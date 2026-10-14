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Kdo je lídrem opozice – STAN nebo ODS?

Jan Bartoň VIP
Média mají jasno. Lídrem opozice je STAN, protože se tato strana bude podílet na vládě v řadě velkých krajských měst. Realita je však přeci jenom vyrovnanější.

Mediální popis výsledku komunálních voleb není zcela relevantní. Palcové titulky o tom, že STAN je nyní lídrem opozice,se poněkud míjejí s oficiálními výsledky, které publikoval Český statistický úřad. Podívejme se proto na tabulku oficiálních výsledků komunálních voleb na webu

Souhrnné statistické výsledky voleb | volby.gov.cz

Uvádím výsledky pro strany a hnutí, které získaly alespoň 0,5% hlasů. Zelenou barvou jsou nezávislí kandidáti včetně Prahy sobě, žlutou barvou jsou podbarveny strany a hnutí, které nedosahují v celostátním měřítku výraznou podporu a jsou tak započítány mezi „ostatní“.

Z tabulky plyne jeden velmi zásadní poznatek. Rozdíly v procentech pro ANO, ODS a STAN nejsou nijak podstatné a v této souvislosti tak lze konstatovat, že komunální volby ukázaly, že jsou v Česku tři velké politické strany a hnutí -ANO, ODS a STAN. ODS získala procenticky o něco více než STAN a mediální zkratky o tom, že STAN je lídrem opozice tak v tomto porovnání neobstojí. Lze konstatovat, že ANO si udržuje jistý náskok, ten je ale v porovnání s průzkumy podpory jednotlivých stran pro volby do poslanecké sněmovny mnohem menší.

Dále uvádím graf převzatý s webu NMS MARKET RESEARCH Volební model říjen 2026: ANO oslabuje, STAN je nejsilnější opoziční stranou | NMS Market Research

Z tohoto grafu jsou převzaty údaje do tabulky níže, v níž uvádím hodnoty podpory podle průzkumu NSM Market Research a podporu podle výsledků komunálních voleb. Tabulka obsahuje pouze strany, které mají podporu větší než 2 %.

Politická stranaPočet hlasů %Průzkum NSM %Přepočet %
ANO 2011​14,2728,825,4
ODS11,4512,516,7
STAN11,118,818,5
KDU-ČSL​4,683,36,2
ČPS4,636,37,2
TOP 09​3,752,95,1
SPD2,7785,7
Motoristé sobě​1,415,73,5
Naše Česko​0,822,31,7
KSČM0,5931,7
celkem55,4791,691,6

Sloupec Počet hlasů uvádí procento získaných hlasů v letošních komunálních volbách. Sloupec Průzkum NSM uvádí výsledky průzkumu společnosti NSM Research Market z počátku října 2026 a sloupec Přepočet uvádí přepočet hlasů z komunálních voleb tak, že se procento pro nezávislé kandidáty rozdělí mezi strany podle Průzkum NSM a to tak, aby součet byl stejný jako u Průzkum NSM. Podle přepočtu by pod hranicí 5 % zůstali Motoristé, Naše Česko a komunisté.

Musí se samozřejmě vzít do úvahy, že volební účast byla pod 50 % a k volbám do poslanecké sněmovny v roce 2025 přišlo téměř 69 % voličů. Tento efekt volební účasti by tak zřejmě způsobil pokles u „malých stran“ lidovci počínaje a komunisty konče.

Závěr je tedy zřejmý. Volby ukázaly pokles zejména u hnutí ANO, ODS a STAN skončily remízou a nad poměry uspěli lidovci. Není tedy vůbec pravdivé tvrzení o tom, že STAN je lídrem opozice. O tuto roli se stále přetahují STAN a ODS.

Autor: Jan Bartoň | středa 14.10.2026 8:00 | karma článku: 5,83 | přečteno: 73x
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