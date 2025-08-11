Gaza a Ukrajina – nic nejde podle „plánu“?
Plánované setkání ruského a amerického prezidenta na Aljašce je předmětem zásadních stanovisek řady špičkových politiků EU. To, co bylo o této schůzce oznámeno – mimo jiné „řešení války na Ukrajině“, vzbudilo velkou nevoli ve státech EU. Ukrajina by se jednání měla podle EU nejen zúčastnit, ale i rozhodnout o všech záležitostech, které se dotýkají budoucího uspořádání rusko-ukrajinských vztahů včetně hranic.
Velmi mě „překvapily“ komentáře, které jednání amerického poradce pro Ukrajinu Steve Witkoffa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem označily jako „zmatečné“. Witkoff si totiž údajně nevzal svého tlumočníka a „nepochopil“, co po něm Putin žádá. Zvláštní zmocněnec Donalda Trumpa Steve Witkoff údajně špatně porozuměl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a vyložil si jeho požadavky stažení ukrajinských vojáků jako ústupky Moskvy ochotné stáhnout svá vojska. Tvrdí to německý deník Bild. Evropané údajně vyjadřovali zmatení z toho, co přesně Putin nabízí a požaduje.
Jak tvrdí tato média, Witkoff údajně souhlasil s tím, že se Rusko stáhne z oblastí mimo Donbas a ve skutečnosti mu Putin řekl, že se z těchto oblastí stáhne Ukrajina. Takovou to „minelu“ může vymyslet zřejmě skutečně jenom Bild . Nicméně, tato verze jednání „hloupého“ Witkoffa, který „ničemu nerozumí“, byla i u nás hojně citována.
Americký prezident Donald Trump prý stále uvažuje o tom, že na Aljašku bude pozván i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O tom velmi pochybuji, neboť si osobně nedokážu představit, že by Zelenskyj asistoval jednání, které by de facto potvrdilo územní ztráty Ukrajiny výměnou za mír. A generální tajemník NATO ,který v zásadě plně podporuje Trumpovu politiku, už připouští, že se o územních ztrátách Ukrajiny bude jednat. Při jednáních o mírovém řešení rusko-ukrajinské války bude jen těžko možné se vyhnout otázce budoucnosti ukrajinských území nyní ovládaných Ruskem. V rozhovoru s americkou stanicí ABC to podle agentury DPA uvedl generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Rusko ovládá přibližně pětinu rozlohy. Podle Rutteho je důležité rozlišovat mezi faktickým a právním uznáním ruské kontroly nad částí ukrajinského území. Možná dohoda by mohla například konstatovat, že Rusko fakticky určitá území ovládá, aniž by tato kontrola byla uznána právně. Jako příklad uvedl celá desetiletí trvající postoj Západu k sovětské okupaci pobaltských států.
Četl jsem také o tom, že Trump hovořil o desetiletích, kdy by Rusko okupovalo ukrajinské území „de facto“, ale Západ by to právně neuznal. Je to takové „dočasné“ řešení, které známe z dohody o „dočasném pobytu sovětských vojsk v Československu“ po roce 1968. Tehdy jsme tomu říkávali toto: Dočasno rovná se jeden furt!
To při řešení situace v pásmu Gaza je Západ, alespoň ten, který se tváří jako „progresivní“, přesvědčen o tom, že právní uznání Palestiny je „jediným možným řešením krize“. Podporu uznání státu Palestina již vyjádřila kromě Německa, Francie a Velké Británie i Kanada a Austrálie. Izraelský kabinet naopak rozhodl o úplné okupaci centrální části Gazy, a to se setkalo se zásadní kritikou výše uvedených států. I tady se tedy budou podle některých politiků „přepisovat hranice“, tentokrát v neprospěch prozápadně orientovaného Izraele. Austrálie uzná Palestinu jako samostatný stát, uvedl premiér země Anthony Albanese. Takzvané dvoustátní řešení – které předpokládá, že vedle židovského státu vznikne také stát palestinský – podle něj dává největší naděje na trvalý mír na Blízkém východě. Informovaly o tom světové agentury. Úmysl uznat Stát Palestina v uplynulých týdnech oznámila řada dalších zemí.
Netvrdím, že současná izraelská politika je ideální a správná, protože zničit Hamás je neuskutečnitelné. Ta nenávist obyvatel Gazy ke státu Izrael nyní ještě zvýšená hladomorem existuje a bude trvat. Nicméně, dvoustátní řešení je hloupost podobná rozdělení britské kolonie Indie na Indii a Pákistán. I po letech se tyto státy občas střetávají vojensky, viz nedávná střelba v Kašmíru.
Americký prezident byl patronem mírové smlouvy mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Údajně mu jde o to, aby získal Nobelovu cenu míru. I to se v médiích dennodenně probírá. Nebylo by skutečně lepší, aby konflikt na Ukrajině i v Gaze skončil- minimálně ono zabíjení?
Jan Bartoň
Předvolební sliby jsou vždycky „lákavé“
Vracím se k předvolebním slibům z roku 2021. Ukazuje se, že sliby se krásně prezentují a realita je pak poněkud „skromnější“.
Jan Bartoň
Eva Decroix = -160000 Kč
Už jsem nevěřil, že lze o bitcoinové kauze napsat něco neotřelého a nového. Ale jak čas běží, je stále co „obdivovat“.
Jan Bartoň
Západ má ve válkách několik měřítek
Válka na Ukrajině a v pásmu Gazy dokumentuje, že země Západu mají minimálně dvě měřítka k válečným krizím. Vítězí spíše nerozhodnost a pesimismus.
Jan Bartoň
Rusko – sankce bolí, ale ..
Pan Michal Pánek ve svém komentáři tvrdí, že sankce proti Rusku fungují a jeho ekonomika se hroutí- je katastrofální.
Jan Bartoň
Bitcoinová kauza – poradce, co „doporadcoval“! (s dodatkem)
Naprosto skandální kauza přijetí bitcoinového „daru“ pokračuje tím samým stylem. Ten, kdo měl onu kauzu údajně dozorovat, je na „vlastní žádost“ odejit.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
V Česku propukla nezvykle silná vlna žloutenky A, případů je nejvíce za 15 let
Lékaři zachytili letos do konce července v Česku více než 1000 případů žloutenky typu A. Jde o...
Zabavené zlato za 43 milionů. Stát vydraží přes dva tisíce šperků
Finanční úřad v Praze na konci srpna vydraží přes dva tisíce zlatých šperků. Celkem půjde o 15...
Izrael zabil v Gaze pět novinářů Al-Džazíry. Byl mezi nimi člen Hamásu, hájí se
Nedělní izraelský úder nedaleko nemocnice Šífa ve městě Gaza zabil pět novinářů katarské televize...
Vražda na privátu a posypání žíravinou. Případ míří k soudu, muže viní z dalšího zločinu
Kriminalisté ukončili vyšetřování listopadové vraždy Číňanky v panelovém domě na Novém Hradci...
- Počet článků 2828
- Celková karma 26,54
- Průměrná čtenost 1992x