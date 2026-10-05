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Katastrofální deficit na rok 2027?!

Jan Bartoň VIP
Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů kvůli vysokému deficitu rozpočtu na rok 2027. Podívejme se proto na Česko z pohledu všech států EU a budeme se „divit“!

Česko má za sebou druhý pokus o vyslovení nedůvěry vládě v tomto volebním období. Zásadním důvodem pro vyslovení nedůvěry byl podle všech opozičních stran „katastrofální“ návrh deficitu na rok 2027. Navržený deficit na rok 2027 přesahuje 380 miliard Kč a je srovnatelný s deficitem z covidové éry.

Položil jsem proto AI velmi jednoduchý úkol. Požádal jsem, aby pro všechny státy EU uvedla deficity hospodaření v roce 2026 a předpoklad na rok 2027 a našla celkovou výši státního dluhu v roce 2026 i 2027. A tady jsou výsledky podle European Economic Forecast. Spring 2026 - Economy and Finance. V tabulce jsou deficity i dluhy vyjádřené jako procento HDP daného státu.

PořadíStátDeficit 2026Deficit 2027Dluh 2026Dluh 2027
1.🇬🇷 Řecko0,80,6≈ 142≈ 135
2.🇮🇹 Itálie−2,9−2,9≈ 138≈ 139
3.🇫🇷 Francie−5,1−5,7≈ 118≈ 121
4.🇧🇪 Belgie−5,2−5,4≈ 109≈ 112
5.🇪🇸 Španělsko−2,4−2,0≈ 101≈ 100
6.🇫🇮 Finsko−4,5−4,6≈ 91≈ 93
7.🇵🇹 Portugalsko−0,1−0,4≈ 88≈ 86
8.🇦🇹 Rakousko−4,1−4,1≈ 83≈ 85
9.🇭🇺 Maďarsko−6,2−5,8≈ 76≈ 77
10.🇸🇮 Slovinsko−3,3−3,5≈ 65≈ 65
11.🇩🇪 Německo−3,7−4,1≈ 64≈ 66
12.🇸🇰 Slovensko−4,6−5,4≈ 64≈ 68
13.🇨🇾 Kypr2,12,5≈ 62≈ 56
14.🇵🇱 Polsko−6,5−6,3≈ 59≈ 65
15.🇷🇴 Rumunsko−6,2−5,8≈ 59≈ 62
16.🇭🇷 Chorvatsko−2,9−2,7≈ 56≈ 56
17.🇲🇹 Malta−2,2−2,1≈ 49≈ 49
18.🇳🇱 Nizozemsko−2,5−1,9≈ 47≈ 47
19.🇨🇿 Česko−2,8−2,9≈ 46≈ 47
20.🇱🇻 Lotyšsko−3,3−4,3≈ 45≈ 48
21.🇮🇪 Irsko1,41,2≈ 33≈ 31
22.🇱🇹 Litva−2,2−2,7≈ 33≈ 35
23.🇧🇬 Bulharsko−4,1−4,3≈ 32≈ 36
24.🇸🇪 Švédsko−2,8−2,5≈ 32≈ 32
25.🇩🇰 Dánsko0,90,5≈ 29≈ 28
26.🇱🇺 Lucembursko−1,2−1,5≈ 28≈ 29
27.🇪🇪 Estonsko−4,5−4,8≈ 26≈ 30

Pořadí států v tabulce je podle výše dluhu v roce 2026. Na pomyslném vrcholu zadlužení je Řecko, Itálie a Francie, na „chvostu“ jsou Dánsko, Lucembursko a Estonsko. K tabulce je nutné ještě doplnit, že dluh je zaokrouhlen na celá procenta. Deficit má znaménko minus a máme tu státy jako Německo s deficitem 4 % nebo Francie a Polsko s deficity přes 5% HDP!

Česká opozice měla samozřejmě povinnost výši státního dluhu na rok 2027 rozcupovat na kousky. Použila k tomu nástroj hlasování o nedůvěře vládě, což bylo ale předem odsouzeno k neúspěchu, protože bylo jasné, že se žádný poslanec vládní koalice k vyjádření nedůvěry nepřidá.

Samotný průběh schůze však byl docela „zajímavý“. Téměř celý den a půl defilovali u pultíku zástupci vlády a obhajovali své dosavadní výsledky vládnutí. Teprve poté se dostala ke slovu opozice.

Z pozice srovnání Česka se zbylými státy EU lze ale konstatovat, že jsme v oné relativně lepší polovině zemí EU. Státní dluh ještě nedosahuje 50 % ročního HDP. Určitý „prostor“ tu tedy je, a vláda stále tvrdí, že plníme kritérium EU, tj. naše roční deficity nepřekračují 3 % HDP. Je ovšem zajímavé i to, že v našem zákonodárství jsme měli nastavenou tuto hodnotu na 2 % HDP, a to současná vláda zrušila. Plníme stále požadavky EU, ale to opozici samozřejmě nestačilo. To je docela „půvabné“ zhodnocení, neboť jak známo, česká stávající opozice jinak, snad kromě ODS, pro všechny plány Evropské komise „horuje“.

A nyní se podíváme na to, zda by bylo možné zajistit vyrovnaný státní rozpočet Česka na rok 2027. Pomiňme zvyšování daní u pracujících, to by bylo krajně nepopulární a žádná vláda si zřejmě daně ze mzdy nevšimne. Zbývají tak v zásadě pouze daně korporátní, DPH a daně spotřební. Zvýšení DPH a spotřebních daní se sice může promítnout negativně do cen, ale ne všichni prodejci musí o tu samou částku zvýšení DPH ceny výrobku v obchodech zdražit.

Položil jsem proto AI tento úkol: Jak by se musely zvýšit korporátní daně, DPH a spotřební daně tak, aby jejich součet dosáhl v roce 2027 řádově 380 miliard korun, tj. smazal by navržený deficit státního rozpočtu. A tady je výsledek. (https://mf.gov.cz/, https://e-sbirka.cz/, https://financnisprava.gov.cz/ )

Daň / skupina daníNávrh 2027 (mld. Kč)Podíl na daních v %Nutný nárůst (mld. Kč)Nový příjem (mld. Kč)Současná sazba v %Modelová sazba v %Změna sazby v %
DPPO226,60026,66102,921329,52121,0030,549,54
DPH – základní sazba448,70052,80203,799652,49921,0030,549,54
DPH – snížená sazba12,0017,455,45
Spotřební a energetické daně174,54820,5479,280253,828různévšechny sazby × 1,4542+45,42
CELKEM849,848100,00386,0001235,848

Z výše uvedené tabulky plyne toto – aby bylo možné odstranit deficit rozpočtu na rok 2027, bylo by nutné zvýšit korporátní daně i DPH ze současných 21 % na více než 30 % (o 45 %!!) a všechny spotřební daně také minimálně o 45 % oproti současným sazbám. To je více méně nerealizovatelné. Muselo by se zcela jistě sáhnout i na výdajovou stranu rozpočtu a škrtat a škrtat.

Závěr: Vláda Petra Fialy má za sebou přeci jenom jedno pozitivum. Díky změně valorizace důchodů se snížil deficit důchodového účtu a v letošním roce se tento účet dostane do kladných čísel. Jinak se ale deficity státních rozpočtů budou stále pohybovat ve stovkách miliard korun každý rok, pokud se nesníží výdaje státu a nezmění daňové sazby.

Autor: Jan Bartoň | pondělí 5.10.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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