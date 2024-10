Klimatičtí ideologové: Lidstvo může za katastrofální přírodní jevy

Ještě před několika dekádami by si nikdo neodvážil tvrdit, že lidstvo může za katastrofální přírodní jevy jako jsou hurikány a povodně. Dnes už to je oficiální ideologie.

Před úderem hurikánu na Floridu se jistý meteorolog v USA rozplakal, když hovořil o jeho síle , která se údajně vymyká lidské kvantifikaci. Po úderu na Floridu po něm zůstal zatím nejasný počet obětí a ohromné záplavy rozsáhlých území a škody v miliardách dolarů. V Událostech na ČT se před zásahem hurikánu opět hovořilo o tom, že tato „nezvyklá“ síla uragánu je důsledkem změny klimatu, která souvisí s „vysokým“ obsahem kysličníku uhličitého v ovzduší, eo ipso za vyšší než „normální“ škody tak může lidská civilizace.

Vraťme se o více let, stovky či tisíce let zpátky. Tehdy byly přírodní události typu povodní a bouří obecně připisovány Bohu. Vždyť to byl Bůh, který potrestal Sodomu a Gomoru za hříšný způsob života obyvatel těchto měst. A byl to Bůh, který se rozhodl vypořádat se potopou světa se zlými lidmi a vyzval Noeho, aby si postavil loď a na ní zachránil ty, které má zachránit. Podle Bible se Bůh rozhodl zničit tehdejší lidskou společnost, protože byla zkažená a plná násilí. Chtěl však, aby přežil spravedlivý Noe a jeho rodina. Proto mu o potopě řekl mnoho let dopředu a dal mu pokyny ke stavbě archy. V arše měl Noe uchovat také zvířata, která by ve vodě nepřežila. Potopu přežili Noe a jeho manželka a jejich tři synové (Sem, Cham a Jáfet) se svými manželkami. Tito lidé se stali praotci nové lidské společnosti. Lamech, otec Noemův, se potopy nedožil, zemřel 4 roky před potopou.Tato filosofie žila tisíce let a obecně, pokud se cosi v přírodě stalo, včetně zemětřesení a dalších ničivých jevů ,při kterých zemřeli lidé, bylo to chápáno jako vůle boží.

Současná klimatologie však na základě údajně „vědeckých podkladů“ tvrdí, že za zvýšenou ničivost přírodních jevů, tj. větru a deště, již může lidstvo. Kdyby se koncentrace kysličníku uhličitého nezvýšila dvojnásobně ( z 200 ppm na 400 ppm) živly by sice škodily, ale méně. Tím se vlastně lidská aktivita posunula do někdejší vůle boží. Již to není jenom Bůh, co trestá, ale i člověk, který svou „zhoubnou“ aktivitou vypouštěním kysličníku uhličitého do ovzduší při spalování fosilní paliv, Bohu „pomáhá“.

Toto je naprosto očividný jev současné klimatologie, která přiznává lidstvu schopnosti ovlivňovat přírodní jevy svou činností a lidstvo by tak mělo „reagovat“ a růst obsahu kysličníku uhličitého v atmosféře zastavit. K tomu má v EU sloužit „grýndýl“ a Evropa se cítí být natolik odpovědná, že si klade cíle, které zcela evidentně, a dnes a denně to můžeme slýchat ve zprávách, podlamují její ekonomiku. Nicméně, to nevadí, musíme přeci zachránit klima.

Proto bych opět chtěl upozornit na základní omyly celého klimatického alarmismu. Roku 2021 celková světová primární produkce energie byla 14800 MToe odpovídající 172 PWh za rok čili výkon 19,6 TW. Světová celková konečná spotřeba (díky ztrátám při přeměně a distribuci) byla roku 2017 rovna jen 9717 Mtoe.

1012 tera T bilion 1 000 000 000 000 řec. τέρας – „netvor“ TW – terawatt

Tento energetický výkon lidské civilizace odpovídá zátěži metru čtverečného zemského povrchu na úrovni

19,6 TW = 19,6. 1012 W / ( plocha povrchu Země 510 065 284 000 000,702 m²) = 19,6/510 = 0,038 W/m2

Energie slunečního záření dopadající na metr čtvereční zemské plochy kolmé na záření Slunce je po odečtení vlivu atmosféry tato:

V našich podmínkách činí globální radiace na vodorovném povrchu:

· v letním poledni max. 1 000 až 1 050 W/m2

· v zimním poledni max. 300 W/m2

· při souvisle zatažené obloze max. 100 W/m2

· v noci (při úplňku) max. 0,01 W/m2

Uvědomme si, že množství energie na Zemi vyrobené se řádově rovná množství sluneční energie, která na zemský povrch dopadá při Měsíci v úplňku. Tak malá je to hodnota.

Co se vlivu kysličníku uhličitého na zvyšování teploty atmosféry týče, mohu odkázat na to, jak se jeho vliv při, tak zvaném „konstantním slunečním záření“ na Zemi, vysvětluje v odborných publikacích. Tvrdí se, že efekt kysličníku uhličitého spočívá v tom, že zachytí více tepla, a tudíž se i při „konstantním“ množství slunečního záření od Slunce teplota na Zemi zvýší. Vůbec se nebere v úvahu platnost Stefan – Boltzmannova zákona, který platí obecně pro každé těleso, které přijímá a vyzařuje energii. Země nemůže přijímat „stejné“ množství energie, pokud se zvýší její povrchová teplota. Tím totiž podle výše uvedeného zákona vyzařuje Země vyšší množství energie a nemůže tak přijímat tolik energie jako dříve, ale právě o ekvivalentní množství energie více. Tím je jednoznačně dáno, že vyšší teplota na Zemi je důsledkem vyššího množství sluneční energie dopadající na zemský povrch. Jednoznačně tak má Slunce na klima a počasí navrch.

I komunisté chtěli svého času poroučet větru a dešti. Byli to ovšem vědečtí břídilové i se svým vědeckým komunismem. Bohužel, současná klimatologie ignorováním zákonů fyziky a termodynamiky zvláště kráčí podobným ne-li horším směrem.