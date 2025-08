Eva Decroix = -160000 Kč

Už jsem nevěřil, že lze o bitcoinové kauze napsat něco neotřelého a nového. Ale jak čas běží, je stále co „obdivovat“.

Cituji zprávy z tisku – komentář až na konci

5.8.2025 21:25

Poslankyně za hnutí STAN Hana Naiclerová uvedla pro Českou televizi, že by ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) měla kvůli vývoji bitcoinové kauzy odstoupit. V úterý vyšlo najevo, že koordinátor David Uhlíř, který měl přispět k objasňování tohoto případu, nevypracuje po konci na ministerstvu zprávu o svých zjištěních.

5.8.2025 16:35

Bývalý koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř nevypracuje zprávu o svých zjištěních. Uvedl, že po konci jeho vztahu s ministerstvem spravedlnosti zanikla jeho povinnost dokument napsat. Konstatoval také, že stát neměl dar přijímat. Ministryně Eva Decroix (ODS) přitom minulý týden uvedla, že Uhlíř je připravený zprávu po návratu z dovolené sepsat.

30.7.2025 15:43

Bitcoinová kauza je plně v rukou policie. Další působení Davida Uhlíře v roli koordinátora objasňování aféry by nyní nebylo hospodárné, řekla na středečním brífinku ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Podle ní je Uhlíř připraven dříve chystanou zprávu k bitcoinové kauze sepsat.

30.7.2025 14:14

Prezident Petr Pavel se vyjádřil ke konci koordinátora pro objasňování bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. Podle svých slov situaci kolem něj nepovažuje za srozumitelnou a nerozumí tomu, co je v pozadí, řekl před jednáním s ministrem zahraničí Janem Lipavským (nestr.). Hnutí STAN zase plánuje vyzvat ministerstvo spravedlnosti, aby dopracovalo a zveřejnilo zprávu o výsledcích šetření aféry s bitcoiny.

30.7.2025 12:44

Bývalý ústavní soudce David Uhlíř skončil v pozici koordinátora pro objasnění bitcoinové kauzy poté, co chtěl zveřejnit nepříjemné zjištění. Do chystané závěrečné zprávy plánoval napsat, že darovací smlouva mezi odsouzeným Davidem Jiřikovským a Ministerstvem spravedlnosti je od začátku neplatná, uvedl web Seznam zprávy.

28.7.2025

Bývalý ústavní soudce a advokát David Uhlíř, který byl v červnu jmenován koordinátorem objasňování bitcoinové kauzy, skončil ve funkci. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix to uvedla v tiskové zprávě. Uhlíř měl původně zprávu o svých zjištěních odevzdat do konce srpna, nakonec nevznikne vůbec. „Svou roli opouští poté, co úspěšně naplnil zadání, které mu bylo svěřeno,“ uvedla ministryně.

9.7.2025

Bývalý ústavní soudce a advokát David Uhlíř se v červnu stal koordinátorem na objasňování bitcoinové aféry. Nyní ale v rozhovoru pro Seznam zprávy přiznal, že o kryptoměnách před vypuknutím kauzy nic nevěděl a dodnes jim nerozumí. Zprávu o průběhu kauzy chce dokončit v polovině srpna.

23.6.2025

Ministerstvo spravedlnosti vypsalo veřejnou soutěž na audit ohledně darovaných bitcoinů. Stát má až tři miliony korun. Podle zadávacího dokumentu je rozdělen na dvě části. První má zhodnotit proces přijetí a hospodaření s bitcoiny a současně má mimo jiné posoudit, zda stát dostatečně prověřil dárce Tomáše Jiřikovského. Druhá část se má týkat doporučení.

19.6.2025

Bývalý soudce Ústavního soudu a advokát David Uhlíř se stal koordinátorem na objasňování bitcoinové aféry. Ve funkci chce z hlediska práva zkoumat postupy celé státní správy, nejen ty uvnitř ministerstva spravedlnosti. Schůzku k jeho jmenování svolala ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).

18.6.2025

Premiér a předseda ODS Petr Fiala nemá žádný signál o tom, že by se někdo z politiků obohatil v bitcoinové kauze, kvůli níž vyvolalo opoziční ANO hlasování o nedůvěře vládě. „Vládě nebude vyslovena nedůvěra. Bude pokračovat, k vyslovení nedůvěry není žádný důvod,“ řekl premiér a předseda ODS po jednání vlády.

A ještě něco jako bonbonek

Ze stránek vlády zmizel ve středu večer titul Mgr. u jména nové ministryně spravedlnosti Evy Decroix. Podle ministerstva školství na něj totiž nemá nárok, a to i navzdory tomu, že jí Univerzita Karlova nostrifikovala magisterské vzdělání ve Francii. Český magisterský titul má ale stále třeba na stránkách Poslanecké sněmovny či v databázi advokátní komory. Předseda vlády Petr Fiala označil vzdělání ve Francii za výhodu.

O „vzdělání“ paní ministryně více zde.

A tak bychom mohli postupovat proti proudu času a zjistili bychom, že bývalý ministr Pavel Blažek vše dělal na základě toho, že soudy nikdy nic neodsoudily ve věci bitcoinů a bitcoiny jsou tudíž naprosto čisté, že premiér Petr Fiala byl Blažkem informován obecně „mezi řečí“, ministr Zbyněk Stanjura vše předal „nižším úředníkům“ a ona miliarda od odsouzeného drogového dealera pomůže, podle Petra Fialy ze dne 29.5.2025 mnoha lidem : Problém v daru nevidí ani premiér. „Věřím, že vše proběhlo dle platné legislativy a získané peníze pomohou českým občanům,“ sdělil Fiala ve vyjádření, které večer poskytla mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková. Peníze z bitcoinů se podle premiéra využijí na dobré věci, které jsou potřeba.

Závěr

Pokud vezmeme všechna prohlášení vládních představitelů ke kauze miliardového daru od počátku kauzy tak, jak se objevila v médiích, nemůžeme dojít k jinému závěru než k tomuto: Páni ministři a ministryně si počínají „velmi neobratně“. Pokud se nechci uchýlit k jadrné terminologii a místo „nemluví pravdu“ psát natvrdo „lžou“, jsem se svou jazykovou výbavou naprosto v koncích. Oni si snad stále myslí, že jde o všechno…..