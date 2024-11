Harrisová je už odepsaná?!

Porážka Kamaly Harrisové progresivní síly nejen v USA těžce zklamala. A už se po ní média vezou nebo vydávají naprosto směšný „odkaz“ její politiky.

V den voleb se ukázala Kamala Harrisová na televizních obrazovkách a měla si údajně telefonovat s někým, kdo jí volil. Pak však na síti začalo kolovat toto video s tím, že si s nikým telefonovat nemohla, protože měla zapnutou kameru. Mezitím se na sítích rozšířilo video, na kterém Harrisová podle svých kritiků ještě ve volebním štábu falšovala hovor s podporovatelem. Když totiž na chvíli dala mobil od ucha a ukázala jeho obrazovku, byla na něm vidět místo telefonického hovoru zapnutá kamera ukazující právě Harrisovou. Na některých telefonech je přitom možné mít zapnutou kameru a zároveň telefonovat.

Prostě „falešná“ Harrisová. Bohužel, stihne jí zřejmě stejný „osud“ jako Joea Bidena, kterého média až do diskuse s Donaldem Trumpem obdivovala, a poté z něho udělala dementního starce. Progresivisté to prostě dokáží. Nejprve se dlouho lže a pak se lže naprosto jinak.

A doslova k „popukání“ je další mediální „zpráva“. Volby prohrála. Podobu politické módy ale Kamala Harrisová ovlivnila navždy a na tento titulek navazuje: „Symbolický a silný outfit! Styl bourající stereotypy! Móda hodna prezidentky!“ I to byly titulky článků, které po dobu kampaně analyzovaly garderobu demokratické kandidátky na prezidentku USA. Vybraný módní styl sice Kamale Harrisové do Bílého domu nepomohl, její stylové volby se ale navždy zapíší jako důležitá módní inspirace pro ženy cílevědomé, ženy sebevědomé. Za co máme být Kamale vděčni? A kdo jí byl inspirací?

Toto je doslova „šokující“ odkaz Harrisové. Naše média ostatně tímto způsobem komentují i oblékání prezidenta a jeho ženy. O co „standardnější“ jsou projevy prezidenta, o to „překvapivější“ mají být jeho a její „outfity“. Eva Pavlová jako módní ikona. Šatník jí bude zářit barvami, řekla její stylistka

Tyto zprávy mají „zastínit“ například i to, že si „řekla“ o sto tisíc korun měsíčně na svou aktivitu po boku svého manžela. Bylo to natolik „zábavné“, že to nakonec skončilo tak, že bude čerpat z peněz svého manžela.

Tyto zprávy mají jedno společné. Naše média nezajímají outfity našich „nepřátel“. Nikdo se nezajímá, v čem vystupuje Viktor Orbán nebo Robert Fico (například). Jako ikony módy jsou nám podsouvány osoby či osobnosti se „správnými“ názory (i když mlčí jako hrob).

Přesto by nás přeci mnohem více než to, v čem který politik či politička chodí, mělo zajímat, co říká a co podporuje. Nestačím se ostatně divit náhlému „prozření“ médií, která náhle vědí, proč Harrisová volby prohrála. Nejde mi o objektivní komentáře těch, co na chyby kampaně Harrisové upozorňovaly během kampaně. Jde mi právě a jenom o ony „konjukturalisty“, kteří po porážce „správně prozřeli“.

Ostatně, Harrisová o své politice v hospodářské oblasti neřekla skoro nic. Nebude ta její porážka souviset právě s tímto „jevem“.