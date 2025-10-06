Fiala prohrál, a to je vše
Výsledek voleb do poslanecké sněmovny nebyl ani překvapivý, ani nečekaný. Hnutí ANO vyhrálo jednoznačně a získalo ve sněmovně 80 křesel. Koalice SPOLU nakonec získala o něco více, než jí přisuzovaly i ty nejoptimističtější předvolební odhady a bude mít 52 křesel. Další strany a hnutí pak dopadly víceméně podle dlouhodobých prognóz. Jedinou výjimkou byl neúspěch hnutí STAČILO! K tomu se ještě vyjádřím níže.
Sledoval jsem sčítání hlasů a když po sečtení několika setin procenta hlasů se jako výsledek ukázalo asi 40 % pro hnutí ANO a asi 19 % pro SPOLU, bylo zřejmé, že ani Praha volební výsledek nezmění tak výrazně, aby hnutí ANO prohrálo. Nakonec se dokonce poněkud „překvapivě“ ukázalo, že koalice SPOLU získala sice méně hlasů než v roce 2021, ale rozhodně to nebyl propad nijak zásadní. Voliči tak koalici SPOLU zůstali (ubylo jich jenom o asi 4 %), ale pokud se srovnají výsledky SPOLU a PirSTAN z roku 2021 ( 43,7% ),) a SPOLU, STAN a ČPS 2025 (43,6 %), došlo „pouze“ k úbytku hlasů pro SPOLU výměnou za hlasy pro STAN a Piráty. Znovu tak lze pouze konstatovat, že voliči vládních stran vládě zůstali věrní a letošní porážka vládních stran je způsobena „jenom“ tím, že si voliči dali tentokrát pozor a neriskovali. Odpůrci vlády tentokrát vsadili na jistotu a místo volby levice (v roce 2021 to byli komunisté a sociální demokracie samostatně a letos STAČILO!) jich asi polovina přešla k hnutí ANO. Tím se stalo to, že ANO posílilo právě o tyto hlasy a částečně o hlasy směřující v roce 2021 k SPD. Propadlo tak díky hlasům pro STAČILO! pouze asi 400000 hlasů a ne milion, jako v roce 2021.
První zásadní závěr je tedy ten, že současné vládní strany získaly vlastně procenticky stejný podíl hlasů jako v roce 2021, ale díky propadnutí asi milionu hlasů pro strany, které nepřekročily kvorum 5 % v roce 2021, za tento podíl hlasů získaly 108 mandátů. V roce 2025 pak za vlastně totožný procentický výsledek získaly tyto strany jenom 92 mandátů. A, řečeno jasně a srozumitelně, vláda SPOLU a STAN (a Pirátů do jejich odchodu z vlády) nikdy nedisponovala nadpoloviční většinou hlasů voličů a získala nadpoloviční většinu v poslanecké sněmovně díky tomu, že se do sněmovny nedostala v roce 2021 levice.
Když se na obrazovce ČT24 objevil v sobotu večer premiér Petr Fiala společně s Markem Výborným a Markétou Pekarovou Adamovou, sál jejich příznivců propukl v jásot jako kdyby SPOLU vyhrálo volby. Ve skutečnosti to byl jásot lidí, kteří zřejmě nevěřili ani tomu, že se SPOLU dostane přes 20 % a byli tak „příjemně“ překvapeni. Fiala prohlásil, že mu výsledek voleb neumožní sestavit vládu 101 demokratických stran a dodal, že vládu budou sestavovat populisté a extremisté. A právě toto hodnocení jasně ukazuje, kde byly Fialovy mantinely.
Druhý zásadní závěr výsledků voleb je ten, že nadpoloviční většina voličů se neřídila tezí o tom, že hlasuje pro „populisty a extremisty“. Když bychom toto tvrzení vzali skutečně vážně, nebylo by možné vlastně žádnou srozumitelnou politiku provádět. SPD může samozřejmě v předvolební kampani hlásat, že je proti EU a bude požadovat referendum o vystoupení z této organizace. Je-li toto „extremismus“, museli bychom jako extremisty označit konzervativce ve Velké Británii, kteří referendum prosadili a pak „zírali“, když voliči o odchodu Velké Británie z EU skutečně rozhodli. Rovněž tak odmítnutí ETS2 není žádný extremismus, ale důsledek jednoduché kalkulace o kolik by se zvýšily ceny paliv a energie obecně, pokud bychom chtěli za emise kysličníku uhličitého od domácností skutečně takové peníze, které dnes stojí emisní povolenky.
Citové vydírání je podle mého názoru to nejhorší, co někteří politici koalice SPOLU stále provádějí. Senátorka Miroslava Němcová (ODS) se ostře pustila do předsedy SPD Tomia Okamury. Odkázala se na spekulace o tom, že by se Okamura mohl stát předsedou dolní komory Parlamentu. „Štítila bych se ho dotknout,“ nebrala si servítky. Okamura v reakci pro CNN Prima NEWS uvedl, jestli se „náhodou nezbláznila“. Zmínil, že se v minulosti stala kmotrou jeho knihy.
Rétorika ala Němcová jen ukazuje na to, co se v ODS stalo. I díky tomu řada známých členů ODS (Jan Zahradil a Boris Šťastný například) přešla k Motoristům sobě, aby se zbavili nálepky „rozbíječů“ ODS tak, jak je titulovala nejen Němcová, ale i současná ministryně spravedlnosti. A osud stran koalice SPOLU je samozřejmě ve hře. ODS díky koalici SPOLU zachránila lidovce a topkaře od vypadnutí ze sněmovny a zejména lidovci na kandidátkách SPOLU „přeskákali“ členy ODS na kandidátkách. Rozčilení členů ODS v Jihočeském kraji je tak pochopitelné, ale pláčem ve špatném divadle. Program SPOLU byl totiž všechno jiné než jasný a srozumitelný. Nejlepší shoda v různých předvolebních kalkulačkách se stranami koalice SPOLU byla totiž tehdy, když dotyčný odpovídal nikoliv jasně pro nebo proti, ale když zatrhával „spíše pro nebo spíše proti“. Pak mu vyšla shoda se SPOLU ke sto procentům.
Třetí zásadní závěr z voleb pro českou pravici je ten, že je nejvyšší čas opustit politiku krásných řečí spisovnou češtinou a začít znovu usilovat o voliče jasnými stanovisky ke všem současným problémům domácí i zahraniční politiky. A zdaleka nejde „jen“ o válku na Ukrajině či na Blízkém východě. Hodně voličů čeká na to, zda se česká pravice pokusí jasným způsobem definovat názor na současné vedení EU, které politikou „Zeleného údělu“ vede EU do ekonomické bezvýznamnosti. Jen tak si lze vysvětlit souhlas EU s politikou nulových cel pro zboží z USA a souhlas s celními poplatky na zboží z EU v USA a vysvětlovat to jako vytvoření „standardních“ podmínek.
Volby jsou za námi a jsem přesvědčen, že to stačilo.
Jan Bartoň
Spojenci půjdou přes nás na Rusy
Přečetl jsem si víceméně konsternovaně názory našeho „experta“ na válku s Ruskem a také jsem „zabloudil“ do názorů čtenářů. Žijeme de facto v době válečných příprav s tím, že jaderné zbraně „neexistují“.
Jan Bartoň
Jak jsem si udělal dotazník koho volit a jak to dopadlo
Několikrát jsem v průběhu letošní kampaně udělal průzkum koho volit v nadcházejících volbách a vyplnil testy krátké i dlouhé. Byl jsem z výsledku doslova „v šoku“.
Jan Bartoň
Ukrajina: Trump rezignoval na Nobelovku?
Americký prezident Donald Trump se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a akceptoval jeho vizi porážky Ruska. Rusko je „papírový tygr“.
Jan Bartoň
Německo se chystá na válku s Ruskem?
Pod bombastickým titulkem „Až tisíc raněných denně a evakuační vlaky. Německo se chystá na válku s Ruskem“ se komentují zprávy o válce NATO s Ruskem.
Jan Bartoň
Klima: Vědecký „objev“ 21. století
Podle statistik trpí většina mladých lidí nějakou psychickou poruchou díky aktuální světové situaci. A mezi vlivy se řadí i klimatická „krize“.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Gang falešných telefonických bankéřů stanul před soudem, obžalovaných je 20
Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začal projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných...
Krymem otřásla série explozí, Ukrajinci zasáhli další sklad ropy
Sledujeme online Ukrajinským ozbrojeným složkám se podařilo zasáhnout ropný sklad ve Feodosiji na Krymu. Ve skladu...
Tomio Okamura
Podnikatel, politik, neúspěšný kandidát na prezidenta České republiky, zakladatel hnutí Úsvit přímé...
ONLINE: Hřib jel na Hrad tramvají. Prezident Pavel přijme i Okamuru a Macinku
Prezident Petr Pavel dokončí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které budou zastoupeny ve...
programátor/ ERP konzultant
Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč
- Počet článků 2846
- Celková karma 26,64
- Průměrná čtenost 1986x