Kdo je lídrem opozice – STAN nebo ODS?
Mediální popis výsledku komunálních voleb není zcela relevantní. Palcové titulky o tom, že STAN je nyní lídrem opozice,se poněkud míjejí s oficiálními výsledky, které publikoval Český statistický úřad. Podívejme se proto na tabulku oficiálních výsledků komunálních voleb na webu
Souhrnné statistické výsledky voleb | volby.gov.cz
Uvádím výsledky pro strany a hnutí, které získaly alespoň 0,5% hlasů. Zelenou barvou jsou nezávislí kandidáti včetně Prahy sobě, žlutou barvou jsou podbarveny strany a hnutí, které nedosahují v celostátním měřítku výraznou podporu a jsou tak započítány mezi „ostatní“.
Z tabulky plyne jeden velmi zásadní poznatek. Rozdíly v procentech pro ANO, ODS a STAN nejsou nijak podstatné a v této souvislosti tak lze konstatovat, že komunální volby ukázaly, že jsou v Česku tři velké politické strany a hnutí -ANO, ODS a STAN. ODS získala procenticky o něco více než STAN a mediální zkratky o tom, že STAN je lídrem opozice tak v tomto porovnání neobstojí. Lze konstatovat, že ANO si udržuje jistý náskok, ten je ale v porovnání s průzkumy podpory jednotlivých stran pro volby do poslanecké sněmovny mnohem menší.
Dále uvádím graf převzatý s webu NMS MARKET RESEARCH Volební model říjen 2026: ANO oslabuje, STAN je nejsilnější opoziční stranou | NMS Market Research
Z tohoto grafu jsou převzaty údaje do tabulky níže, v níž uvádím hodnoty podpory podle průzkumu NSM Market Research a podporu podle výsledků komunálních voleb. Tabulka obsahuje pouze strany, které mají podporu větší než 2 %.
|Politická strana
|Počet hlasů %
|Průzkum NSM %
|Přepočet %
|ANO 2011
|14,27
|28,8
|25,4
|ODS
|11,45
|12,5
|16,7
|STAN
|11,1
|18,8
|18,5
|KDU-ČSL
|4,68
|3,3
|6,2
|ČPS
|4,63
|6,3
|7,2
|TOP 09
|3,75
|2,9
|5,1
|SPD
|2,77
|8
|5,7
|Motoristé sobě
|1,41
|5,7
|3,5
|Naše Česko
|0,82
|2,3
|1,7
|KSČM
|0,59
|3
|1,7
|celkem
|55,47
|91,6
|91,6
Sloupec Počet hlasů uvádí procento získaných hlasů v letošních komunálních volbách. Sloupec Průzkum NSM uvádí výsledky průzkumu společnosti NSM Research Market z počátku října 2026 a sloupec Přepočet uvádí přepočet hlasů z komunálních voleb tak, že se procento pro nezávislé kandidáty rozdělí mezi strany podle Průzkum NSM a to tak, aby součet byl stejný jako u Průzkum NSM. Podle přepočtu by pod hranicí 5 % zůstali Motoristé, Naše Česko a komunisté.
Musí se samozřejmě vzít do úvahy, že volební účast byla pod 50 % a k volbám do poslanecké sněmovny v roce 2025 přišlo téměř 69 % voličů. Tento efekt volební účasti by tak zřejmě způsobil pokles u „malých stran“ lidovci počínaje a komunisty konče.
Závěr je tedy zřejmý. Volby ukázaly pokles zejména u hnutí ANO, ODS a STAN skončily remízou a nad poměry uspěli lidovci. Není tedy vůbec pravdivé tvrzení o tom, že STAN je lídrem opozice. O tuto roli se stále přetahují STAN a ODS.
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