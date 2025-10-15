Gaza: Komentář a zprávy se „poněkud rozcházejí“
Komentář Milana Vodičky je nazván ANALÝZA: Blízký východ jako po hurikánu. Vše je jinak a Evropa je úplně mimo
Souhlasím s tím, že Evropa je úplně mimo. To se potvrzuje nejen při řešení války na Blízkém východě, ale i na Ukrajině. Jinak je však komentář psaný tak, jako by se vše zázračně vyřešilo, arabské státy spolupracují s Izraelem proti Íránu a Hamás to má spočítané. Vybírám toto:
O víkendu zveřejnil Washington Post pozoruhodný článek „z tajných sejfů“, jak zatímco běžela brutální válka v Gaze a v Evropě se mávalo vlajkami za Palestinu a fackovali se i stříleli Židé, arabské země tajně rozšiřovaly vojenskou spolupráci s Izraelem.
To vše v době, kdy Španělé oznámili zákaz vývozu vojenského materiálu do Izraele a britská Královská vysoká škola obranných studií, jedna z nejdůležitějších vojenských akademií v zemi, si zakázala přijímat Izraelce ke studiu.
Takže Evropané se distancovali od Izraele, klíčové arabské země se s ním scházely na vojenských základnách u sebe či v USA. Pikantní bylo, že na programu jednoho semináře, který se konal letos v lednu, se účastníci dozvěděli například nejnovější zkušenosti a taktické postupy proti hrozbě z podzemních tunelů. Tedy jak je vyhledat a efektivně zničit.
Co „čert nechtěl“, shodou okolností se na iDnes.cz objevil i článek o něčem zcela jiném. Popravy, boje v ulicích. Hamás začal „čistit“ Gazu, má zelenou od Trumpa
Video na sociálních sítích ukazuje několik maskovaných ozbrojenců, z nichž někteří na sobě měli zelené čelenky podobné těm, které nosí členové Hamásu. Muži ozbrojení samopaly nutí sedm mužů pokleknout. Následně je zastřelí. Lidé přihlížející popravě provolávali „Alláhu Akbar“ (Bůh je velký) a zabité muže nazývali „kolaboranty“.
Hamás již dříve veřejně popravoval v ulicích. Minulý měsíc zabil tři muže, které podezíral ze spolupráce s Izraelem. Během víkendu se objevilo video ozbrojence střílejícího muže do nohy – jde o trest užívaný Hamásem k označení „zrádců“ spolupracujících s Izraelem, uvádí portál The Times of Israel…..
Šéf Bílého domu naznačil, že v rámci uzavření dohody Hamás dostal zelenou, aby v Pásmu Gazy prováděl své bezpečnostní akce. Ty jsou často mířené na rivaly, které skupina označuje za zločince. „Chtějí tyto problémy vyřešit a otevřeně o tom mluví, a my jsme jim na určitou dobu dali souhlas,“ řekl Trump na otázku, zda Hamás vede s ostatními palestinskými milicemi boje.
Takto se chovají „mrtvé“ milice Hamásu?
Aby bylo jasno. Donaldu Trumpovi se podařil skutečný skvělý tah a doslova dotlačil Izrael a Hamás k dohodě o příměří. O žádných deportacích Palestinců se už nemluví. Zato se ví, že Turecko vetovalo návrh, aby se jednání v Egyptě zúčastnil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izrael tak sice vyhlašuje vítězství na celé čáře, o vítězství ale hovoří i Hamás a realita je tedy taková, že jak Izrael, tak Hamás musely učinit bolestné ústupky. O tom, zda současné příměří vydrží a bude z něho trvalý mír, se vedou diskuse. A pro nepamětníky doporučuji přečíst i pojednání o vzniku státu Izrael po II. světové válce a o guerillové válce, kterou vedli židovské odbojové skupiny proti Velké Británii před i za II. světové války. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo teror. Stát Izrael vznikl z násilí, podobnou cestu teď zkoušejí Palestinci
Autor komentář začíná takto: V úterý tomu byly přesně dva roky, co proběhl brutální noční útok Hamásu na bezbranné židovské obyvatelstvo, při kterém bylo zabito 1195 lidí a dalších 251 osob uneseno. Izraelci na tento zákeřný útok odpověděli s nebývalou tvrdostí. Jako kdyby zapomněli, že i Stát Izrael se zrodil právě v krvi a teroru.
Nemalujme si proto vzdušné zámky o jediné spravedlnosti. Musíme stále počítat s tím, že palestinští Arabové budou ve své většině stát Izrael vždy považovat za svého nepřítele. Trump udělal co reálně mohl a za to mu lze jenom poděkovat. A nyní ho zase čeká Ukrajina?!
Jan Bartoň
Nesmazaný svět Filipa Turka
Pod titulkem „Odhalujeme smazaný svět Filipa Turka“ uveřejnil Deník N článek, který označuje Filipa Turka jako příznivce rasismu, a to na základě jeho statusů na sociálních sítích z minulosti.
Jan Bartoň
Fiala prohrál, a to je vše
Dramatická změna, jak jí ohlašují některé titulky, je daleko od reality. Koalice SPOLU podle předpokladů prohrála a její porážka je milosrdnější, než se nakonec předpokládalo.
Jan Bartoň
Spojenci půjdou přes nás na Rusy
Přečetl jsem si víceméně konsternovaně názory našeho „experta“ na válku s Ruskem a také jsem „zabloudil“ do názorů čtenářů. Žijeme de facto v době válečných příprav s tím, že jaderné zbraně „neexistují“.
Jan Bartoň
Jak jsem si udělal dotazník koho volit a jak to dopadlo
Několikrát jsem v průběhu letošní kampaně udělal průzkum koho volit v nadcházejících volbách a vyplnil testy krátké i dlouhé. Byl jsem z výsledku doslova „v šoku“.
Jan Bartoň
Ukrajina: Trump rezignoval na Nobelovku?
Americký prezident Donald Trump se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a akceptoval jeho vizi porážky Ruska. Rusko je „papírový tygr“.
