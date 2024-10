Francie je mimořádně „pružnou“ zemí, co se ovlivňování mezinárodní politiky týče. Izrael vyzývá k příměří a Ukrajinu podporuje proti Rusku, peníze jsou ale rozhodující.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu vyzval k zastavení dodávek zbraní Izraeli, který čelí kritice ze strany několika zemí kvůli způsobu, jakým vede odvetné operace proti palestinskému hnutí Hamás v Pásmu Gazy. Uvedl to server Times of Israel. Macron zdůraznil, že ve válce by měla být prioritou snaha o nalezení politických řešení. Proto vyzval k tomu, aby „přestaly dodávky zbraní pro boj v Pásmu Gazy.“ V rozhovoru pro rozhlasovou stanici France Inter dodal, že Francie Izraeli žádné zbraně nedodává.

Je zajímavé, že tuto zprávu nepřevzaly naše hlavní mainstreamové zpravodajské weby, a tak je to zatím jakási „poloutajená“ zpráva. Něco ve stylu odměny pro manželku našeho prezidenta, na kterou upozornil bulvární Blesk a teprve poté se o tom začala rozepisovat, a to velmi pozitivně, mainstreamová média.

Macron je ve vztahu k válce v Izraeli ve velmi nekomfortní pozici. Díky migraci a z velké části ilegální, žije ve Francii již významné množství muslimů, kteří straní Palestincům a Francie se tak staví do role zastánce příměří. USA s Joem Bidenem sice také vyzývají k příměří a k tomu, aby konflikt na Blízkém východě dále neeskaloval, Američané však mají na Blízkém východě své dlouhodobé strategické zájmy a podpora Izraele jim zajišťuje kontrolu nad celým teritoriem. Izrael je vybaven takovými prostředky, které dokáží zlikvidovat nepřátele Izraele v okruhu tisíců kilometrů. Nyní se ostatně řeší, jak odpoví Izrael na ostřelování svého území Íránem a ministr obrany státu Izrael má navštívit USA ke „konzultacím“.

Zatímco se Macron snaží o příměří na Blízkém východě, zcela opačný postoj zaujímá k ruské invazi na Ukrajinu. Tady dodržuje strategii Západu o tom, že si o případném příměří rozhodne Ukrajina sama. Naopak, ty státy, které jsou formálně západními, ale navrhují zastavení války a příměří, jako například Slovensko nebo Maďarsko, jsou mediálně zařazeny do „proputinovské kliky“ a jsou i tací „admirálové“, kteří navrhují jejich vyloučení minimálně z EU.

O tom, jak je protiruská politika „děravá“, však svědčí další zprávy kolem Ukrajiny. Belgická ministryně pro energetiku Tinne Van der Straeten uvedla, že počet tankerů s ruským zkapalněným plynem LNG v přístavu v Rotterdamu se za dva roky zdvojnásobil a volá po celoevropském zákazu importu z Ruska. Dovoz plynu na rozdíl od ropy v EU zakázán není a podle analytika společnosti XTB Jiřího Tylečka ho obchodníci nakupují prostě proto, že je levnější než z jiných oblastí. „Nejde už o to, že by byl plynu nedostatek, ale členským zemím Unie se nelíbí, že plyn ze Západu je dražší,“ řekl Novinkám. „Francie je nyní největším importérem ruského LNG a dovoz znásobila. Zdůvodnění, že ho nelze nahradit, je nesmyslné. V případě LNG je diverzifikace velmi jednoduchá a vše je pouze otázkou ceny,“ řekl Novinkám Gavor.

V této souvislosti se média zmiňují o tom, že zatímco bývalá východní Evropa se snaží od ruského plynu až na výjimky odstřihnout bez ohledu na cenu, západní Evropa na čele s Francií sice vede krásné řeči o podpoře Ukrajiny, ale peníze jsou tu „až na prvním místě“.