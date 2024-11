Klimaalarmismus jako ideologie je nebezpečný směr

Klimatické změny probíhají na Zemi miliardy let. Tak, jak se měnila svítivost Slunce a vyvíjela atmosféra a povrch Země. Současný klimatický alarmismus nemá s vědou nic společného.

Na konferenci COP29 se údajně živě diskutuje o vlivech změny klimatu a o nebezpečích dalšího masivního využívání fosilních paliv. Klimatologové současnosti vůbec nepochybují, až na malé výjimky o tom, že současná klimatická změna je způsobena vlivem zvýšené koncentrace kysličníku uhličitého v atmosféře, která se dává do souvislosti se spalováním fosilních paliv. Lidstvo tak může nejen za tuto změnu, ale i za to, že počasí působí miliardové škody na majetku a uragány a záplavy způsobují i lidské oběti, naposledy velmi početné oběti záplav ve Španělsku. Tvrdí se, že dnešní střední teplota Země je nejvyšší za celou dobu měření a jsou i tací, co tvrdí, že je nejvyšší za posledních sto tisíc let.

Klima v této pokřivené podobě ovlivňuje i politiku „zadržování“ států, které nemají „správnou“ politiku. Server Politico zašel v tomto zatím zřejmě nejdále. O počasí nám nejde, ale využijeme ho. Politico zmapovalo, jak Slovensko či Maďarsko zneužily COP29

Vybírám toto: Někteří pravicoví lídři v Evropě, jako je italská premiérka Giorgia Meloni, se zasazují o nový přístup k řešení klimatických změn s důrazem na národní zájmy a bezpečnost. V úvodních dnech letošního klimatického summitu COP29 někteří evropští nacionalisté a autoritářští vůdci překvapivě podpořili určité klimatické kroky, a to navzdory tomu, že například bývalý americký prezident Donald Trump plánuje odstoupení USA od Pařížské dohody.

Konzervativní evropské vlády, jako například v Itálii a Maďarsku, našly podle serveru Politico způsob, jak propojit globální spolupráci na klimatu s obhajobou národních zájmů a ekonomických příležitostí. Některé země také vidí klimatické summity jako příležitost k posílení vlastní prestiže nebo jako nástroj, jak omezit migraci způsobenou klimatickými katastrofami.

S ohledem na prudký růst čisté ekonomiky se konzervativní lídři zaměřují na příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Maďarský premiér Viktor Orbán se na COP29 vyslovil pro udržení využívání fosilních paliv, ale současně zdůraznil, že Maďarsko investuje do vývoje elektromobilů a skladování energie. Výhodou rychlého přechodu na čistou energii je podle něj posílení hospodářské konkurenceschopnosti země……….

Pravicoví lídři využívají summity jako příležitost k prezentaci své země jako důležitého hráče v globálním společenství. Například ruský premiér Michail Mišustin, bez zmínky o válce na Ukrajině, zdůraznil svůj závazek vůči klimatické změně, přestože Rusko patří mezi největší emitenty skleníkových plynů.

Toto je velmi progresivistický komentář typický pro Politico, který tak zvané „pravicové“ lídry nešetří ani s ohledem na klima. Doslova k smíchu je pak tvrzení tohoto webu, že ruský premiér Mišustin je „pravicový“. Skutečně minela jako hrom.

Politico však je jen špičkou ledovce celkového klimatického alarmismu. Protože lidstvo je viníkem klimatické změny, je tedy i lidstvo zodpovědné za všechny důsledky ničivých povodní a hurikánů. Už se zcela vážně tvrdí, že ničivější průběh záplav a hurikánů má na svědomí lidstvo. Donald Trump, který opět uvažuje o stažení z podpory Pařížské dohody o klimatu, je tak už nyní napadán jako nepřítel lidstva.

Naopak Francie konferenci COP29 bojkotuje. Nejvyšší francouzská představitelka pro oblast klimatu se rozhodla neúčastnit klimatických jednání COP29 v Ázerbájdžánu poté, co prezident hostitelské země obvinil Francii z „brutálního“ potlačování problémů souvisejících se změnou klimatu ve svých zámořských územích.

Toto a další politické spory, které se ke konferenci COP29 váží, jen dokumentuje, jaké nebezpečí na lidstvo čeká v případě, že se změna klimatu stane politickým soubojem mocností.

Nikdo se dnes z převážné většiny politiků Západu neodváží klimatický alarmismus a jeho představitele kritizovat. Ještě před 15 lety vědecký svět dokázal proti klimaalarmistům protestovat. V roce 2021 se naopak uvádí, že, cituji: Vědci se z více než 99,9 procenta shodují, že člověk má vliv na změnu klimatu, uvádí studie, která vyšla v časopise Environmental Research Letters. Její autoři analyzovali téměř 90 tisíc odborných publikací týkajících se klimatu.

Z toho vlastně plyne jediné – vědci, odpůrci toho, že člověk ovlivňuje klima, postupně odcházejí ze světa a nová generace se plně přizpůsobila současnému stylu. V podstatě zcela vymizely studie, které by se zabývaly vlivem Slunce a rotace Země kolem Slunce na klima tvrzením, že je tento vliv „konstantní“. Není samozřejmě žádoucí upozorňovat na to, že například vyšší střední teplota Země musí podle fyzikální termodynamiky vést k vyšší emisivitě Země podle Stefan – Boltzmannova zákona a tato energie se musí na Zemi nějak dostat, tj. zvýšeným slunečním zářením. Toto se s přehledem ignoruje.

Z velmocí, které souhlasí s klimaalarmismem, a to ve svůj prospěch, je třeba jmenovat Rusko a Čínu. Bidenova administrativa se také připojila a fedrovala tuto ideologii. Donald Trump se chystá od klimaalarmismu opět odstoupit a sklidí za to v budoucnu ještě obrovskou kritiku progresivních klimaalarmistů včetně EU. Tato klimatologická politika je navíc velmi nebezpečná i tím, že upozaďuje vážnost vojenských konfliktů ve světě. Pro řadu aktivistických politiků je záchrana klimatu důležitější než řešení vojenských konfliktů. Nelze tedy nic jiného než konstatovat, že klimaalarmismus je zcela chybnou ideologií lidské společnosti a může vést k vážným světovým konfliktům v budoucnosti.