Je nutné vyměnit voliče!

Alexandr Mitrofanov se opět pustil do fantazírování ohledně vlivu „méněcenných“, nebo eufemisticky řečeno „špatně informovaných“ voličů, kteří chtějí dát svůj hlas mlokům.

Komentáře Alexandra Mitrofanova čtu pravidelně a jen málokdy se odhodlám k tomu, abych s autorem polemizoval. Stačí mi nahlédnout do diskuse pod článkem, která bývá možná ještě čtivější než téma komentáře. Mitrofanovi se předhazuje jeho novinářská minulost a současně jeho příznivci neváhají svého mluvčího hájit za každou cenu.

Vzhledem k letošním volbám do poslanecké sněmovny, které budou pravděpodobně v druhé polovině září, se však Mitrofanov pustil do voličstva, které podle posledních průzkumů hodlá podpořit mnohem více „mloky“ jak „správné prozápadní politiky“. Komentář je nazván Očima Saši Mitrofanova: Šiky v režii šikovných šikovatelů a je uveden takto: Jak je možné, že země, která dala světu Karla Čapka, zůstává většinově slepá a hluchá ve chvíli, kdy mloci nejen vystrkují hlavy z Vltavy, ale derou se k řízení státu? Může se to dít proto, že se mloci během dlouhých desetiletí v příznivém prostředí přemnožili a tvoří většinu. Pak to dává smysl.

Následuje nářek nad kvalitou či spíše „nekvalitou“ českého voliče, jehož IQ se propadá na mločí úroveň a Mitrofanov svou esej o špatných voličích končí takto: Věčně přítomná omezená část lidstva se jako voličstvo nedrží ani jednoho z těchto pilířů. Její nedostatečná orientovanost ve světě je prostřednictvím záměrně falšujících sociálních sítí obludně zmnožena a povznesena na piedestal jediného správného názoru a její nezájem o objektivní informace je stvrzen jako nové podloží pro moc šikovných šikovatelů v čele jejich šiků, jako byl Andreas Schultze za války.

Eo ipso : K moci se derou lidé, kteří jsou podporováni voliči ovládanými „falšujícími sociálními sítěmi“ s nízkým intelektem (tak totiž překládám do češtiny Mitrofanův text o „omezené části lidstva“)

Řešení této situace je tak vlastně nasnadě. A nabízí se několik scénářů:

1) Před vstupem do volební místnosti proběhne pod dohledem policie ČR důkladná prohlídka voliče a podle předem jasně definovaných otázek typu – povolání, koho chceš volit nebo nekradeš? – se rozhodne o připuštění voliče k volební urně. Výhodu budou mít lidé s prokazatelně správnou orientací, která bude navíc doložena legitimací z prověrky spolehlivosti s tím, že daný volič nepatří mezi prasátka natož sviňátka.

2) Volby budou zcela převedeny do online prostoru. Každý volič se bude muset prokázat nejen svou uhlíkovou stopou, ale i stopou na sociálních sítí. Protože tato stopa bude naprosto jasně viditelná podle vědeckého prozkoumání mozkových vln voliče, žádný volič z falšujících sociálních sítí nebude mít možnost proniknout přes kontrolní otázky před vstupem do hlasovacího webového prostoru. Základní roli bude hrát tak zvaná AI , která to pro vládní garnituru zařídí.

A takových scénářů si lze představit více, a ještě daleko propracovanější.

Nicméně, zakončit bychom měli spíše vážně než nevážně. Nářky nad tím, že „správní voliči k volbám nepřišli“ jsem si už přečetl po volbách do krajských zastupitelstev i u nás v kraji. Jednociferný výsledek byl právě zaviněn tímto jevem, tj. tím, že voliči nedorazili.

A na závěr perlička z „ciziny“. Poslední průzkum voličských preferencí na Slovensku totiž ukázal, že by současná vláda nedala dohromady potřebnou většinu a tento fakt je široce komentován. Takže se můžeme dočíst: Ficovi padají preference, vládu už by nesestavil. Viděli jste ale titulek v českých „standardních médiích“, že Fialovi padají preference a vládu by nesestavil? Maximálně se dočteme, že hnutí ANO „vévodí“ preferencím a mohlo by vládnout s SPD. Premiér Petr Fiala však hýří optimismem a očekává prodloužení svého mandátu na další čtyři roky. Pokud se bude postupovat podle návodu na eliminaci „nespolehlivých“ voličů výše, je to možné.