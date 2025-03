Fiala – spisovná čeština a nízká podpora

Poslední nadávka Aleny Schillerové na premiéra Petra Fialu byla na ČT široce komentována a podle koaličních politiků ukázala další dno. Je to samozřejmě hloupé, a hlavně úplně zbytečné.

„Parchant jeden. Tak on nejdřív schválí a vybubnuje výdaje na zbrojení na pět let dopředu a pak nás zve na schůzku, kde se chce, jakože bavit o financování obrany. Neuvěřitelnej manipulátor,“ řekla Schillerová ve videu, které zveřejnila na síti TikTok….“Předsedkyně poslanců ANO ztrácí nervy. Bohužel tím posouvá politickou kulturu na nové dno. Ani nadávkami a osobními urážkami ale neodvede pozornost od toho, co se znovu jasně ukázalo tento týden: hnutí ANO nezáleží na bezpečnosti naší země,“ dodal Fiala.

V této souvislosti je také potřeba zmínit plakáty s „nejhorším premiérem na světě“. „Nezapomeňte! Zdražili vám léky“ křičí z plakátu s fotografií premiéra Petra Fialy (ODS) hnutí ANO. Další reklamy sdělují, že vláda zdražila i energie, jízdné, posunula věk odchodu do důchodu a že Fiala je nejhorší premiér na světě. Antikampaní proti vládě se ANO snaží vrátit pozornost veřejnosti k domácím tématům.

V zásadě je to konfrontační kampaň, kterou dobře známe z minulosti. Dopouštěly se jí i strany vládní koalice s plakátem parodující plakát ANO – Česko, pro tebe všecko. Místo Česka stačilo napsat Rusko a místo českých vlaječek na tváři vlaječky Ruska. Rusko pro tebe všecko. Spolu rozjelo antikampaň proti hnutí ANO Souboj o křesla v evropském parlamentu se vyostřuje. Vládní koalice Spolu spustila antikampaň proti hnutí ANO, ve které vykreslují předsedu Andreje Babiš jako podporovatele Ruska. S podobnou strategií přišli i před sněmovními volbami. Tentokrát přeměnili volební heslo ANO „Česko pro tebe všecko“ na „Rusko pro tebe všecko“ a stihli si s předstihem zaregistrovat i doménu.

Takže 1:1? Možná, a přesto si dovolím k posledním výrokům na adresu premiéra Petra Fialy poznamenat několik postřehů. Kritika Fialy je v zásadě oprávněná potud, pokud se zaměříme na obsah a pomineme formu. Pan premiér hovoří skvělou spisovnou češtinou a jeho politologická profese by dokonce měla být v politice výhodou. Jenže se ukazuje, že až tak přímá úměra mezi skvělým vystupováním a podporou voličstva neexistuje.

Po covidové éře, kterou „odnesla“ vláda Andreje Babiše, protože se volby konaly po obdobích měsíce trvajících zákazů a omezování osobní svobody (tak si ostatně až na pár výjimek počínala celá EU!!), Babišova vláda volby v roce 2021 prohrála. Koalice SPOLU získala více než ANO a vytvořila vládu se stranami koalice PirSTAN. Stojí za to si zopakovat fakta, například o tom, že se nebude sahat na důchody (a přišla tak zvaná důchodová reforma), že se nebudou zvyšovat daně (a přišel daňový „balíček“) a to vše se událo zejména po volbách 2022 do senátu, takže po více než roce od voleb do poslanecké sněmovny.

Fialova vláda musela reagovat na ruskou agresi proti Ukrajině a na prudký růst cen energií. Ale volby na podzim 2022 se už konaly ve stínu ruské agrese a přesto se slibovalo stále o sto šest. Teprve po nich následoval zátah proti růstu důchodů a potom přišel onen balíček. Přišla nebývalá inflace a snížení reálných mezd a platů. To vše jistě nebylo snadné.

Nicméně, právě ono slibování nemožného i před volbami v roce 2022 bylo zřejmě tím, co voliče koalice SPOLU nejvíce znejistilo. A následoval pomalý, zato setrvalý pokles preferencí vládních stran.

Fiala nakonec „obnovil“ koalici SPOLU i pro letošní volby a tato koalice vykazuje setrvale podporu asi poloviční oproti hnutí ANO. Nicméně, útoky z ANO na Fialu nepovažuji za správnou cestu a nadávky za volantem auta už vůbec ne.

V minulých volbách propadlo asi milion hlasů voličů stranám, které nepřekročily kvorum 5 %. To se nemusí stát letos, i když stále jsou některá hnutí na hranici 5 %. ANO tak nemusí získat absolutní většinu mandátů a bude potřebovat koaličního partnera. I proto by mělo vedení ANO zvažovat s chladnou hlavou a nepouštět se do těchto konfrontačních afér. Konfrontace nepomohla v evropských volbách vládním stranám a sotva pomůže hnutí ANO na podzim.

Fiala je dnes vesměs českými voliči nepovažován za silného lídra a dokladují to právě ona procenta důvěryhodnosti. Už v roce 2023 se důvěra Fialovi „dostala“ pod 20% a tato pozice se nelepší. Střílet na nepopulárního politika těžkými kalibry nadávek je hloupé a naprosto kontraproduktivní.