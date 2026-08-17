Exministr Hladík: Vláda nedělá nic proti suchu!!!!
Ministerstva životního prostředí (MŽP) a zemědělství dle bývalého šéfa MŽP Petra Hladíka (KDU-ČSL) při řešení současného sucha zaspala a už měla svolat Ústřední komisi pro sucho. Vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí MŽP Jaromír Wasserbauer v Událostech, komentářích oponoval, že komise se svolává na žádost hejtmanů nebo při vyhlášení stavu nedostatku vody ve více krajích, což se zatím nestalo. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
V Událostech na ČT1 13.8.2026 pak doslova „exceloval“ exministr Hladík tím, že se už měla dávno sejít komise pro boj se suchem, že vláda zaspala. Aby ČT dodala vážnost kritice, pustila opět prohlášení Petra Macinky, že „klimatická krize“ v Česku převzetím MŽP Motoristy skončila, zatímco Hladík o klimatické krizi opět hovořil.
Abychom se s problematikou letošního sucha „vyrovnali“, musíme se opět vrátit k podstatě problému, tj. co je to klima a co je to počasí. Stručně řečeno – počasí je jakousi „podmnožinou“ klimatu, tj. pro dané klima – u nás tak zvaně „středoevropské“ – se každý den podle postavení Země vůči Slunci a okamžitým jevům v atmosféře, vytváří aktuální počasí. Celá tak zvaná „klimatická krize“, kterou se dnes řada politiků ohání, není nic jiného než přesvědčení o tom, že současné „bídné počasí“ – málo deště, horko a sucho – způsobil člověk svou aktivitou (spalování fosilních paliv). V této konstrukci je pak člověk – lidstvo – odpovědné za současné trable s počasím. Kdybychom kysličník uhličitý nevytvářeli a nezvyšovali jeho koncentraci v atmosféře, byl by prostě klid a žádná klimatická krize.
Tuto teorii politicky preferovanou v současné době jenom EU, jsem již mnohokrát podrobil zdrcující kritice. V zásadě totiž není možné, aby se za „konstantního“ slunečního záření atmosféra Země ohřívala a současně se zvyšovala energie, která ze Země odchází do vesmíru. To je možné jenom tehdy, pokud se zvyšuje množství sluneční energie dopadající na zemský povrch (snížením albeda atmosféry a větší absorpcí tepla pevninami a oceány). Pak se logicky zvýší i množství energie odcházející ze Země – země vykazuje vyšší radiaci podle Stefan – Boltzmannova zákona.
Hladík tedy kritizuje vládu, že „nic nedělá“. Jako kdyby byla vláda odpovědná za letošní sucho a měla by si sypat popel na hlavu. Hladík si ve své „logice“ snad i myslí, že by měla vláda zasednout a slíbit vyšší srážky, které zajistí tím, že se okamžitě vypnou všechny zdroje energie na fosilní paliva – uhlí a plyn a pojede se jenom na jádro a fotovoltaiku a vítr. Jako mávnutím kouzelného proutku pak v Česku „za odměnu“ naprší, sucho skončí a „klimatická krize“ odejde.
Ostatně, oni i soudruzi v Moskvě měli skvělé plány jak „zkrotit“ vítr – větrolamy z vysázených stromů. Navíc v SSSR proběhla rozsáhlá změna toku vody v řekách, což způsobilo nedostatek vody na rozsáhlých územích. Skutečně – nepromyšlené zásahy do toků řek a přesměrování – může napáchat více škody než užitku. Tam kam se voda umělé zavede a vypaří se tam, tam navíc stoupne slanost půdy a tím se zhorší její kvalita pro pěstování zemědělských plodin.
Nedávno jsem v článku SUCHO: Nic nového pod Sluncem popisoval historii sucha zaznamenaného v českých zemích od 10. století Kosmasem počínaje a současností konče. Byly tu i roky, kdy se Vltava dala v Praze přejít „suchou nohou“. Současná „klimatická krize“ je tak v zásadě politický konstrukt, který podporuje ty názory, které tento politický konstrukt podpoří. A tak se vesele zkoumá a dotace na „záchranu klimatu“ se jen hrnou.
Závěr: ČHMI předvídá na počátek příštího týdne srážky. Ty sucho nezlomí, ale přinesou tolik očekávanou vláhu alespoň lokálně.
Jan Bartoň
Sucho – byly tu už roky, kdy se nechala Vltava přejít „suchou nohou“!
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