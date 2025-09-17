Jaderné zbraně by Ukrajině nepomohly
Naposledy se na iDnes.cz diskutovala otázka jaderných zbraní pro Ukrajinu poté, co Donald Trump vyhrál v amerických volbách na podzim loňského roku a diskutovalo se o tom, co by se stalo, kdyby USA pod Trumpem přestaly na Ukrajinu posílat zbraně. Víme už, co následovalo – Trump zbraně posílá, ale ne jako za Joea Bidena na dluh (zadarmo), ale za dodávku zbraní platí další státy NATO – například Německo. Nicméně, k tématu jaderných zbraní pro Ukrajinu se vrátíme proto, protože i v názorech čtenářů (výrazné menšiny – podotýkám) se objevuje právě tvrzení, že s jadernými zbraněmi by byla Ukrajina „v bezpečí“.
Ukrajina by mohla vyvinout základní verze jaderných bomb do několika měsíců, pokud by USA pod vedením nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa stáhly veškerou vojenskou pomoc. Uvádí to deník The Times s odkazem na informační dokument, který vypracovali ukrajinští odborníci. Kyjev opakovaně uvedl, že o vývoji jaderných zbraní neuvažuje.
To je citát z úvodu článku z loňského listopadu a jako „perličku“ cituji názor jednoho diskutéra – Vymazání Rusáků z povrchu země je to jediné řešení tohodle zla z Východu, jinak tam klid nikdy nebude!!! Jinak samozřejmě převládají komentáře, že je to holý nesmysl. Nicméně, válka na Ukrajině je nyní ve fázi, kdy se opět Západ – EU a evropské státy NATO – zabývají tím, že je Vladimir Putin druhý Hitler a pokud by mu Západ ustoupil, začala by světová válka, protože by Putinovo Rusko napadlo státy NATO. Tak lze ve stručnosti shrnout vyjádření: Evropa se dnes podle šéfky diplomacie EU Kaji Kallasové nachází kvůli ruské agresi proti Ukrajině v podobné situaci jako v roce 1938, kdy Německo, Francie, Itálie a Velká Británie podepsaly v Mnichově dohodu, na jejímž základě tehdejší Československo muselo postoupit Hitlerovi své pohraniční oblasti.
O tom, že je Putin jako Hitler ostatně na počátku konfliktu hovořil i Volodymyr Zelenskyj: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi CBS přirovnal šéfa Kremlu Vladimira Putina k nacistickému diktátorovi Adolfu Hitlerovi. Varoval také před třetí světovou válkou. (září 2023)
Současný stav ruské agrese proti Ukrajině je však natolik kritický pro bránící se zemi, že v letošním roce už Zelenskyj souhlasil mnohokrát s tím, že je ochoten s Putinem jednat. Dokonce i Putin je ochoten jednat a nabízí jako místo Moskvu, kam Zelenskyj samozřejmě nepojede. Válka se však pro Ukrajinu skutečně nevyvíjí dobře – tiskem už proběhla tato zpráva: Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Oleksandr Syrskyj sesadil dva velitele armádních sborů kvůli ztrátám území v oblastech, za jejichž obranu odpovídali. Portálu Ukrajinska pravda to v pondělí řekly zdroje z armády.
Právě za takové situace se objevují názory, že by Ukrajině jaderné zbraně pomohly. Domnívám se však, že takovéto diskuse jsou zcela mimo jakoukoliv realitu. Válka na Ukrajině se vyvíjí pro Ukrajinu nepříznivě zejména z toho důvodu, že má mnohem menší rezervoár tak zvané „živé síly“ – vojáků – než Rusko. Zbraně na Ukrajinu proudí, ale nemá je kdo obsluhovat, tj. chybí právě ona „živá síla“. Pokud by Rusko bylo ve stavu jako po Gorbačovově „přestavbě“ – tedy ekonomicky na dně a ve fázi rozpadu – nikdy by se k tak rozsáhlé vojenské akci na Ukrajině nerozhodlo. Západ tak proti současnému Rusku nemá mnoho na výběr – buď bude Ukrajinu dále vojensky podporovat (bez vyslání vlastních jednotek tak jako doposud dodávkami zbraní) a očekávat „zázrak“, tj. že se Rusko rozloží zevnitř (takové scénáře naši propagandisté udržovali v podvědomí první dva roky války). Druhou možností by bylo vyslání vojáků NATO přímo do bojových operací, což by mohlo vést k takové eskalaci konfliktu, že by hrozilo nasazení jaderných zbraní. Právě a jenom takovéto možné dopady vojenské intervence Západu na Ukrajině stojí za tím, že k žádné takové akci nedošlo a zřejmě ani nedojde.
Rusko požaduje od Ukrajiny takové podmínky k zastavení bojů, které se rovnají „kapitulaci“ Ukrajiny. Pokud však bude válka pokračovat, hrozí Ukrajině další ztráty území. Na dobytí ztracených území Ukrajina nemá dostatečný počet vojáků. Tak zvané mírové jednotky, o kterých se jedná mezi evropskými členy NATO, jsou bohužel jen příslibem něčeho, k čemu fakticky nikdy nedojde, protože Rusko žádnou takovou možnost nepřipustí.
A i kdyby nakonec hrozila úplná porážka Ukrajiny, NATO na Ukrajině nezasáhne právě proto, že se obává jaderných zbraní Ruska. Právě proto se domnívám, že je pro Západ lepší zachránit z Ukrajiny co nejvíce i za podmínek, které se dnes zdají nepřijatelné a které se rovnají „kapitulaci“ než čekat na totální zničení Ukrajiny. Je totiž naprosto zřejmé, že Západ o jadernou válku s Ruskem nestojí a bude se proto muset s Ruskem dohodnout dříve, než bude pozdě.
Ukrajinští vojáci to ale vidí jinak:
A i když je válka vyčerpávající, musíme vydržet. Jedinou zárukou bezpečí je rozpad Ruské federace. Jednat můžeme jedině na jejím území, ne na našem.“
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-reportaz-donecka-oblast-trump-vojaci.A250916_091036_zahranicni_aha
Tak si to představují? To je válka na celé generace- bohužel.
Jan Bartoň
