vůdce Adolf Hitler. Knír, který je viditelný jen v protisvětle, zvedl v Německu debaty, zda jde o náhodu, nebo promyšlený tah. Poslanec konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Tilman Kuban, který na případ upozornil na síti X, je přesvědčen, že AfD se tak snaží oslovit neonacistické voliče. Strana věc nekomentovala. O AfD se v Německu kvůli jejím krajně pravicovým aktivitám zajímají tajné služby. Knírek se Weidelové pod nosem objeví, pokud se leták přiloží proti světlu. Z druhé strany je totiž tmavé okno na domě, které při prosvícení vytvoří dojem knírku na tváři opoziční političky.

Tento komentář údajného „pravicového“ politika CDU je neuvěřitelně hloupý a zapadá do současného politického klimatu v Německu. Opoziční AfD totiž je jediná strana, která se v preferencích pohybuje nad 20% a její případný úspěch by velmi ztížil nebo zcela znemožnil vytvořit vládu ,kde by CDU/CSU mohla realizovat svůj protimigrační program.

K šéfce AfD Alici Weidelové se vyjadřují mnozí „správní“ a progresivní politici. Ona sama však žije se svou švýcarskou partnerkou. Žije v homosexuálním svazku se svou švýcarskou partnerkou, Sarah Bossardovou, která je původem ze Srí Lanky a působí jako filmařka a filmová producentka. Společně vychovávají dva syny, což je v určitém kontrastu s tím, že Alternativa pro Německo klade ve svém programu velký důraz na tradiční rodinu.

Už i „neutrální“ wikipedie dává „do kontrastu“ to, že je Weidelová homosexuálka ve straně, která klade důraz na tradiční heterosexuální manželství. Tak daleko už progresivismus zasáhl i wikipedii. Svoboda je podle progresivních sil jen pro někoho a sice jen toho, kdo s námi souhlasí. Ten, kdo s námi nesouhlasí je nepřítel a jako s takovým s ním musí být zacházeno.

Výše uvedené můžeme vysvětlit tím, že jde o předvolební rétoriku a v ní se hodí i takový nesmysl jako je „knírek“ na tváři. Mimochodem, pokud se člověk bez vousů nechá vyfotit proti Slunci , vždycky se mu udělá stín pod nosem a lze ho vysvětlovat jako „knírek“.

Osobně se domnívám, že jsou to ze strany politika CDU snahy za každou cenu vykreslit AfD jako fašisty a k tomu se hodí každá „vhodná“ příležitost. Mimochodem, když k vám přijde plakát politické strany, díváte se na něj skrz světlo?? Možná bychom se divili, co všechno nám uniká.