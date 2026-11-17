EU se dohodla na zástupcích v jednání o Ukrajině
Dlouhodobá diskuse o tom, zda má EU jednat s Ruskem o ukončení jeho agrese proti Ukrajině, dospěla do jakého si „kompromisu“. Za Evropu a EU mají jednat zástupci největších zemí EU a Evropy a představitelé EU. Evropská unie se na neformálním summitu v Dublinu shodla, kdo by měl zastupovat Evropu při vyjednávání o možné mírové dohodě ve válce na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi. Předseda Evropské rady António Costa poté potvrdil, že Evropu budou při jednáních zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Spojené království a představitelé unijních institucí.
Předcházela tomu vyjádření o odmítání jednat s Ruskem, protože by to „legitimizovalo“ ruskou agresi proti Ukrajině. Estonský premiér Kristen Michal varoval evropské představitele před pokusy o diplomatické vyjednávání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle jeho slov by se Evropa neměla stavět do role zprostředkovatele ani se pokoušet diktátora jakkoliv uchlácholit. V rozhovoru pro server Politico šéf estonské vlády zdůraznil, že namísto dialogu s Kremlem je nutné Moskvu nadále ekonomicky dusit pomocí sankcí. To je stanovisko staré jen pár dní (7.11.2026). EU tedy tento názor nevyslyšela a rozhodla o několika zástupcích místo jednoho. Jak známo, v hledáčku se údajně ocitl i náš prezident Petr Pavel.
Existuje jeden naprosto zásadní argument, proč s Ruskem jednat. Teorie o „dušení Ruska sankcemi“ se ukázala dlouhodobě jako slabá a neefektivní. Rusko nakupuje vše, co potřebuje i ze Západu prostřednictvím „třetích zemí“ či firem. Výroba zbraní v Rusku nejen že neklesla, ale výrazně stoupla a Rusko nyní na Ukrajinu střílí tisíce dronů a desítky balistických raket denně. Poškozuje již tak zničenou energetiku a nyní ničí i důležité mosty v Kyjevě. To, že se v ruských zbraních stále nalézají součástky ze Západu je ostatně po jejich dopadech na Ukrajinu konstatováno. Tím, že v jednáních zatím vystupovaly výhradně USA se samozřejmě nabízí otázka, zda právě USA Rusko ve válce „nelegitimizují“. Nebude-li Evropa a EU u jednacího stolu, může sice stále hrát hru „hráče v pozadí“, ale ničemu to stejně nepomůže.
Jiná věc jsou samozřejmě vlastní rozhovory a situace na Ukrajině obecně. Ukrajina již za ruskou agresi zaplatila těžkými ztrátami jak na poli ekonomiky, tak lidskými. Ukrajina rychle přichází o své obyvatele. Válka si vyžádala životy mnoha lidí v produktivním věku, miliony dalších odcházejí do zahraničí a stále méně párů plánuje mít děti. Země tak ztrácí nejen svou současnou pracovní sílu, ale i generace, které by jednou měly zajistit její obnovu. „Přicházíme také o svou budoucnost,“ říká Ella Libanovová, šéfka kyjevského Institutu demografie Mychajla Ptuchy. Její slova potvrzuje stále rychlejší úbytek obyvatel. Loni zemřelo na Ukrajině o 317 tisíc lidí více, než se narodilo. Ukrajinská armáda navíc od roku 2022 přišla podle odhadů západních analytiků o 125 tisíc až 150 tisíc vojáků. Desítky tisíc civilistů zahynuly při ruských útocích.
Právě tento demografický kolaps Ukrajiny ukazuje, jakou cenu za válku již Ukrajina zaplatila. Pokud by se většina dnešních uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou rozptýleni ve státech EU včetně Česka, do své země již nevrátila, tytéž zdroje tvrdí, že by Ukrajina měla jenom 25 milionů obyvatel, což je asi 60-70 % předválečného stavu.
Pokud bychom tedy stále Ukrajinu v její obraně podporovali a „těšili“ se z ruských ztrát na frontě a v energetickém sektoru, to vše by Ukrajina velmi draze zaplatila a čísla demografického vývoje by se ještě dále zhoršovala.
Je proto zcela na místě usilovat o konec války na Ukrajině i s tím, že výsledná dohoda se nebude „líbit“, protože nebude pro Ukrajinu „zázračná“ a ta bude muset uzavřít řadu bolestných kompromisů. Zástupci EU i Evropy obecně budou rovněž ve velmi těžké situaci, protože i je mohou kompromisy s Ruskem bolet. Válka by však měla být ukončena, protože Ukrajina je její hlavní obětí a potřebuje čas na obnovu. Zachovávat dnešní stav zákopové války a ničení ukrajinské infrastruktury nemá perspektivu.
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