ETS povolenky – dobrý nápad a špatná realizace?
„Naše síla v celosvětovém měřítku se opírá o naši ekonomickou sílu,“ řekla von der Leyenová před europoslanci. Konkurenceschopnost je podle ní základem evropské ekonomické síly, ale také bezpečnosti a demokracie. V Evropském parlamentu připomněla obchodní dohodu s uskupením Mercosur a také s Indií. Síť spolehlivých partnerů označila za jeden z klíčových předpokladů konkurenceschopné Evropy.
Předsedkyně Evropské komise se zase předvedla v plné parádě. Před poslanci europarlamentu opět zavedla řeč na „ekonomickou sílu“ EU, aniž by se jen zmínkou otřela o aktuální situaci ekonomiky, kde podle řady „uznávaných parametrů“ jakým je růst HDP patří Česko ke špici. Jenom tomu průmyslu se až tak moc nedaří. To souvisí především se situací v Německu, které se vzpamatovává ze stagnace či téměř recese. A jen pár poslanců europarlamentu vzpomnělo na to, že vadí povolenky ETS a Green Deal jako takový. Ondřej Knotek (ANO) z frakce Patriotů pro Evropu (PfE) označil při rozpravě za jeden z klíčových problémů ceny emisních povolenek. Ivan David (SPD) z frakce Evropa suverénních národů (ESN) kritizoval takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu (Green deal) jako celek.
Je ostatně velmi podivné, když EK usiluje o cenu povolenky ETS2 pro domácnosti na částce 45 EUR za tunu kysličníku uhličitého a cena povolenek pro průmysl se nyní pohybuje kolem 75 EUR za tunu. Podívejme se na vývoj cen povolenek ETS1 (průmysl) a ETS2 (domácnosti) podle Cena emisních povolenek € - aktuální cena a vývoj cen | Kurzy.cz
Většinu roku 2025 se pohybovaly mezi 80 až 90 EUR za tunu, v listopadu razantně klesly k 50 EUR za tunu, aby se v únoru vrátily na hodnotu 75 EUR za tunu.
V ČT se v Událostech objevila mapa zemí, které obchodují s emisními povolenkami. Dominuje EU a Čína.
|📊 Rychlé shrnutí (kde se obchoduje s emisními povolenkami)
|Region / stát
|Má funkční ETS?
|🇪🇺 EU (27) + Island, Lichtenštejnsko, Norsko
|Ano
|🇨🇳 Čína
|Ano
|🇰🇷 Jižní Korea
|Ano
|🇰🇿 Kazachstán
|Ano
|🇬🇧 UK
|Ano (samostatně)
|🇻🇳 Vietnam
|Pilotní ETS
|🇯🇵 Japonsko
|Přechod na povinné ETS
|🇧🇷 Brazílie
|Legislační příprava
|🇹🇷 Turecko
|ETS plánovaný
|🇮🇳 Indie
|Diskuse / plánování
|🇺🇸 USA (některé státy)
|RGGI a další regionální ETS
To vše je samozřejmě orámováno dobrými úmysly záchrany klimatu s tím, že zejména Čína staví svou výrobu elektřiny stále zejména na uhlí a atomu. Je tedy vcelku naprosto oprávněné tvrzení, že úspory na straně EU v emisích kysličníku uhličitého jsou více než vyrovnány zvýšením emisí tohoto plynu v Číně a klima jsi tak jde dál svou vlastní cestou bez ohledu na záměry EU a EK zvláště.
Závěr: ETS povolenky jsou jasnou příčinou toho, proč jsou energie v EU nejdražší. Když k tomu připočteme naprosto chybnou politiku Německa (odstavení jaderných zdrojů energie) jsou drahé energie v EU o to více pochopitelné. A náš „partner“ či „soupeř“ Čína si dělá co chce a může ceny povolenek výrazně ovlivňovat v náš neprospěch.
Jan Bartoň
Poplatky za ČT nezaručují vůbec nic – natož vyváženost!
1800 zaměstnanců ČT podepsalo podle Událostí z 10.2.2026 petici na podporu koncesionářských poplatků. To má být důkazem čeho? Že je veřejnoprávní televize svatá??
Jan Bartoň
Konec SPOLU bude koncem lidovců a topky?
Další průzkum preferencí politických stran a hnutí pro ČT ukázal jasná fakta o situaci stran bývalé koalice SPOLU. A s lidovci a topkou to nevypadá dobře.
Jan Bartoň
Máte doma kocoura, který chápe, co říkáte?
Máme doma kočky. Staly se už dávno součástí naší rodiny, když jsme koupili dům, v jehož sklepě bydlely před námi. A po desetiletích jsme stále mile překvapeni, když nám rozumí a chápou nás.
Jan Bartoň
Macinka: Budu Pavla ignorovat!
Ministr zahraničí Petr Macinka zcela jasně vyjádřil svůj postoj k prezidentu Petru Pavlovi. Bude ho ignorovat. Takže se na tu budoucí „ignoraci“ podíváme.
Jan Bartoň
Petr Macinka versus Petr Pavel aneb kdo koho vydírá?!
Ministr zahraničí Petr Macinka podle prezidenta Petra Pavla používá vyděračské metody při prosazování Filipa Turka do ministerského křesla.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?
Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro...
České hokejistky čeká dnes klíčový duel. Ve čtvrtfinále olympiády vyzvou rozjeté Švédky
České hokejistky stojí před nejdůležitějším zápasem posledních let. Ve čtvrtfinále olympijských her...
Eva Adamczyková opět pod pěti kruhy: Představí se ve svém oblíbeném snowboardcrossu
Livigno po zlaté radosti Zuzany Maděrové přivítá další české želízko v ohni. Do akce jde Eva...
Metoděj Jílek opět na scéně. V Miláně dnes vyzve světovou elitu
Rychlobruslař Metoděj Jílek se vrací na scénu a brousí si zuby na další olympijský kov. Po stříbru...
Reparát po Kanadě? Čeští hokejisté se na olympiádě utkají s Francií
Česká hokejová reprezentace má na olympijském turnaji v Miláně šanci rychle složit reparát. Po...
- Počet článků 2888
- Celková karma 26,45
- Průměrná čtenost 1975x