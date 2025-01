Fiala měl zrušit všechny předvolební sliby?

Premiér Petr Fiala se kál a tvrdí, že měl po vypuknutí války na Ukrajině vystoupit s tím, že ruší všechny předvolební sliby. Proč to neudělal?

Premiér a předseda ODS Petr Fiala se v debatě na CNN Prima News ohlédl za svou dosavadní vládou. „Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, měl jsem veřejnosti říct, že žádné předvolební sliby neplatí,“ prohlásil Fiala. Česká republika má podle něj nízké daně a není důvod k pláči. Špatné podmínky pro podnikání označil za nepravdivý narativ opozice. „Udělali jsme několik opatření, po kterých volali i podnikatelé,“ podotkl.

Zní to „razantně“ a „moudře“. Jenže je to opět jenom „výkřik do tmy“. I v roce 2022 byly totiž volby a nikdo nevěděl, těsně po ruském vpádu na Ukrajinu, jak se bude situace vyvíjet. Dramatický růst cen energií a následná inflace změnila nejen českou ekonomiku k nepoznání. Bylo ale nutné „vydržet“ a slibovat ještě i před volbami 2022, že na důchody bude a daně se zvyšovat nebudou.

Věk pro odchod do důchodu, který je nyní zastropován na 65 letech, současná vláda zvyšovat nebude. Ve čtvrtek to serveru Blesk.cz řekl premiér Petr Fiala (ODS). Doplnil ale, že chce se svým kabinetem připravit solidní důchodovou reformu založenou na co nejširší shodě. Reforma je podle něj nutná proto, aby lidé před čtyřicítkou měli šanci na slušnou penzi. (novinky.cz 11. 11. 2022, 7:04)

Takto hovořil Fiala dokonce ještě po volbách 2022, když už začaly proskakovat zprávy, že se věk odchodu do důchodu bude zvyšovat a dojde ke znatelnému zpomalení jejich růstu.

Prohlášení Fialy o tom, že měl po ruském přepadení Ukrajiny v únoru 2022 prohlásit, že tedy sliby neplatí, jsou tak jen opět jenom slova. A docela „zajímavé“ je i tvrzení premiéra, že sliby vlády jsou splněny na 93 %. Poněkud důkladnější rozbor plnění vládního programu ukazuje, že i toto číslo je „vycucané“ z prstu.

Fiala se potýká s obrovským propadem podpory. Poslední čísla podpory shrnuje následující tabulka.

politik podpora % Babiš-ANO 28 Havlíček-ANO 22 Schillerová-ANO 20 Okamura-SPD 15 Rakušan-STAN 14 Konečná-KSČM 14 Fiala – ODS 12 Turek – Motoristé 12

Výše uvedená tabulka jen dokumentuje stav, v němž se česká politika nachází. Pravicová ODS má svého předsedu dokonce až za komunistkou Konečnou. Krutá realita.

A podpora stranám a hnutím? Ta vypadá pro českou pravici (SPOLU??) také neslavně. Následující graf převzatý z iDnes.cz ANO by ve volbách získalo 34 procent, do Sněmovny by prošli Piráti i Stačilo! - iDNES.cz ukazuje, jak hluboko se současná vládní garnitura v očích voličů propadla.

Agentura procentuální zisk rovněž převedla na mandáty. Nejsilnější ANO by podle přepočtu mělo 85 mandátů. Současná vládní koalice SPOLU by dosáhla na 44, samotné hnutí STAN na 22. Opoziční SPD by získalo 18 mandátů, v případě zformování koalice s ANO by tak ve Sněmovně mělo většinu 103 křesel. Pirátům volební model přisoudil 13 mandátů. Subjekty Stačilo! a Motoristé by každý získal 9 křesel. Současná vláda by tak získala 66 mandátů! To není porážka, to by byla pro současnou vládní garnituru katastrofa.

Do voleb zbývá devět měsíců. Je tedy na čase otázka, co by měla současná vláda udělat proto, aby byl její výsledek podstatně lepší. Pokud ovšem na čele zůstanou stávající politici, existuje podle mého soudu jen malá, spíše nereálná naděje, na změnu chování voliče. Pravice tak zřejmě utrpí další porážku podobnou té v roce 2013 po demisi Petra Nečase.