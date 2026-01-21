Grónsko – ve vzduchu prý visí sama existence NATO
Donald Trump dokázal za rok od své inaugurace na druhé období svého mandátu zcela přepsat světové trendy. Z neschopné „Ameriky“ pod bývalou administrativou Joea Bidena vytvořil opět zdání toho, že jsou USA „četníkem světa“. A zejména evropští politici na čele s Francií, Německem i Velkou Británií jsou náhle „v šoku“. V Dánsku, které se o „svůj“ ostrov staralo prostřednictvím samosprávy Grónska, se náhle ozývají hlasy, že by Dánsko přišlo o 98 % svého území a že pokud USA obsadí Grónsko, vypukne válka. Dánský poslanec Rasmus Jarlov prohlásil, že pokud Spojené státy zahájí invazi do Grónska, propukne válka, protože Dánsko bude ostrov bránit. Uvedl to s tím, že Kodaň má povinnost bránit své území a desítky tisíc Gróňanů, kteří na ostrově žijí. Jarlov to uvedl v rozhovoru pro americkou stanici CNN.
Obávám se, že by Dánsku ve válce s USA NATO nepomohlo. Mimochodem, ihned, jak Trump oznámil cla proti osmi státům, které „zdržují“ předání Grónska do správy USA, a bylo tam i Německo, byly podle kusých zpráv němečtí vojáci (bylo jich asi 15) z Grónska staženi. Německo jako první z evropských zemí, které poslaly své vojenské jednotky do Grónska, v neděli stáhlo 15 vojáků ze země. Podle vedení bylo důvodem dokončení průzkumu. Odborníci ale spekulují o možné reakci na nová cla, kterými několika evropským státům pohrozil americký prezident Donald Trump.
Právě tak se chovají evropské státy i v největší válce na evropském území od konce druhé světové války – na Ukrajině. Státy jako Francie či Velká Británie oznamují, kolik že vojáků NATO na Ukrajinu pošle „po uzavření mírové dohody“, ale nic se samozřejmě neděje. Rusko žádnou dohodu s tímto bodem samozřejmě nepodepíše a pokračuje tak naprostá vojenská převaha Ruska, které se soustředilo na likvidaci ukrajinské energetiky. Kvůli ruským útokům jsou dnes statisíce ukrajinských rodin bez elektřiny a tepla. Po posledním mohutném ruském útoku na Kyjev je milion domácností bez elektrické energie, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Život ve městě se změnil v trýzeň: v lednu metropoli opustilo kolem 600 tisíc lidí, upozornil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Kritická situace se nevyhýbá nikomu – bez dodávek elektřiny, tepla i vody je i budova ukrajinského parlamentu. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha prohlásil, že Ukrajina potřebuje naléhavou pomoc v energetice a protivzdušné obraně.
Poté, co se kolem konce roku 2025 stále častěji psalo o „nadějných vyhlídkách na konec války na Ukrajině“, je opět „ticho po pěšině“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl zajet na ekonomické fórum do Davosu k jednání s Donaldem Trumpem, ale cestu zatím zrušil. Přijel by jenom tehdy, pokud by s ním Trump podepsal dohodu o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Ale to se prý nechystá. Zato se rozjela akce „Mírová rada“ pod vůdcovstvím USA, do které už se přihlásilo „Orbánovo“ Maďarsko, „komunistický“ Vietnam, nyní i „Lukašenkovo“ Bělorusko, o členství má údajně zájem i Rusko (“zvažuje“). Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov pak Evropě vzkázal, že Krym je pro Rusko to samé, co Grónsko pro USA. Krym je pro bezpečnost Ruska stejně důležitý jako Grónsko pro USA, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala ukrajinský Krym v roce 2014. Šéf ruské diplomacie na tiskové konferenci v Moskvě zároveň řekl, že Washington ví, že Rusko nemá v plánu převzít nad Grónskem kontrolu.
Jakmile se tedy jeví USA z pohledu Evropy a EU zvláště jako „nespolehlivý“ partner a zaznívají zejména z Francie „tvrdá“ slova na adresu Trumpa, začíná se hovořit o nové vojenské alianci evropských států a Ukrajiny. Spor evropských lídrů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem kvůli Grónsku může podle některých skončit i zánikem Severoatlantické aliance NATO. Část představitelů se domnívá, že Spojené státy americké již nejsou spolehlivým spojencem, a tak je nutné do budoucna vytvořit nová spojenectví. Uvažují například o Ukrajině. Evropští úředníci v zákulisí podle Politico popisují snahy Donalda Trumpa o anexi Grónska za šílené. Předpokládají, že americký prezident po úspěšné vojenské operaci ve Venezuele zůstal ve válečném režimu. Zároveň se domnívají, že si za vyhrožování represivními cly vůči komukoliv, kdo se mu pokusí zabránit v získání arktického ostrova, zaslouží nejtvrdší evropskou odpověď. Rozchod je prý nevyhnutelný. Tolik vždy „dobře informované“ Politico. A probudila se i Ursula von der Leyenová a slibuje „obrovské investice v Grónsku“. K tomu bylo nutné vyhrožování ze strany USA anexí Grónska?
Svět se skutečně za rok od nástupu Trumpa do úřadu změnil tak, jak někdy za desetiletí. Obávám se, že USA Grónsko převezmou ať už bude Evropa či EU speciálně protestovat. Řada států EU prostě nebude mít zájem o válku s USA a žádné jednotné stanovisko nebude podobně jako není jednotné stanovisko EU k válce na Ukrajině. A „proruské“ státy EU budou „překvapivě“ i „proamerické“. A to jsme ještě vůbec „nezabrousili“ na Blízký východ, kde to po americkém „řádění“ vypadá velmi podobně, pouze se Izrael snaží být hodným spojencem i když se v Gaze i třeba v Sýrii dějí masakry odpůrců islamistů. USA jsou dnes skutečně opět jedničkou mezi velmocemi, co se „akční“ povahy týče. Zato Čína pracuje mnohem méně pro titulky novin, zato s mnohem větších vytrvalostí na ovládnutí světa, kterému se kdysi říkávalo „rozvojový“ a kam možná bude za „chvilku“ patřit i zchudlá Evropa.
Jan Bartoň
Martin Kupka nový šéfem ODS, aneb nic nového pod Sluncem
Martin Kupka, dlouholetý místopředseda ODS, se stal novým předsedou ODS poté, co bývalý předseda ODS Petr Fiala svou funkci po prohraných volbách složil. Je to sázka na jistou a zavedenou politiku?
Jan Bartoň
Rozpočet 2026 – selhání Národní rozpočtové rady
Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl vytváří „ústupovou“ cestu pro svou podporu bývalé vládě Petra Fialy. A nepočíná si dobře, natož rozumně.
Jan Bartoň
Jak budou dějiny hodnotit Trumpa, Putina a Zelenského?
Vzhledem k tomu, co se dnes děje ve světě, je dle mého názoru „pravý čas“ na zamyšlení, jak se zapíšou Donald Trump, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj do historie svých států.
Jan Bartoň
Ukrajina: Má Turek pravdu nebo ne?
Filip Turek, budoucí vládní zmocněnec pro „Grýndýl“ alias nejmenovaný ministr životního prostředí, má podle komentáře Marka Hudemy s Ukrajinou „pravdu“. Ale nějak to celé nesedí.
Jan Bartoň
Západu (ne)hrozí válka, ale rozklad systému ano
Pan Pavel Rudolf napsal velmi podnětný článek o tom, že nám sice možná nehrozí válka s Ruskem, ale „únava a rozklad důvěry“. Obávám se, že hrozí rozklad Západu jako „strážce demokracie“.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok
Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost...
Hurá do lavic! Školy zapisují budoucí žáčky
Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V...
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu
Kvůli netěsnosti na potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé...
Hasiči v úterý vyjížděli k požáru chalupy v Benecku, jeden člověk se zranil
Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli od pondělí už k druhému požáru chalupy, v pondělí zasahovali v...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 2881
- Celková karma 25,78
- Průměrná čtenost 1977x