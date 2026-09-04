Jiří Lobkowicz a jeho (ne)zasloužená kritika ODS???
Na Neviditelném psu byla publikována stať Jiřího Lobkowicze o tom, že ODS není alternativou. Začíná těmito slovy: Česká politika má jeden zvláštní reflex. Když se začne bát Andreje Babiše, automaticky se rozpomene na ODS. Jako by existovaly jen dvě možnosti. Buď populismus, koncentrace moci a stát řízený podle okamžité potřeby jednoho politického projektu, nebo návrat ke straně, která se sama považuje za přirozeného správce české pravice a téměř dědičného ochránce polistopadové demokracie.
Následuje poměrně obsáhlý výlet do historie, něco o Václavu Klausovi a pak hlavně a neustále kritika ODS. Celé se to nese v duchu – co bylo v devadesátých letech minulého století, když ODS vládla nebo spoluvládla, je passé. Dnes potřebujeme „skutečného obhájce liberální demokracie“ a tou ODS není ani omylem. Ostatně, vřele doporučuji celé dílko Lobkowicze přečíst.
Hned úvodem sdělím, že jsem zaujatý čtenář. Členem ODS jsem od poloviny devadesátých let a Lobkowicz byl v té době v jedné straně a hádejte v jaké?! No přeci v ODS! Pak odešel do Unie Svobody a když i ta nebyla tou pravou, založil svou Cestu změny, která se vytratila do nekonečna. Nicméně, buďme spravedliví a nesuďme Lobkowicze jenom podle změn stranického trička.
Hned na začátek musím autorovi naopak přiznat to, že o současné ODS píše více méně realisticky čili co se mu na ODS nelíbí (a možná překvapím i tím, že se i mně na současné politice ODS mnoho věcí nelíbí také). Pomohu si nyní odbočkou k dalšímu členovi – již bývalému – Janu Zahradilovi. Ten dnes pracuje pro Motoristy a za hlavní důvod odchodu označil ODS v koalici s lidovci a TOP 09 – tj. SPOLU. Tato koalice vyhrála volby v roce 2021 a díky milionu propadlých hlasů pro strany, co neprošly 5% hranicí, získala s koalici PirSTAN tolik mandátů, že se předseda ODS Petr Fiala stal předsedou vlády. A i já jsem pak od „pozitivního“ očekávání, že po Babišovi se zase vše podaří „napravit“ skončil jako tvrdý kritik politiky SPOLU.
Fialova vláda to měla na jednu stranu velmi těžké, po covidu přišla ruská agrese proti Ukrajině, u nás proběhla mimořádně vysoká inflace, reálné mzdy poklesly a lidovci, TOP 09, STAN i Piráti nakonec politiku vlády zavlekly do vod jakési „středovosti“. O tom jsem psal mnohokrát a Fiala na svou „otevřenost“ koalici SPOLU i dojel.
Vraťme se však k meritu věci, a sice, zda ODS je stranou, která se podle Lobkowicze „pasuje“ do role ochránce české pravice. Posuďme nyní volební preference v Česku. ANO dominuje, o druhé místo se „pere“ STAN a ODS, pak jsou Piráti, SPD a Motoristé, kteří balancují na 5 %. A STAN – tj. starostové a nezávislí (dnes hlavně starostové bez nezávislých) mají asi 2000 členů a defacto budují systém – starosta, krajské zastupitelstvo, hejtman, poslanec, ministr – to vše pro dobro našich měst a obcí?
ODS po odchodu Petra Fialy z čela strany zatím vsadila na „kontinuitu“. Do čela byl zvolen Martin Kupka, který si vytkl cíl získat pro ODS alespoň 20 % podpory voličů. Zatím je ODS na „svých“ mezi 12-15 % a jediné pozitivum vidím v tom, že se už SPOLU tolik nepreferuje. Existuje ale SPOLU pro Prahu, kde to prý „funguje“.;
Zásadní problém ODS však vidím nikoliv v programu a vůbec nelituji, že se ODS formálně nehlásí k „liberální“ pravici. Tak zvaná liberální pravice se podle mého názoru uchýlila od reality tím, že je vlastně podporovatel všeho možného, od tak zvaného „volného trhu“ – již notně svázaného až po podporu LGBTQ+ . Není schopná radikálně zastavit ilegální migraci a jen počítá, kolik se nám podařilo zachránit ubožáků, kteří tu pak v Evropě ukazují své „zoubky“.
Právě teď sledujeme v přímém přenosu, kam politika „liberální demokracie“ vede na pozadí protestů statisíců Španělů proti organizované migraci v Ceutě. A pak se divíme, že ve volbách v Německu má tak zvaná „krajně pravicová“ AfD naději na vítězství v zemských volbách v Sasku – Anhaltsku a CDU ztrácí?
Závěr: Podle mého názoru se musí pravice vrátit „ke kořenům“ a odmítnout liberalismus jako katastrofální politiku vedoucí nejen ke krizi migrační, ale i ekonomické díky politice „záchrany klimatu“, která v Evropě prodražuje energie a evropské výroby jsou nekonkurenceschopné. Příkladem je „řešení“ krize automobilového průmyslu – zejména VW – v Německu, což je předzvěst potíží dalších evropských automobilek. A navíc k tomu musí mít pravice nejen program, ale zejména schopné lídry – lídr nevzniká volbou předsedy ale přirozenou cestou tak, jak to dnes předvádí AfD v Německu – v kontaktu s normálními živými lidmi, s jejich starostmi a obavami. ODS, pokud se chce stát alternativou ANO, musí umět najít nové tváře a skutečné lídry, se kterými se voliči ztotožní. Voliči volí na prvním místě lidi a teprve v dalším rozhodování může hrát roli i program.
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