„Fašista“ Turek do vlády nepatří a další zábavné poznámky k vládě
Na portálu msn.com/cs, který mám zapnutý jako zdroj informací při otevření Microsoft Edge, na mě čas od času „vybafne“ komentář, který mne zaujme. Buď tím, jak je dobrý, nebo tím, jak je jednostranný a „progresivní“. Článek Glosa: Babiš je nejslabší premiér historie. Filip Turek nemá ve vládě co dělat patří svými „nekompromisními“ názory právě do té druhé skupiny, v níž jde opravdu zejména o to s daným politikem si to „vyřídit“. Takže se do analýzy tak zvané „glosy“ pusťme (text glosy je kurzívou).
Trapná kauza Filipa Turka, který neumí uznat, že pro své hajlování nemá kvality na ministra české vlády, bohužel pokračuje. Andreje Babiše drží pod krkem v kravatě proruský Tomio Okamura i Motoristé, za nimiž stojí Václav Klaus, a tak musí poslouchat na slovo a navrhnout nacismus zlehčujícího až velebícího politika, přestože ví, že přes prezidenta nikdy neprojde. Filip Turek patří do zábavných show nebo podcastů, ne do vládního kabinetu.
Začíná se tedy „zostra“. Turek je hajlující osoba, která nemá kvality na ministra vlády. Shodou okolností jsem nyní na sítích zachytil „hajlujícího starostu New Yorku“. Video: „Dvojí metr“. Nový starosta New Yorku začíná úřadovat se zdviženou pravicí. Nově zvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani se krátce po nástupu do funkce ocitl v centru vyostřené veřejné debaty. Na sociálních sítích se rychle šíří video z jeho projevu, ve kterém na okamžik zvedá ruku při oslovování svých stoupenců. Část uživatelů gesto označila za „nacistický pozdrav.“ Lidé současně připomněli moment miliardáře Elona Muska, který v nedávné době čelil podobnému nařčení skrze zdviženou pravici, proti kterému se tehdy zvedla masová kritika v médiích, zatím co nyní řada amerických médií mlčí.
Takže si to shrňme – pokud se to mediálně hodí, lidé se vztyčenou pravicí hajlují, pokud se to nehodí, pouze zdraví své příznivce. Mne na inauguraci nového starosty New Yorku nejvíce zaujalo to, že údajně přísahal na korán. Kdypak se asi v USA zakážou bible? To je docela „provokativní“ dotaz, že ano.
V diskusi se pravděpodobně zase objeví zástupy obhájců kontroverzního Filipa Turka, kteří jako kolovrátek budou opakovat legrácky typu, že „rozvědčík Pávek“ nemá právo na to a na to, nebo že sám se dopustil mladické nerozvážnosti (vstup do KSČ a podpora okupace naší země sovětskými vojsky v roce 1968), takže by měl mít pro „klukoviny“ Turka pochopení. Jenže je to jinak. Prezident Petr Pavel před více než 30 lety spojil svou kariéru se zločinnými komunisty. Ne ideově, ale oportunisticky, což ho sice úplně neomlouvá, ale je to v kontextu té doby o něco pochopitelnější. Od té chvíle, jak se rádo posměšně připomíná, si svůj prohřešek ale skutečně „odpracoval“.
Toto je zřejmě nejdůležitější část glosy. Autor předpokládá, že se zastánci Turka budou ohánět tím, že byl prezident Petr Pavel v KSČ a přijal okupaci ČSSR v roce 1968 jako „bratrskou pomoc“. Ale! To, co autor glosy píše dále, je skutečně pozoruhodné. Pavel se se zločinnými komunisty spojil nikoliv ideově, ale oportunisticky! To je naprosto „šokující“ sdělení autora glosy. Takže se podívejme, co píše Wikipedie: Petr Pavel se narodil roku 1961 v Plané u Mariánských Lázní do rodiny příslušníka Československé lidové armády, pocházejícího ze Lhoty za Červeným Kostelcem. Otec, plukovník Josef Pavel (1937–2020), působil jako zpravodajec a měl na starost i elektronický průzkum, mimo jiné zachycování a analyzování zpráv armád NATO; v letech 1973 až 1989 působil v Táboře na tamním velitelství Západního vojenského okruhu. Matka Marie (1940–2005) pocházela z rodiny živnostníků a byla absolventkou Vyšší hospodářské školy v Trutnově. ….K 1. květnu 1988 sloužil u VÚ 8280 v hodnosti kapitána velitelem 3. výsadkové průzkumné roty 1. výsadkového průzkumného praporu. Na konci srpna roku 1988 se před nástupem na postgraduální kurz stal příslušníkem Zpravodajské správy Generálního štábu. V posudku k propůjčení medaile Za službu vlasti roku 1988 byl hodnocen jako třídně uvědomělý a politicky vyspělý, napomáhající prosazovat vedoucí úlohu komunistické strany mezi podřízenými, dobře zabezpečující bojovou pohotovost jednotky a odvádějící „vytrvalou, obětavou a příkladnou práci“.
A co uvedl Pavel ke své minulosti „rozvědčíka“. Například toto: „Sám jsem patřil k lidem, kteří nedokázali prohlédnout zločinnou podstatu komunistického režimu. Ani jsem si nedokázal představit jinou alternativu komunistické moci,“ připomněl Pavel své předlistopadové členství v komunistické straně. „Tohoto období mé nevědomosti mohu pouze litovat, ale nebojím se to přiznat a poučil jsem se z toho,“ dodal.
Pavel tedy neříká nic o tom, že věděl, že komunistický režim je zločinný, ale naopak se přiznává, že to „nevěděl“. Nebyl to tedy „oportunismus“, jak píše autor glosy, ale soudružské uvědomění a „správná“ výchova v rodině.
Jakmile jsme se dostali až sem, je citace dalších argumentů autora glosy o Babišovi jako o nejslabším premiérovi a vůbec o jeho proruské vládě netřeba. Babiše jako premiéra známe z jeho prvního funkčního období. Pravděpodobně se bude chovat velmi podobně. Dá si velký pozor na to, aby byl všude tam, kde se něco podstatného děje – tudíž jede na schůzku koalice ochotných do Paříže.
A k Turkovi jenom toto. Jeho jmenování ministrem je skutečně věcí vlády a prezidenta. Bude to tedy přetahovaná s tím, kdo déle „vydrží“. Dovedu si velmi živě představit, že Petr Macinka jmenuje Turka jako svého náměstka na MŽP. Formálně tedy Turek ministrem nebude, ale stejně do toho „bude kecat“.
Závěr: Chceme-li být objektivní, pak je nutné vzít do úvahy všechny skutečnosti a nezamlčovat to, co se nehodí. Pro mě osobně Turek není žádným zločincem ale ani spasitelem a zachráncem. A pokud nakonec bude ministrem jmenován – ani to nelze vyloučit – budu pozorně sledovat jeho aktivity. Ale jinak – pan David Zápal si samozřejmě může psát dál co chce, že ano.
Jan Bartoň
Maduro v americké vazbě
Venezuelský prezident Nicolás Maduro je ve vazbě v New Yorku. Byl zajat a unesen do USA během vojenského zásahu americké armády ve Venezuele.
Jan Bartoň
Na Rusko se musí rusky! A na USA americky?
Již dlouho jsem nečetl tak „zásadní“ článek jako ten Viléma Baráka o Rusku. Jeho zásadní věty jsou na jeho konci a vlastně i v nadpisu.
Jan Bartoň
Rok 2025 byl rokem Donalda Trumpa
Končící rok 2025 byl v mezinárodní politice jasným dokladem návratu USA do pozice rozhodující síly ve světě. Skončila politika chromého Joea Bidena, která vedla k válkám na Ukrajině a v Gaze.
Jan Bartoň
Ursula von der Leyenová „brání svobodu projevu“
USA uvalily sankce ve formě vízového mezení na pět osob z Evropské unie. Ursula von der Leyenová brání jejich právo na svobodu projevu.
Jan Bartoň
Fiala o kandidatuře na prezidenta
Z dlouhého rozhovoru Petra Fialy pro iDnes.cz považovala redakce za důležité vypíchnout v titulku možnou kandidaturu Fialy na prezidenta.
