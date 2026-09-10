Klima: Nepál požaduje 20 milionů dolarů po pustošivé katastrofě
Změna klimatu způsobená vypouštěním kysličníku uhličitého ze spalování fosilních paliv je dnes obecně na Západě – zejména EU – považována za potvrzenou teorii. Lidstvo podle této verze je přímo zodpovědné za současný růst střední teploty Země. Vlivem zvyšování teploty na Zemi tají ledovce nejen v Alpách ale i v Himalájích a nedávná ohromná povodeň v Nepálu byla způsobena právě tímto jevem.
Výše uvedené má svou logiku. Jakmile se Západ octnul pod vlivem toho, že za současnou změnu klimatu může lidstvo samo a je nutné snižovat spalování fosilních paliv nejlépe na nulu. Můj názor je sice naprosto nesouhlasný a argumentuji tím, že teorie o vlivu kysličníku uhličitého na změnu klimatu je chybná a odporuje termodynamice, nicméně jakmile politici Západu – dnes bez USA – tuto teorii podporují, je politika Nepálu nasnadě.
Ostatně, podobně vystupují i představitelá ostrovních států, kteří zase argumentují tím, že stoupá ohrožení zániku jejich států, protože hrozí zvýšení hladiny moří. Světové vlády dosáhly v sobotu na klimatické konferenci COP30 v Brazílii kompromisní dohody, která zvyšuje finanční prostředky rozvojovým zemím pro boj s následky globálního oteplování. Text dohody ale vynechává zmínky o fosilních palivech, které chtěla prosadit řada států včetně EU, píše agentura Reuters. Zásadními odpůrci zmínky o tom, že jsou to právě fosilní paliva, která způsobují klimatickou změnu, byly, jak „překvapivé“ – státy jako Saudská Arábie a další producenti ropy.
Ministr zahraničí (Nepálu) Shisir Khanal uvedl, že největší světové ekonomiky musí pomoci Nepálu, jehož podíl na globálních emisích skleníkových plynů činí méně než 0,1 %
Nepál požaduje 20 milionů dolarů jako klimatickou kompenzaci za nedávné ničivé povodně, přičemž jeden z vysokých ministrů vyzval nejvíce znečišťující země světa, aby se „probudily“ a přijaly společnou odpovědnost za katastrofu, která vedla ke smrti nebo zmizení více než 6 000 lidí. Vědci se domnívají, že klimatická krize hrála při povodních určitou roli. Ty byly vyvolány částečným zřícením tajícího ledovce, které koncem srpna spustilo smrtící sesuv půdy a bleskové povodně v Čínou kontrolovaném Tibetu a v Nepálu. Dosud bylo potvrzeno více než 1 300 mrtvých a více než 5 500 lidí je stále pohřešováno, přičemž naděje na jejich přežití se po 12 dnech záchranných operací zmenšují.
Svět se dostává do docela slušné šlamastyky. Neměli bychom pomáhat zemím postiženým ohromnými přírodními katastrofami proto, že s nimi soucítíme a chceme pomoci postižené zemi a lidem, ale měli bychom jim dát peníze proto, že jsme to neštěstí zavinili tím, že spalujeme ropu a uhlí. Není to tedy o pomoci z „obyčejných“ lidských pohnutek soucitu, ale o „náhradě škody“?! Vy jste to zavinili, a tak plaťte.
Ve své kritice politiky, která akceptuje současnou změnu střední teploty na Zemi jako důsledek spalování fosilních paliv, jsem se ostatně i tomuto scénáři věnoval. Zatímco v minulosti lidé přírodní katastrofy vysvětlovali často i jako boží trest za naše hříchy, v současnosti to už není Bůh ale člověk, který je za přírodní katastrofy spojené se změnou střední teploty Země zodpovědný.
Klimatičtí alarmisté pak samozřejmě jdou ještě do větších „důsledků“ a poškozují zařízení, která spalují fosilní paliva.
Podezřelým ze sabotáže na objektech energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl v pátek spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie v Severním Porýní-Vestfálsku vzala útokem vozidlo podezřelého 48letého muže z Gevelsbergu v této spolkové zemi, uvedl podle agentury DPA regionální ministr vnitra Herbert Reul. Podezřelý napsal dopis, v němž se k útokům přihlásil.
Co v tom dopise asi tak stálo? Zachraňuji svět před klimatickou krizí??
Závěr: Pokud bude současná politika naslouchat tezím o vypouštění kysličníku uhličitého do ovzduší jako hlavní příčině změny klimatu, budeme stále více konfrontováni s tvrzením, že přírodní katastrofy vlastně nejsou „přírodní“ ale námi způsobené. Sucha, záplavy, vichřice – to vše bude vysvětlováno jako vliv lidské civilizace a mohou za to státy, které vypouštějí stále ohromná množství kysličníku uhličitého do atmosféry – Čína, USA, EU, Indie a Rusko.
Podíl států světa na emisích kysličníku uhličitého – převzato z Světové emise a závazky k uhlíkové neutralitě
|Stát
|Procento emisí kysličníku uhličitého
|Čína
|32,9
|USA
|12,3
|EU
|7,3
|Indie
|7
|Rusko
|5
|Japonsko
|2,8
|Ostatní svět
|25,7
Bohužel, v otázce změny klimatu na sebe berou zejména politici EU těžké břemeno, které není schopna EU samotná vyřešit a změnit. Právě v takovém prostředí se pak státy, v níž se stane nějaké ohromné neštěstí, jaké postihlo Nepál, budou dožadovat „kompenzací za škodu“. Bude se vytrácet přirozená lidská pomoc v neštěstí druhým a začnou vládnout právní kličky.
Jan Bartoň
Bude AfD čelit zákazu?!
Poté, co AfD drtivě zvítězila ve volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, se opět diskutuje na téma zákazu této strany jako „fašistické“.
Jan Bartoň
Jiří Lobkowicz a jeho (ne)zasloužená kritika ODS???
Jiří Lobkowicz – chcete-li Jiří Jan Lobkowicz (resp. Jiří Jan, princ z Lobkovic) - celým jménem Jiří Jan Maria Melchior Lobkowicz, je česko-švýcarský politik a finančník. Na Neviditelném psu sepsul ODS.
Jan Bartoň
Elektroauta nezachrání klima na Zemi
Poslední vývoj v automobilovém průmyslu v Evropě ukazuje na zásadní problém. Zákaz spalovacích motorů u aut postihne výrobce v EU a posílí výrobce elektromobilů.
Jan Bartoň
Ukrajina: Válka není show!
O válce na Ukrajině existuje dnes a denně spousta informací. Na stránkách „Vojenská show“ se ovšem informace poněkud míjí s realitou.
Jan Bartoň
Rozpočtové trable aneb kdo je bez viny ať hodí kamenem
Česká opozice tvrdě kritizuje rozvolnění rozpočtových pravidel a slibuje stížnost ke „třetí komoře parlamentu“ – Ústavnímu soudu. Ovšem, situace není opět černobílá a jsou v ní i „parádní kousky“.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Invazní včela původem z Asie překvapila vědce na Šumavě. Tak vysoko? divil se
Nečekaný objev zaznamenali vědci z Jihočeské univerzity při terénním průzkumu pastvin divokých koní...
Hračky a firma Baťa? Překvapivé spojení představuje kniha vášnivého sběratele
Po dvaceti letech mravenčí práce na sbírání podkladů a rekonstrukci desítek položek vydal v červnu...
Budoucí tchyně se v hospodě hádaly o peníze, rodiny po sobě házely půllitry
Rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v brněnských Žabovřeskách. Do konfliktu se tu dostaly...
Prodej rodinného domu, 1151 m2, Vendolí
Vendolí, okres Svitavy
4 200 000 Kč
- Počet článků 2942
- Celková karma 25,19
- Průměrná čtenost 1958x