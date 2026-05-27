Klima: Vedro aneb přirozené a „nepřirozené“ klimatické podmínky
Problém dnešní doby jsou z hlediska světového vývoje samozřejmě opět války. Rusko už čtyři roky ničí Ukrajinu a ta je na tom skutečně tragicky. Podle Ukrajina už přišla o polovinu populace. Experti se obávají demografické katastrofy - iDNES.cz přes čtyři roky trvající válka na Ukrajině rapidně urychlila demografickou krizi, ve které se země nacházela už před ruskou invazí. Podle některých odhadů v době od vyhlášení nezávislosti v roce 1991 do začátku letošního roku přišla země téměř o polovinu obyvatel. Ukrajinští experti bijí na poplach a varují před demografickou katastrofou.
Válka proti Íránu významně ovlivnila světlové ceny energetických surovin – ropy a zemního plynu – a výrazně negativně ovlivní vývoj ekonomiky EU. To už přiznávají i v Bruselu.
Nicméně, Západ – tedy zejména EU a Velká Británie, která EU nedávno opustila a zase by se prý chtěla vrátit, se stále potýká s klimatickými změnami, které jsou způsobené podle dnes převládajících názorů jednoznačně skleníkovými plyny – kysličníkem uhličitým zejména.
Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční zprávy Výboru pro změnu klimatu (CCC), která varuje mimo jiné před nutností masivního rozšíření klimatizací a očekávanými vlnami veder přesahujícími 40 stupňů do roku 2050. V pondělí v Británii padl teplotní rekord pro měsíc květen, nedaleko Londýna teplota vystoupala na 33,5 stupně Celsia, nejvíce v historii měření….
Mluvčí meteorologické služby Met Office ještě v neděli řekl: „Pravděpodobnost překonání květnového rekordu 32,8 stupně Celsia je v současném klimatu přibližně třikrát vyšší, než byla za přirozených klimatických podmínek před průmyslovou revolucí.“ Jinými slovy, to, co se tehdy dělo přibližně jednou za 100 let, se nyní stane zhruba jednou za 33 let, dodal.
Ve výše uvedeném stanovisku mluvčího meteorologické služby je zásadním sdělením právě ono dělení klimatu na „přirozené klimatické podmínky“ před průmyslovou revolucí a současností. To je jednoznačný důkaz toho, že myšlení současných klimatologů je zcela ovlivněno tezí o „nepřirozenosti“ současného klimatu. Viníkem je podle všeho člověk a obecně spalování fosilních paliv.
Připomeňme si, že USA pod administrativou Donalda Trumpa opustily politiku „záchrany klimatu“ a nebudou se řídit závěry tak zvané „Pařížské konference o klimatu“. V EU se naopak stále prosazuje odchod od fosilních paliv a razí se cesta „uhlíkové neutrality“ do roku 2050. Státy EU by podle této teorie měly vyprodukovat tolik kysličníku uhličitého, který dokáží evropské biotopy spotřebovat fotosyntézou. Inu, krásný cíl a jak se ukazuje, docela drahá cesta náhrady fosilních paliv.
A tak jen pro zamyšlení uvádím graf, který vyjadřuje růst energetického záření ze Země do vesmíru.
Ten ukazuje, že se záření Země do vesmíru zvyšuje a z toho mimo jiné plyne i to, že se musí zvyšovat i množství sluneční energie dopadající na zemský povrch. Toto měření je tedy zejména důkazem toho, že klesá albedo (odrazivost) Země, a proto na Zemi dopadá více energie a zvyšuje se tak její střední teplota. Právě nad tímto jevem by se měli obhájci vlivu člověka na klima zamyslet ze všeho nejvíce.
Jan Bartoň
