Klima: Evropská komise chce -90 % CO2 do roku 2040

Staronový cíl Green Dealu dosáhnout tak zvané uhlíkové neutrality do roku 2050 byl Evropskou komisí „posvěcen“ a ta navrhuje snížení emisí CO2 o 90 % oproti roku 1990 do roku 2040.

Události na ČT1 dne 2.7.2025 se věnovaly relativně velmi podrobně „novému“ cíli Evropské komise – redukovat produkci kysličníku uhličitého v EU na 10 % stavu roku 1990. Současně platí cíl dosáhnout tak zvanou „uhlíkovou neutralitu“ do roku 2050. Zdá se to být daleko, ale z hlediska nákladů na tuto „transformaci“ energetiky se jedná o stamiliardy EUR.

Dokonce už i náš premiér Petr Fiala vyjádřil „kulantně“ (tak, jak to umí skutečně jenom on) pochybnosti o reálnosti tohoto cíle a hovořil o nutnosti tento požadavek „sladit“ s ekonomickými možnostmi. Dokonce se hovoří i o tom, že by byl tento cíl „dobrovolný“, tj. státy by mohly i nemusely tento cíl splnit.

Velmi „zvláštně“ pak působilo vyjádření ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka, který prohlásil, že návrh nepovažuje za špatný, ale on musí být v souladu s míněním vlády a tedy „proti“. To je řekl bych typická mantra současné vlády. Co přichází z Bruselu je výborné, jenom se to musí podat „lidsky“ a s „ohledem“.

ČT ukázala i tabulku s produkcí kysličníku uhličitého podle států a suverénně vede Čína s podílem asi 30 % na celkové produkci kysličníku uhličitého, druhé pak jsou USA s 18 % a EU produkuje asi 6 % tohoto plynu, stejně jako Rusko, které má ale oproti EU 6x menší počet obyvatel. Za zmínku stojí, že si žádné jiné země v současnosti nedávají podobné ambiciózní cíle. Donald Trump už vyhlásil připravenost USA k odstoupení od tak zvané Pařížské dohody, to už ostatně udělal po svém prvním nástupu do funkce v roce 2017. Čína také hovoří o tom, že bude „šetřit“ klima, ale současně upozorňuje, že v počtu vypouštěných emisí kysličníku uhličitého „na hlavu“ je na tom podstatně lépe než USA. Takže USA jsou viníky!!

Celá tato komedie k tak zvané záchraně klimatu má samozřejmě své „vědecké“ zdůvodnění. Dnešní klimatologové zahodili všechny poznatky minulosti a vedou zásadní propagandu o tom, že emise kysličníku uhličitého z průmyslu a dopravy jsou hlavní příčinnou změny klimatu. Navíc, nyní prožíváme opět tropická vedra, která jsou právě způsobená tímto plynem. Nicméně, stojí za to všímat si i jiných názorů, které občas zazní i na ČT. Někteří klimatologové totiž upozorňují na to, že se rozšířil pás kolem rovníku, kam dopadá větší množství slunečního záření (a tím se zvyšuje množství tepla dopadající na Zemi, tj. snížila se odrazivost (albedo) atmosféry). Vysvětlovat tento efekt pomocí kysličníku uhličitého je ale „složité“. Vždyť se stále dokola opakuje, že sluneční záření je „konstantní“ a teplota se zvyšuje proto, že kysličník uhličitý absorbuje více tepla.

I kdybychom ovšem přijali tezi o vlivu kysličníku uhličitého na klima i „s chlupama“, stále tu zůstává zásadní problém. EU produkuje pouze oněch 6 % emisí, a i kdyby se plán na redukci do roku 2050 splnil opět na sto procent, žádný zásadní vliv na klima to mít nebude. Prostě proto, že koncentrace „škodlivého“ kysličníku uhličitého poroste jinde – v Africe, v Číně (ta staví uhelné elektrárny jako na běžícím pásu) . ČÍna plánuje stavět nové uhelné elektrárny nejméně do roku 2027 (z dubna 2025) Podle Bloombergu plán zdůrazňuje přetrvávající význam uhlí v čínském energetickém systému. A to i přesto, že prezident Si Ťin-pching vyzývá k tomu, aby spotřeba od příštího roku začala klesat. Čína těží a spaluje více než polovinu světové produkce uhlí a v loňském roce zahájila výstavbu nejvíce nových elektráren za posledních deset let.

Sečteno a podtrženo: EU od elektráren na uhlí odstoupí s plnou parádou a násobně více takových elektráren postaví Čína. V tom může vidět logiku jenom úplný politickoekonomický slepec nebo hlupák. Ostatně, jistý rumunský europoslanec dokonce sebral tolik podpisů, že se bude v europarlamentu hlasovat o odvolání Ursuly von der Leyenové. I to bylo v těch samých Událostech zveřejněno. Bude se zase hodně diskutovat a předsedkyně EK něco navrhne jako „ústupek“ a náš Dvořák tomu bude věřit, ale hlasovat bude podle Fialy? Tak to je současná česká i evropská politika jako když vyšije.