Dohoda EU s USA – když se porážka vysvětluje jako „stabilita“

Obchodní dohoda uzavřená mezi USA a EU zavádí na zboží z EU clo ve výši 15 %. Americké zboží bude do EU dováženo s nulovou výši cla.

EU uzavřela s USA obchodní dohodu, která je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa výhodná pro obě strany. Předsedkyně Evropské komise označuje dohodu za výhodnou pro EU, protože zaručuje stabilitu. Otázka zní jinak – jak dlouho tento model EU vydrží.

Spojené státy uzavřely dohodu s Evropskou unií, oznámil americký prezident Donald Trump po dnešním jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Součástí dohody je uvalení cla ve výši 15 procent na dovoz zboží z EU do USA. Hrozilo přitom, že clo bude třicetiprocentní, jak již dříve napsal Trump v dopise unijním představitelům. Součástí dohody je, že unie souhlasí s nákupem energií a s vyššími investicemi do amerického vojenského vybavení. Leyenová označila jednání za tvrdé, ale spravedlivé.

Přeloženo do normálního jazyka: USA hrozily EU vysokými cly, Trump hovořil o clu ve výši desítek procent. Součástí jeho taktiky bylo vyhrožování vysokými cly do poslední chvíle. Nakonec to bylo clo ve výši 30 % od 1.8.2025. Maroš Šefčovič , evropský komisař pro obchod a hospodářskou bezpečnost, interinstitucionální vztahy a transparentnost (tak se jeho úřad oficiálně jmenuje!!) nedokázal nic jiného než sklapnout podpatky a odsouhlasení finální dohody nechal na předsedkyni EK.

Ursula von der Leyenová , předsedkyně EK, se tak vydala za Trumpem do Skotska, kde se Trump účastnil jakéhosi golfového turnaje. Výsledek jednání byl předem jasný. EU souhlasila se všemi podmínkami Trumpa a uzavřela s USA dohodu, která, podle Von der Leyenové „zajišťuje EU v obchodě s USA stabilitu“. I tak lze obhajovat smlouvu, která umožní dovoz zboží z USA bezcelně a zavazuje EU k nákupu energií a vojenské techniky za stovky miliard dolarů .

A jako „doplněk“ celé „úžasné dohody“ mezi EU a USA se na internetu šíří video, které údajně ukazuje, že Trump podvádí při golfu. Záběry ze Skotska, kde Donald Trump tráví dny na svých golfových hřištích, rozpoutaly vášnivou debatu. Video, na němž jeho pomocník údajně nenápadně podstrčí míček na výhodnější místo, se stalo virálním a podnítilo další vlnu spekulací o tom, jestli prezident hraje fér.

Inu, kdo umí ten umí. Americká politika tak v případě EU dosáhla svého cíle a EU tuto dohodu zaplatí. V Událostech na ČT dne 28.7.2025 už jedna z českých firem vyvážejících do USA oznámila, že se dohodla se svým odběratelem na tom, že česká firma zaplatí budoucí clo, jinými slovy sníží cenu své produkce tak, že po započtení cla bude americký zákazník platit za toto zboží stejně. Kdo považuje tento „deal“ za skvělý, je také „skvělým“ ekonomem.

Zatímco se na obchodním poli Trumpovi daří a metodou cukru a biče uzavírá nové „skvělé dohody“ se zahraničními partnery, zkouší nyní při jednáních s Čínou donutit Čínu k nákupu amerických energetických surovin tak, aby na několik měsíců přestala Čína dovážet tyto suroviny z Ruska a Íránu. Když jsem po nástupu Trumpa do úřadu hodnotil americkou celní politiku, dovolil jsem si závěrem toto konstatování. Nelze z toho mít jiný než tento závěr. USA za Trumpa „pojedou“ a nejen EU se to moc líbit nebude.

Na tomto závěru vlastně není co měnit. USA budou za Trumpa na Západě opět jasně dominovat.