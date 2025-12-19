Fiala o kandidatuře na prezidenta
Aby bylo hned na začátku jasno, Petr Fiala v rozhovoru pro iDnes.cz vůbec nezmiňuje svou kandidaturu na prezidenta jako jasnou. Jen v titulku k rozhovoru, který má „přilákat“ čtenáře, je „fialovsky“ napsáno o tom, že mu „říkají, ať přemýšlím o volbě prezidenta“. Ne, on to vlastně ani nechce, ale když mu to „říkají“, tak o tom uvažuje? Tak to je celý Fiala.
Začneme tedy od konce rozhovoru:
Vidíte svoji budoucnost spíše v české, nebo evropské politice, nebo jako profesor na univerzitě? Nebo se budete podobně jako v minulosti Václav Klaus jako řadový opoziční poslanec chystat na následující prezidentskou volbu?
Ne, to mě vůbec nenapadlo, ale teď se na mě řada lidí obrací s tím, že bych měl o takové věci přemýšlet. Já o ní opravdu nepřemýšlím, uvidíme, co budoucnost přinese, ale chci dělat obě věci, chci působit na univerzitě, chci se hodně věnovat mladým lidem, ale zůstávám i v politice, budu působit jako poslanec a budu hledat způsoby a přemýšlet nad způsoby, jak nenechat tuto zemi populistům a extremistům.
Vlastně to je jakási politická „závěť“. Fiala bude přemýšlet nad tím, jak nenechat zemi „populistům a extremistům“.
Nejprve je potřeba rozklíčovat slova „populista“ a „extremista“. V podání Fialy jsou to kategorie politiků, kteří říkají to, co údajně chtějí lidi slyšet (to je onen „populismus“) a navíc mají názory, které odporují tak zvanému „evropskému proudu“ -to jsou „extremisté“. Dovedeno do důsledků je politika Fialy jakýmsi „protipólem“ populismu a extremismu. Neříká to, co chtějí lidé slyšet a souzní s Bruselem. Vlastně nesouzní, ale „moderuje“ jeho postoje. Ono se nemusí podařit ETS2 zrušit (extremismus), ale stačí ho o rok „odložit“ – fialismus. Tak nějak si to pan bývalý předseda vlády představuje.
Bohužel, tato politika je samozřejmě chybná a lze ji dokumentovat na tom, co Fiala říkával před nástupem do funkce premiéra a poté. Věřili byste, že Fiala kdysi hlásal, že nezná nic dobrého, co by přicházelo z Bruselu?. V květnu 2015, na jednom z kongresů ODS, pronesl Petr Fiala projev, v němž ostře odmítal univerzální recepty unijní politiky. „Kdekdo se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké Bruselské recepty,“ řekl tehdy a pokračoval: „Já tedy ne – na všechno má Brusel jednu odpověď. … Co funguje na národní úrovni, selhává v Bruselu.“ Dále varoval, že unie stanoví povinná procenta obnovitelných zdrojů, zakáže jadernou energii, zdraží energie — a přitom tvrdí, že tak budeme konkurenceschopní. To považoval za iluzorní: „Je to proti zdravému rozumu.“ V projevu varoval i před „iracionální realitou“, která vzniká, když se politici zavřou ve svých „klimatizovaných kancelářích“ a plánují, jak vylepšit životy, aniž by čelili reálnému světu. Srovnával evropské státy, které prý „věří v práci, vzdělání a oběti“, s českou neschopností držet krok: „Pokud se sebou rychle něco neuděláme, ujedou nám vlaky, protože jedou po rychlejších tratích, než my máme k dispozici.“
Co se s Fialou stalo? Získal moc a začal se vlísávat do bruselské politiky. „Pomohla“ mu i ruská agrese proti Ukrajině, protože se to stalo tématem číslo jedna a na „podružné“ problémy, jakým je „ujetí vlaku“, nebyl čas.
Závěr: Petr Fiala se v politice velmi dobře „zorientoval“. V opozici vykřikoval proti Bruselu (populisticky! a extremisticky!), aby po nástupu k moci na vše populistické a extremistické „zapomněl“ a byl „proevropský“. To lze jednoznačně označit krásným termínem „oportunismus“. A pokud by snad chtěl skutečně kandidovat na prezidenta, jaký kabát by navlékl, je ve hvězdách.
Jan Bartoň
NATO: Jak „zlý" Rutte a „hodný" Trump vidí bezpečnost světa
Generální tajemník NATO Mark Rutte se tvrdě obořil na Rusko v souvislosti s jeho agresí na Ukrajině. Rutte Rusko popsal jako stát, jehož příštím cílem je přepadení Evropy.
Jan Bartoň
Politik číslo jedna v EU je Donald Trump
Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně formovat.
Jan Bartoň
Babiš a Pavel: Řešení odpovídá přísloví o vlku, co se nažral a koza zůstala celá
Andrej Babiš bude jmenován premiérem Česka v úterý 9.12.2025 a poté musí do 30 dnů vyřešit svůj „střet zájmů“. A Petr Pavel tak údajně vyhrál. O tom lze s úspěchem pochybovat.
Jan Bartoň
Ukrajina: Je očividné, že Putin chce mír podle ruských podmínek
Pod titulkem „Je očividné, že Putin nechce mír na Ukrajině, shodují se evropští ministři“, se skrývají informace z jednání ministrů zahraničí EU. Ale už i Evropa připouští, že „spravedlivý mír“ pro Ukrajinu nenastane.
Jan Bartoň
Otázka Václavu Moravcovi – Ještě vás to baví?
Zaslechl jsem v televizi hádku Olgy Richterové a Aleše Juchelky ohledně střetu zájmů Andreje Babiše v pořadu OVM 30.11.2025 na ČT. A tak jsem si to poté pustil na videu.
