Ivan Bartoš: Neodstoupím, neodstoupím, neodstoupím!

Velmi luxusní prostor dostal ministr a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš k obhajobě tak zvané digitalizace stavebního řízení na lidovky.cz. Systém funguje a nevidí důvod k odstoupení.

Ani měsíc po svém spuštění není systém digitalizace stavebního řízení plně funkční. Stavební úřady se jen těžko vypořádávají s žádostmi o stavební povolení v Informačním systému stavebního řízení (ISSŘ). Fiasko nové podoby stavebního řízení, které má na starosti ministerstvo pro místní rozvoj, podráždilo i koaliční partnery šéfa resortu Ivana Bartoše (Piráti).

Tak je uveden rozhovor lidovek s Ivanem Bartošem, který je za tak zvanou „digitalizaci“ stavebního řízení zodpovědný. V zásadě chápu, že každý nový systém vyžaduje trochu času, než si tak zvaně „sedne“. Všichni, i autoři , jsme jenom lidi a děláme chyby a nejsme schopni ledacos domyslet. Nicméně, zprávy z „terénu“ jsou pro celý nový systém „digitalizace“ stavebního řízení otřesné. Jestliže i lidé, kterým jde o věc a které třeba známe z dřívějších aktivit v politice hovoří o tomto systému s despektem, co si máme myslet my, laici.

Provedli to lajdácky. Šéf komory architektů Kasl kritizuje nové stavební řízení

Z rozhovoru s Janem Kaslem, bývalým primátorem Prahy a předsedou České komory architektů vybírám dle mého soudu zásadní ortel:

Vy jste na začátku byl vcelku optimista. Zůstal byste tedy u tohoto konceptu i přes současné peripetie, kterými prochází?

Cesta je správná. Je ale nedobře, lajdácky provedená, ukvapeně spuštěná. Nikdo včas neřekl, neupozornil, že některé systémy nefungují. Tomu nerozumím. Kdyby se takhle zaváděly jiné elektronické systémy, tak by zkolaboval stát.

To je myslím zásadní kritika celého „systému“. Tady dle mého soudu už vůbec nejde o nějaké „drobné“ pochybení programátorů. Tady se jedná o naprosto nezvládnutý přístup k informačnímu systému na straně státu. Pokud do systému jsou teprve „dodatečně“ doplňovány možnosti registrace parcely pro stavební účely (ono se snad dá stavět bez pozemku???), je to skandální přístup dodavatele systému, který by za takto mizerně odvedenou práci neměl být placen. Tady se už nedá argumentovat tím, že „jsme lidi a děláme chyby“. Takže je to lajdáctví na úrovni státu a ministr, který za toto lajdáctví nese zodpovědnost, by z toho samozřejmě teoreticky měl vyvodit odpovědnost.

Už jsme si ovšem zvykli, že vláda Petra Fialy má „smělé“ vize a „správné“ názory. Když však dojde na lámání chleba, ke svým „správným“ názorům se nehlásí – viz Marian Jurečka a jeho „vánoční večírek“.

Perlička na závěr? Bartoš chce v příštích volbách do poslanecké sněmovny v roce 2025 získat 15 % a čtyřicet křesel pro Piráty. To je „správná vize“. Ono to uběhne jako voda a budeme vědět, jak se vize střetne s „realitou“.