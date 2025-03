Fialova sázka na BEZPEČNOST

Petr Fiala v kampani před volbami do poslanecké sněmovny sází na BEZPEČNOST podobně, jako na ní sázel i kandidát na německého kancléře Friedrich Merz.

Ačkoliv se ještě nezná přesné datum voleb do poslanecké sněmovny, strany a hnutí již plně rozjely svou předvolební kampaň. Hnutí ANO sází na „nejhoršího premiéra na světě“, zatímco koalice SPOLU sází na slogan „Babiš podporuje Putina“. Zatímco prezident Miloš Zeman vyhlásil termín voleb v roce 2021 ve vyhlášce ze dne 31.12.2020, tj. s více jak devítiměsíčním předstihem, prezident Petr Pavel oznámil, že termín voleb v letošním roce vyhlásí až v polovině letošního roku. Vyhlášení termínu voleb má i velmi praktický dopad. Od data vyhlášení voleb se totiž počítají náklady stran a hnutí do volebních nákladů a ty jsou limitované. Pokud tedy dnes probíhá předvolební kampaň de facto, de jure neprobíhá a strany a hnutí mohou vesele utrácet, aniž by jim hrozilo překročení finančního limitu na volby.

K Fialově sázce na bezpečnost a tvrdé kritiky Babiše jako „spojence Putina“ lze jednoznačně vytušit letošní směr předvolební kampaně, která se zaměří ze strany vládních stran na zvyšování výdajů na obranu. Sleduje se tak podobný trend jako v Německu. Ostatně, budoucí kancléř Merz se mnohokrát vyslovil pro mnohem větší zapojení německých raketových zásob do války na Ukrajině, zatímco dosavadní kancléř Olaf Scholz se bránil dodávkám raketových systému s delším doletem pro ukrajinskou armádu. Merz možná i díky této politice volby vyhrál, nicméně je otázkou, zda jeho voliči právě toto akcentovali. Mnohem více rezonovala v německých volbách otázka zločinů spáchaných imigranty a podle všeho se zdá, že imigrace a její dopad bude největším oříškem při vytvoření tak zvané „velké kolice CDU/CSU a SPD“.

Konflikt na Ukrajině mezitím dospěl do stadia, v níž se americká diplomacie snaží Rusko s Ukrajinou přivést k „rozumu“. Dohoda o obnovení volné plavby v Černém moři by mohla být první vlaštovkou tohoto snažení. Nicméně, podle Ruska je naplnění této dohody vázané na zrušení sankcí ze strany USA na export ruského obilí a potravinářského průmyslu a zrušení sankcí na přístup k západnímu bankovnímu systému. Je významné, že se USA stávají prostředníkem dohody v tom smyslu, že jsou de facto jejím garantem. Bude proto velmi zajímavé, zda se USA podaří prosadit ruské požadavky mezi svými spojenci v NATO. Očekávám, že to bude možná těžší, než se zdá, nicméně USA by mohly za souhlas svých evropských spojenců slevit ze svých celních sazeb. Je prostě o co hrát. Ukazuje se, že USA v éře Donalda Trumpa mají obrovský zájem rozetnout spojenectví mezi Ruskem a Čínou a vidí v tomto spojenectví hlavní překážku ve své globální politice.

Zda Fialovi vyjde jeho sázka na hlavní téma podzimních voleb – bezpečnost a zbrojení – je ovšem také téma pro velkou diskusi. S velkým očekáváním se v EU připravoval velký finanční balík na pomoc Ukrajině. Měl činit 40 miliard EUR a měla na něm být „velká shoda“. Nicméně, pak se proti jeho okamžitému schválení postavilo Španělsko a Itálie. Itálie a Španělsko podle agentury Reuters daly v pondělí jasně najevo, že nejsou připraveny podpořit návrh Evropské unie na příslib vojenské pomoci Ukrajině ve výši až 40 miliard eur (přes bilion Kč). Návrh šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové počítá s tím, že každá země by přispívala podle velikosti své ekonomiky. Itálie a Španělsko s třetí a čtvrtou největší ekonomiku EU tvrdí, že je na schválení plánu brzy. A pochyby má podle agentury i Francie. Bylo to mimo jiné zdůvodňováno i tím jak dopadne jednání USA s Ruskem o ukrajinském konfliktu.

Pokud by se podařilo během tohoto roku dospět alespoň k částečným dohodám o příměří na moři a ve vzduchu (s čímž poprvé přišla Ukrajina), mohlo by to způsobit kampani SPOLU vedeném pod heslem Bezpečnost a cíleně zaměřené proti Rusku problém. Naopak. Pokud by se konflikt prohloubil a Rusko dále postupovalo, mohlo by to akcie koalice SPOLU posílit.

Byli bychom tak zřejmě svědky velmi vyostřené kampaně o dalším směřování Česka. Koalice SPOLU už připouští, že již není třeba snižovat státní dluh a je možné se po vzoru Německa více zadlužit pro bezpečnost státu, tj. pro dobro Česka je nutné zbrojit. Nejsem si ale jist, zda tato argumentace nadchne natolik, že s ní SPOLU ve volbách vyhraje. Nicméně, ve světle takovéto argumentace se může stát, že někteří voliči odpustí koalici SPOLU všechny hříchy vládnutí a „reformy“ všeho druhu za bezpečnost a protiruskou rétoriku. Protiruských a dnes už i protiamerických výkřiků je v diskusích o Ukrajině „hafo“, nicméně nejsem si jistý, zda toto je ta správná cesta k dosažení 30% hlasů ve volbách v letošním roce.