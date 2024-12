Hunter nevinen, na řadě je Trump

Prezident Joe Biden omilostnil svého syna Huntera. Využil tak své právo milosti, která je v daném případě „naprosto v pořádku“

Dosluhující americký prezident Joe Biden v neděli omilostnil svého syna Huntera v případech nelegálního získání zbraně a daňových deliktů. Agentura AP v noci na pondělí poznamenala, že Biden v minulosti slíbil, že zvláštní pravomoci ve prospěch své rodiny nepoužije. Biden v oznámení řekl, že dodržel slib nezasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti.

„Nikdo soudný, kde se podívá na fakta Hunterova případu, nemůže dospět k jinému závěru, než je ten, že Hunter byl vybrán jen kvůli tomu, že je to můj syn,“ dodal.Soudní porota letos v červnu shledala Bidena mladšího vinným ve třech bodech obžaloby, mimo jiné z toho, že na podzim roku 2018 v dotazníku zatajil užívání drog, aby si mohl pořídit revolver, který posléze nelegálně vlastnil několik dní.

V případě procesu, v němž byl obžalován z několika daňových deliktů, letos v září učinil neobvyklý právní manévr, který umožňuje zachovat nevinnost při přijímání dohody o vině a trestu, což může vést ke snížení trestu a urychlení soudu. Konkrétně souhlasil s přijetím trestu, zároveň ale trval na své nevině.

Joe Biden tak nejen že nedodržel slib, že tento „manévr“ nepoužije ve prospěch svého syna, ale projevil naprosto „jasný“ postoj, že stíhání jeho syna bylo „zcela účelové“ právě proto, že je synem prezidenta.

Tomu tak z cela jistě bylo, nicméně musíme vzít v potaz soudní mašinerii v případu kauzy úplatku Donalda Trumpa pornoherečce za „mlčení“ – mimochodem vyplaceno dostala údajně až asi rok po volbách a dosednutí Trumpa na prezidentský stolec. Tím Trump rozhodně volby neovlivnil. A následovaly další kauzy Trumpa, který byl stíhán za daňové podvody atd.

První trestní proces s exprezidentem v dějinách USA ve středu dospěl do své poslední fáze. Dvanáctičlenná porota se u soudu na Manhattanu začala radit o verdiktu nad Donaldem Trumpem v kauze údajného falšování finančních dokumentů. O osudu obžalovaného, který letos znovu kandiduje na prezidenta, se může rozhodovat hodiny, ale také týdny.

Právě tato kauza a odsouzení v případu pornoherečky měla pomoci Joe Bidenovi k obhájení svého mandátu. Pak však musel na nátlak svého okolí kampaň ukončit a jeho nástupkyně Kamala Harrisová začala o svém soupeři hovořit jako o trestaném zločinci a stejně jí to nepomohlo. V tomto případě dali „milost“ Trumpovi jeho voliči. Ti vesměs považovali jeho stíhání za stejně účelové jako demokraté při posuzování kauzy Huntera Bidena. Jak demokraté, tak republikáni stíháním exponovaných osobností naplno zapojili soudní systém USA do volební kampaně.

I u nás máme podobný případ. Kdo by se zajímal o „Čapí hnízdo“, kdyby v něm nefiguroval Andrej Babiš. I ten nějak vyšuměl, ale po česku a bez milosti prezidenta.

EU je stále více v nejistotách, co přinese Trumpův oficiální návrat do úřadu. Spekuluje se o Ukrajině, clech, klimapolitice. Zdá se, že EU obchází strašidlo „trumpismu“. A je to vlastně s podivem, protože pokud se EU obává toho, co Trump učiní, dělá to z EU skutečně jenom uzlíček nervů, který není třeba brát v mezinárodní politice vážně.