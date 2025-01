Inaugurace Trumpa: Udělám (bílou) Ameriku velkou

Sledoval jsem několik hodin přenos z USA na ČT24 a odnesl jsem si z tohoto přenosu několik zajímavých věcí.

Každý, kdo sledoval inauguraci Donalda Trumpa na ČT24, musel zaznamenat naprosto nevídanou věc. Skončilo (až na malé výjimky komentátorů, kteří se ještě nepřizpůsobili novému „duchu doby“) vykreslování Trumpa jako zločince a začala jeho naprostá (téměř dokonalá) adorace.

Tomu sice ještě předcházela „nevídaná“ předběžná milost pro ty politiky, kteří se zapojili do vyšetřování Trumpových zločinů proti americké ústavě. Odcházející prezident Joe Biden tak kromě svého syna, zapleteného do ukrajinského a čínského podnikání, omilostnil z „preventivních“ důvodů i členy vyšetřovacího výboru Trumpových zločinů. V následujícím chci upozornit na několik detailů, které museli každého diváka možná i „uzemnit“.

Bílá Amerika

Naprosto nevšední byl i pohled do prostoru, v němž se inaugurace prezidenta odehrávala. Televizní záběry ukazující přihlížející tomuto aktu, ukázaly, že se jednalo o velký návrat „bílé“ Ameriky. Mezi hosty přihlížejících inauguraci prezidenta bylo naprosté minimum lidí jiné než bílé barvy pleti. Černochy prakticky vidět nebylo, možná jeden mezi zpěváky a jeden mezi vojáky, ale to bylo tak vše. Byli jsme svědky něčeho nevídaného – Bílá Amerika opět bere věc do svých rukou a rázně se vypořádá se vším, co po sobě zanechala Bidenova neschopná administrativa.

Inaugurační projev-okolnosti

Donald Trump prakticky zopakoval všechna hlavní témata své předvolební kampaně. Velmi často se o tom v českých komentátorských kruzích hovoří jako o stavu, že kampaň sice skončila, ale politik v ní pokračuje. Pouze jeden komentátor si dovolil po dobu, co jsem přenos z USA sledoval, označit projev Trumpa jako „agresivní“. Všichni, i komentátoři ČT ve Washingtonu, byli najednou unešení tím, kolik lidí se sešlo před halou, kam se přesunuli „obyčejní“ diváci poté, co byla inaugurace před Kapitolem zrušena a přenesena do vnitřních prostor. Bohumil Vostal se sice stále ještě snažil připomenout Trumpovy zločiny a dal prostor i paní, která byla z Trumpova nástupu nešťastná. Ale pak jsme byli seznámeni s názory dalších Američanek, které se na Trumpa těší a věří, že jim sníží náklady na živobytí. A o složení auditoria také nebylo žádných pochyb. 99 % diváků často tleskalo ve stoje a jedinými sedícími tak byli exprezidenti Bidenem počínaje a Clintonem konče.

Inaugurační projev-fakta

Migrace – Ihned po nástupu do funkce prezidenta bude a byl vyhlášen na hranicích s Mexikem stav nouze. Ten umožní změnit politiku „chyť a pusť“ na politiku „chyť a zavři“, popřípadě „chyť a vrať“. V sále zavládlo nadšení. Biden a Harrisová seděli a koukali.

Bidenova administrativa – Biden byl nejhorším americkým prezidentem, který rozvrátil důvěru Američanů ve stát a zneužil ministerstvo spravedlnosti proti svým politickým oponentům. Trump vrátí důvěru ve stát a jeho instituce. Biden a Harrisová seděli a koukali.

Návrat levné energie – Trump zruší Green Deal, zajistí zvýšení těžby ropy a plynu, jejichž zásoby jsou údajně největší na světě právě v USA. Mexický záliv bude nazván Americkým zálivem a začne éra vrtání a těžení. Doprovázeno opět velkým potleskem. Podle komentátora Jefima Fištejna se to nebude líbit Rusku, protože tím klesne jeho exportní prostor. Obávám se, že nikoliv, protože Rusko bude dodávat vždy za levnější peníz než USA. Biden a Harrisová seděli a koukali.

Mír v Gaze – Příměří v Gaze je významným začátkem mírového plánu USA pro všechny velké světové vojenské konflikty. Ohromný aplaus v sále. Biden a Harrisová vstali a tleskali. Oni si totiž chtěli příměří v Gaze vzít jako svůj úspěch, i když konečnou verzi příměří schválil Izrael teprve po výhrůžkách mimořádného vyslance Trumpa.

Gender - muž a žena. Ohromný aplaus. Biden a Harrisová seděli a koukali.

Ukrajina – nic.

Panama – Panamský průplav se stává rejdištěm čínského vlivu a tomu se musí zabránit – ohromný aplaus. Biden a Harrisová seděli a koukali.

Grónsko, Kanada – nic.

Konec cenzury na internetu – Trump oznámil konec cenzury na webových sítích, ostatně tak zvaný „fact-checking“ zrušili šéfové sociálních sítí v USA ještě před nástupem Trumpa do úřadu. A Tik-Tok dostane od Trumpa povolení, pokud jeho užívání nebude bezpečnostní hrozbou pro USA. A všichni američtí hráči v tomto byznysu Muskem počínaje a Bezosem konče byli neustále zabíráni a jsou dnes údajně největšími kamarády Trumpa.

Tolik k projevu.

Pozvaní hosté z Evropy na inauguraci byli podle ČT z pravicových či „krajně pravicových“ kruhů. Italská premiérka již ostatně není u nás takto pojímána, strůjce Brexitu Nigel Farage je stále „krajní pravičák“. Televizní kamery pak sledovali před zahájením procesu inaugurace zejména osobnosti z amerického byznysu, které Trumpa finančně podpořili.

Závěr: Ještě na počátku loňské kampaně před americkými prezidentskými volbami bylo jasné, že Trump je zločinec a Biden je naší nadějí na pokračování záchrany klimatu. Postupně, nejvíce po atentátu na Trumpa, se komentáře měnili a dávali Trumpovi určitou šanci na výhru. Stále ale podle „znalců“ a „expertů“ Biden a poté Harrisová vedla. Vystřízlivění přišlo při sčítání hlasů a poté počet negativních komentářů vůči Trumpovi klesl na naprosté minimum. Velkou roli také hrála změna v postoji Trumpa k Ukrajině. Nejprve byl Trump líčen jako mizera, který Ukrajinu prodá za pár šestáků a dnes je líčen jako ten, který „spravedlivý mír“ zajistí. To tvrdí dokonce i Ukrajina.

Aby bylo jasno – Trump reprezentuje hodnoty, které bychom měli na Západě obecně ctít. Nelze jednat se státy BRICS či jen s Čínou či jen Ruskem z pozice slabocha. Bidenova administrativa však právě tomu nahrála a Rusko Bidena vyhodnotilo jako ideálního proto, aby se vypořádalo s odbojnou Ukrajinou. Západ musí mít včele člověka, který ještě stále umí dělat politiku z pozice síly. To nevylučuje, že nerespektuje věci, které musí brát úvahu, tj. že BRICS je dnes sdružení států, které reprezentuje bezmála polovinu populace Země. Včerejší Trumpovi odpůrci teď budou čekat, co fakticky udělá. Uvidíme.